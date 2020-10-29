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Экономика

Как начать свое дело в Беларуси: три способа открыть бизнес и зарабатывать

Пошаговая инструкция о том, как начать работать на себя. Перечисляем документы, уточняем налоги, называем разрешенные виды бизнеса
Таисия ЧЕРНУХОТаисия ЧЕРНУХО
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Если вы уволились, возможно, самое время начать работать не на кого-то, а на себя.

Если вы уволились, возможно, самое время начать работать не на кого-то, а на себя.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пандемия и политический кризис в Беларуси больно ударили по многим работникам. Только по официальным данным Белстата, уровень фактической безработицы в Беларуси составил 4%, а средняя зарплата с начала года снизилась более чем на 100 долларов в эквиваленте. Но это не повод впадать в депрессию: как говорится, если рядом захлопнулась дверь, где-то неподалеку открылась форточка.

Вместе с юристом Светланой Семенихиной рассказываем, как легально начать работать на себя.

Светлана Семенихина, юрист для ИП, ремесленников, самозанятых. Фото: instagram.com/s.semenihina_jurist.

Светлана Семенихина, юрист для ИП, ремесленников, самозанятых. Фото: instagram.com/s.semenihina_jurist.

Способ 1 - стать ипэшником

Главный плюс в том, что в статусе индивидуального предпринимателя можно заниматься практически любыми видами деятельности. Работать можно как в одиночку, так и с наемными сотрудниками (но не более трех человек). Стать ипэшником может любой человек, кроме судимого по экономическим статьям, госслужащего или владельца бизнеса на стадии банкротства или ликвидации.

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя можно онлайн через веб-портал ЕГР или в исполкоме по месту жительства. Для регистрации понадобится пакет документов и квитанция об оплате госпошлины в размере 0,5 базовой величины (13,5 рубля). ИП считается зарегистрированным со дня подачи документов и внесения записи о регистрации в ЕГР, а свидетельство о регистрации выдается не позднее следующего рабочего дня. В течение пяти рабочих дней вы должны будете забрать документ, подтверждающий постановку на учет в налоговой, ФСЗН, органе статистики, а также регистрацию в «Белгосстрах».

Еще потребуется выбрать систему налогообложения (общую, упрощенную или с уплатой единого налога - см. «ПОДРОБНОСТИ»), купить книгу замечаний и предложений, книгу учета проверок, по желанию - изготовить печать и открыть счет в банке.

Если у вас есть основное место работы, вы студент, пенсионер или находитесь в декрете, то взносы в ФСЗН платить необязательно. Если нет, то платить взносы на будущую пенсию в размере 35% дохода придется в обязательном порядке. Минимальной годовой взнос составляет 1575 рублей, оплатить его нужно раз в год - не позднее 1 марта. А до 31 марта следует подать отчетность по форме ПУ-3, отражающую периоды работы и суммы взносов за эти периоды. Кроме того, ИП могут не платить взносы в ФСЗН за время, когда они не осуществляли предпринимательскую деятельность. Главное - отразить это в ПУ-3. Если работали не весь месяц (например, из-за отпуска или больничного), взносы можно оплатить пропорционально отработанным дням. Размер взносов для неработающих по основному месту ИП немаленький, но в случае больничного вам оплатят его.

Способ 2 - стать самозанятым

Самозанятые могут зарабатывать на изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, репетиторстве, уборке на дому, переводами, фото- и видеосъемкой, обслуживанием свадеб и юбилеев, маникюром и педикюром, разведением котят и щенков (только если они живут у вас дома). И это далеко не полный список!

Как и в случае с ипэшниками, самозанятым нужно стать на учет в налоговой по месту жительства. Главный плюс в том, что самозанятые обычно платят намного меньше налогов и взносов, чем ИП. Самозанятые платят единый налог, размер которого зависит от вида деятельности и города, где вы работаете (в среднем от 20 до 100 рублей в месяц). Есть льготы для пенсионеров, инвалидов, многодетных и др. Платить налог нужно не за прошедший, а за следующий месяц (за декабрь - до 30 ноября). Если в какие-либо месяцы работать не будете, налог можно не платить. В случае если клиенты будут идти толпой, а доход за год превысит ставку единого налога в 10 раз, у вас могут попросить доплатить в бюджет еще 10% от суммы такого превышения.

