Огромные кладбища вокруг Минска могут стать проблемой через 50 лет: эксперт - о захоронениях в Беларуси

Современные кладбища - это огромные территории, как правило, за чертой города. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Кладбища не сносят, как в советские годы, но стремятся их спрятать»

- Неподалеку от Минска, за Шабанами, открывается новое кладбище «Лесное». То, что новые некрополи уходят за границы больших городов, - норма в современном мире?

- Более того, в Беларуси, как и во всей Европе, кладбища выносили за границы городов с конца XVIII века, - говорит кандидат исторических наук Сергей Грунтов. - Начали это делать из санитарных соображений. Но сегодня сильно влияет и моральный фактор. Позволю себе сравнение: кладбища сегодня, по сути, там же, где и полигоны для сбора городского мусора. И те, и другие предельно скрыты от глаз как некая неприятная необходимость, без которой не прожить. Плюс сегодня кладбища считают слишком депрессивным местом. Потому, скажем, квартиры с окнами на старые некрополи стоят дешевле. Однако пряча места захоронений подальше от глаз, люди сильно влияют на мемориальную культуру. Так, с улиц наших городов уже исчезли проводившиеся столетиями похоронные процессии. И это общая для западных стран тенденция.

Но и сегодняшние загородные кладбища непомерно растут в размерах, мол, земли хватит всем. А речь ведь о бомбе замедленного действия. Уже через 50 лет или даже раньше они превратятся в огромные маргинальные территории, ухаживать за которыми не хватит сил и ресурсов ни у коммунальных служб, ни у волонтеров. А забота родственников о захоронениях неизбежно иссякает с течением лет…

Военное кладбище, известное с XIX века, не так давно стало местом противостояния активистов и властей, хотевших благоустроить некрополь за счет съема старых памятников и установки маленьких подголовников. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- А как было раньше? Что говорят о размещении кладбищ белорусские традиции? Ведь те же минские Кальвария или Военное кладбище в разные эпохи находились не в центре города…

- В деревнях кладбища всегда находились в стороне от домов, часто на ближайшем пригорке, но в пешей доступности. В городах до конца XVIII века христианские кладбища устраивали вокруг храмов, а наиболее знатных горожан хоронили в криптах костелов и церквей. А вот еврейские кладбища, согласно предписаниям иудаизма, находились за городской чертой, хотя со временем все равно попадали в нее.

Кроме вытеснения кладбищ за свои границы в городах видна тенденция к ликвидации тех исторических некрополей, что остались в городской черте. Вспомним судьбу минских кладбищ на Сторожовке и Золотой Горке, лютеранского и всех еврейских. Правда, сегодня кладбища уже не сносят, как в советские годы, но стремятся их спрятать: закрыть высокой оградой или заменить кресты плитками, как на Военном, чтобы со стороны все больше напоминало обычный парк.

Военное кладбище, известное с XIX века, не так давно стало местом противостояния активистов и властей, хотевших благоустроить некрополь за счет съема старых памятников и установки маленьких подголовников. Фото: minsk-old-new.com

- Как с течением времени менялась организация пространства на белорусских кладбищах?

- С конца XVIII века до нас дошла классицистская планировка - разбитые дорожками прямоугольные сектора. Гораздо более редкая - романтическая планировка, где аллеи изгибаются и образуют сектора неправильной формы. Так, например, устроено Фарное кладбище в Гродно. Но все же основное различие кладбищ старых и новых не в устройстве дорожек, а в том, как на них выделяются места. Раньше главенствующим был - и на многих деревенских кладбищах остается до сих пор - принцип семейности. Такая группа захоронений становилась общим местом памяти в поминальные дни. Современная практика выделения мест для захоронения, когда хоронят по порядку, выделяя место на 2 - 3 могилы, практически свела это на нет. В результате родственники погребены на разных концах кладбища, а то и на соседних некрополях. Это разрушает складывавшиеся веками семейные традиции поминовения, ведет к уходу от идеи большой семьи как таковой.

Облик Кальварии благодаря сохранившемуся костелу кажется неизменным. Фото: minsk-old-new.com

«Изготовление памятников было хорошим бизнесом уже в XIX веке»

- Интересно, а нужна ли Беларуси новая аллея почетных захоронений сродни той, что есть на столичном Восточном кладбище?

- Возможно, мест на прежней все меньше. Но для этого должно быть выделено особое место. Не думаю, что оно может быть на одном из новых кладбищ за Минской кольцевой автодорогой. Важно и то, что этот участок должен сохранить внеконфессиональный характер. В предыдущие годы велись обсуждения различных проектов, но, насколько я знаю, они ни к чему не привели. Вообще, зону престижа достаточно сложно создать с нуля. К тому же сделать ее таковой для всех групп населения - людей разных политических взглядов в том числе.

