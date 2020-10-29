Как начать свое дело в Беларуси: три способа открыть бизнес и зарабатывать

Если вы уволились, возможно, самое время начать работать не на кого-то, а на себя. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пандемия и политический кризис в Беларуси больно ударили по многим работникам. Только по официальным данным Белстата, уровень фактической безработицы в Беларуси составил 4%, а средняя зарплата с начала года снизилась более чем на 100 долларов в эквиваленте. Но это не повод впадать в депрессию: как говорится, если рядом захлопнулась дверь, где-то неподалеку открылась форточка.

Вместе с юристом Светланой Семенихиной рассказываем, как легально начать работать на себя.

Светлана Семенихина, юрист для ИП, ремесленников, самозанятых. Фото: instagram.com/s.semenihina_jurist.

Способ 1 - стать ипэшником

Главный плюс в том, что в статусе индивидуального предпринимателя можно заниматься практически любыми видами деятельности. Работать можно как в одиночку, так и с наемными сотрудниками (но не более трех человек). Стать ипэшником может любой человек, кроме судимого по экономическим статьям, госслужащего или владельца бизнеса на стадии банкротства или ликвидации.

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя можно онлайн через веб-портал ЕГР или в исполкоме по месту жительства. Для регистрации понадобится пакет документов и квитанция об оплате госпошлины в размере 0,5 базовой величины (13,5 рубля). ИП считается зарегистрированным со дня подачи документов и внесения записи о регистрации в ЕГР, а свидетельство о регистрации выдается не позднее следующего рабочего дня. В течение пяти рабочих дней вы должны будете забрать документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой, ФСЗН, органе статистики, а также регистрацию в «Белгосстрах».

Еще потребуется выбрать систему налогообложения (общую, упрощенную или с уплатой единого налога - см. «ПОДРОБНОСТИ»), купить книгу замечаний и предложений, книгу учета проверок, по желанию - изготовить печать и открыть счет в банке.

Если у вас есть основное место работы, вы студент, пенсионер или находитесь в декрете, то взносы в ФСЗН платить необязательно. Если нет, то платить взносы на будущую пенсию в размере 35% дохода придется в обязательном порядке. Минимальной годовой взнос составляет 1575 рублей, оплатить его нужно раз в год - не позднее 1 марта. А до 31 марта следует подать отчетность по форме ПУ-3, отражающую периоды работы и суммы взносов за эти периоды. Кроме того, ИП могут не платить взносы в ФСЗН за время, когда они не осуществляли предпринимательскую деятельность. Главное - отразить это в ПУ-3. Если работали не весь месяц (например, из-за отпуска или больничного), взносы можно оплатить пропорционально отработанным дням. Размер взносов для неработающих по основному месту ИП немаленький, но в случае больничного вам оплатят его.

Способ 2 - стать самозанятым

Самозанятые могут зарабатывать на изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, репетиторстве, уборке на дому, переводами, фото- и видеосъемкой, обслуживанием свадеб и юбилеев, маникюром и педикюром, разведением котят и щенков (только если они живут у вас дома). И это далеко не полный список!

Как и в случае с ипэшниками, самозанятым нужно стать на учет в налоговой по месту жительства. Главный плюс в том, что самозанятые обычно платят намного меньше налогов и взносов, чем ИП. Самозанятые платят единый налог, размер которого зависит от вида деятельности и города, где вы работаете (в среднем от 20 до 100 рублей в месяц). Есть льготы для пенсионеров, инвалидов, многодетных и др. Платить налог нужно не за прошедший, а за следующий месяц (за декабрь - до 30 ноября). Если в какие-либо месяцы работать не будете, налог можно не платить. В случае если клиенты будут идти толпой, а доход за год превысит ставку единого налога в 10 раз, у вас могут попросить доплатить в бюджет еще 10% от суммы такого превышения.

Как правило, клиенты самозанятых - обычные люди, но некоторые услуги можно оказывать и организациям, индивидуальным предпринимателям. К числу разрешенных относятся, в частности услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, ремонту часов, обуви, сборка мебели, производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика, отдельные виды строительных работ, разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру.

Правда, сотрудничество с фирмами или ипэшниками - дело хлопотное. Во-первых, придется оформить это договором подряда или оказания услуг, во-вторых - с суммы оговоренного вознаграждения налоговая удержит подоходный налог - 13%, в третьих - покупатель ваших пирожков или фотосессии обязан будет уплатить за вас страховые взносы в ФСЗН, а в случае если работа выполняется на его территории - еще и страховые взносы в «Белгосстрах».

Взносы на пенсионное страхование в ФСЗН самозанятый уплачивает исключительно добровольно (29% от суммы заявленного дохода). Если какие-то месяцы вы не работали, взносы за этот период можно не платить. Главное - отразить это в ПУ-3. Взносы на социальное страхование с самозанятых не удерживаются, но и больничный вам никто не оплатит.

Стать ипэшником может любой человек, кроме судимого по экономическим статьям, госслужащего или владельца бизнеса на стадии банкротства или ликвидации. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Способ 3 - зарегистрироваться ремесленником

Еще один способ заниматься любимым делом и легально получать доход - зарегистрироваться в качестве ремесленника. Вариант подойдет тем, у кого золотые руки - умеющим вязать, плести кружево и изделия из бисера, заниматься макраме, изготавливать пряжу, вышивать, варить мыло, оформлять открытки и альбомы для фотографий, составлять композиции из цветов (оформление букетов из живых цветов сюда не относится). Как и самозанятый, ремесленник осуществляет свою деятельность лично, но у него могут быть ученики.

Важное условие - работа в статусе ремесленника предполагает преимущественно ручной труд. Использовать можно только неавтоматизированное вспомогательное оборудование. Если, к примеру, шарф вяжется на машинке, это уже не ремесленничество. Еще одна особенность - изготавливаемые изделия должны быть результатом творческого труда и уникальными в своем роде. К примеру, запустить массовый пошив однотипного постельного белья в статусе ремесленника не получится, а вот шить одеяла в лоскутной технике - вполне.

Для того чтобы стать ремесленником, нужно прийти в налоговую по месту жительства и встать на учет, а также купить книгу учета проверок. Ремесленный сбор составляет всего 1 базовую величину в год - 27 рублей. Если вы хотите заняться этим в 2021 году, нужно успеть заплатить сбор до 28 декабря 2020 года. В случае, если от заказчиков не будет отбоя и общий доход превысит 100 базовых величин в год, нужно будет доплатить 10% от суммы, превышающей этот лимит.

ПОДРОБНОСТИ

Общая система налогообложения означает уплату НДС в размере 20% от реализации товаров, работ, услуг и налог на прибыль (для юрлиц ставка - 18% прибыли, для ИП - 16%). Система непростая: при расчетах нужно будет учитывать доходы и затраты, чтобы подсчитать размер чистой прибыли. Но зато есть возможность учитывать расходы и включать их в налоговую базу.

Преимущества единого налога в том, что его сумма налога не зависит от дохода, для подсчета не нужно вести бухгалтерию. Но его можно использовать не для всех видов деятельности, а только для указанных в ст. 296 Налогового кодекса.

Упрощенная система налогообложения выгодна и проста для большинства видов бизнеса. Ставки налога зависит от того, уплачиваете ли вы налог на добавленную стоимость. Если да - ставка будет 3%, если нет - 5% с выручки. Но есть ограничения по размеру годовой выручки для ИП - до 420 000 рублей.