- Где в Минске можно увидеть необычные для сегодняшнего взгляда надмогильные памятники? А исторические сектора?

- Как раз в упомянутом секторе для почетных захоронений на Восточном кладбище больше всего интересных с художественной точки зрения памятников. Хотя не типовые и более дорогие памятники встречаются и на других кладбищах. Что касается исторических секторов, то в относительной сохранности они остались только на Кальварии и Военном кладбище. Сегодня это места, куда приводят экскурсии. Сохранить их чрезвычайно важно, но действия властей тут вызывают много нареканий у специалистов. Для спасения Военного кладбища от подобного благоустройства даже пришлось организовывать волонтерское движение.

Сейчас памятники на минских кладбищах не отличаются большим разнообразием. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сейчас, кажется, установка памятников - сродни большому бизнесу с разнообразными течениями. А какие тренды сегодня в моде? Бывают же и памятники, где зафиксирована профессия усопшего, его успехи и так далее…

- Изготовление памятников было хорошим бизнесом с развитой конкуренцией уже в XIX веке. В Беларуси работали десятки мастерских, а обеспеченные семьи выписывали надгробия из Варшавы, Москвы, Киева и даже Рима. Что касается последних веяний в надгробной моде, то все больше распространились памятники с цветными фотографиями. Причем сам снимок на памятниках становится все менее формальным - на портретах люди могут улыбаться или даже смеяться. Сохраняется мода на дополнительные изображения на задней части надгробной стелы - чаще там можно увидеть либо икону, либо пейзаж с рекой и березами, либо фигуру самого умершего с указанием на профессию, скажем, на фоне комбайна или школьной доски.

Еще один тренд - постепенное появление эпитафий на белорусском языке, особенно в католических регионах с белорусским населением. Собственно, в костеле белорусский стал регулярным языком богослужений, поэтому и такие эпитафии стали восприниматься естественно.

На старых кладбищах можно найти необычные памятники (даже времен Речи Посполитой, как в Глубоком). Фото: Сергей ГРУНТОВ

- А где-то в Беларуси продолжают ставить памятники по традициям предков?

- Думаю, о сохранении традиций можно говорить только в отношении деревянных крестов, которые ставят во время похорон. В остальном современные каменные памятники продолжают традиции долговечных надгробий дворянства и мещан XIX века. Впрочем, современный кладбищенский ландшафт при, казалось бы, широком предложении на рынке, выглядит довольно монотонно. Современных колонн, обелисков, не говоря о надгробных каплицах, практически нет.

- Возможно ли изменить нынешнее отношение к кладбищам, чтобы их перестали прятать?

- Думаю, это возможно в отношении исторических городских кладбищ. Самое важное - не отдалять их, а наоборот, интегрировать в городскую жизнь. Нужно не забывать, что это еще и парк, в котором можно гулять, наблюдать птиц, посидеть на скамейке, подключится к wi-fi, почитать информационные стенды. Во всем этом есть опыт многих европейских городов, который можно перенять. С большими новыми кладбищами все сложнее, но ситуация не безнадежна. Следует помнить, что отношение к смерти и некрополям меняется исторически, а значит, будущие поколения вполне могут открыть в них какое-то новое значение для себя.

В некоторых регионах сохранилась традиция украшать надмогильные кресты рушником - например, на Пинщине. Фото: Сергей ГРУНТОВ

ЕСТЬ ВОПРОС

Почему существует запрет на посадку деревьев на кладбищах?

- На многих современных кладбищах начисто вырезают деревья, а новые сажать запрещено. Это белорусское новшество?

- Мы привыкли, что новые кладбища выглядят как поля, заполненные рядами захоронений. Но практика полной ликвидации деревьев коснулась и исторических некрополей. Так, полностью меняется складывавшийся два века культурный ландшафт. Например, полностью «облысели» православный и католический некрополи в Гродно, кладбища в Волковыске, Пружанах... Да, так проще ухаживать - не разводятся птицы, ветки не падают на памятники. Но проще не значит лучше. Навсегда утрачен важный исторический ландшафт, который был характерен для Беларуси столетиями с его «і крык вароніных грамад на могілкавым кладбішчы», как у Купалы. Да и запрет на посадку деревьев на кладбищах мне рациональным не кажется. Просто можно ограничить список высаживаемых пород низкорослыми видами.

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