Как правило, клиенты самозанятых - обычные люди, но некоторые услуги можно оказывать и организациям, индивидуальным предпринимателям. К числу разрешенных относятся, в частности услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, ремонту часов, обуви, сборка мебели, производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика, отдельные виды строительных работ, разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру.

Правда, сотрудничество с фирмами или ипэшниками - дело хлопотное. Во-первых, придется оформить это договором подряда или оказания услуг, во-вторых - с суммы оговоренного вознаграждения налоговая удержит подоходный налог - 13%, в третьих - покупатель ваших пирожков или фотосессии обязан будет уплатить за вас страховые взносы в ФСЗН, а в случае если работа выполняется на его территории - еще и страховые взносы в «Белгосстрах».

Взносы на пенсионное страхование в ФСЗН самозанятый уплачивает исключительно добровольно (29% от суммы заявленного дохода). Если какие-то месяцы вы не работали, взносы за этот период можно не платить. Главное - отразить это в ПУ-3. Взносы на социальное страхование с самозанятых не удерживаются, но и больничный вам никто не оплатит.

Стать ипэшником может любой человек, кроме судимого по экономическим статьям, госслужащего или владельца бизнеса на стадии банкротства или ликвидации.

Стать ипэшником может любой человек, кроме судимого по экономическим статьям, госслужащего или владельца бизнеса на стадии банкротства или ликвидации.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Способ 3 - зарегистрироваться ремесленником

Еще один способ заниматься любимым делом и легально получать доход - зарегистрироваться в качестве ремесленника. Вариант подойдет тем, у кого золотые руки - умеющим вязать, плести кружево и изделия из бисера, заниматься макраме, изготавливать пряжу, вышивать, варить мыло, оформлять открытки и альбомы для фотографий, составлять композиции из цветов (оформление букетов из живых цветов сюда не относится). Как и самозанятый, ремесленник осуществляет свою деятельность лично, но у него могут быть ученики.

Важное условие - работа в статусе ремесленника предполагает преимущественно ручной труд. Использовать можно только неавтоматизированное вспомогательное оборудование. Если, к примеру, шарф вяжется на машинке, это уже не ремесленничество. Еще одна особенность - изготавливаемые изделия должны быть результатом творческого труда и уникальными в своем роде. К примеру, запустить массовый пошив однотипного постельного белья в статусе ремесленника не получится, а вот шить одеяла в лоскутной технике - вполне.

Для того чтобы стать ремесленником, нужно прийти в налоговую по месту жительства и встать на учет, а также купить книгу учета проверок. Ремесленный сбор составляет всего 1 базовую величину в год - 27 рублей. Если вы хотите заняться этим в 2021 году, нужно успеть заплатить сбор до 28 декабря 2020 года. В случае, если от заказчиков не будет отбоя и общий доход превысит 100 базовых величин в год, нужно будет доплатить 10% от суммы, превышающей этот лимит.

ПОДРОБНОСТИ

Общая система налогообложения означает уплату НДС в размере 20% от реализации товаров, работ, услуг и налог на прибыль (для юрлиц ставка - 18% прибыли, для ИП - 16%). Система непростая: при расчетах нужно будет учитывать доходы и затраты, чтобы подсчитать размер чистой прибыли. Но зато есть возможность учитывать расходы и включать их в налоговую базу.

Преимущества единого налога в том, что его сумма налога не зависит от дохода, для подсчета не нужно вести бухгалтерию. Но его можно использовать не для всех видов деятельности, а только для указанных в ст. 296 Налогового кодекса.

Упрощенная система налогообложения выгодна и проста для большинства видов бизнеса. Ставки налога зависит от того, уплачиваете ли вы налог на добавленную стоимость. Если да - ставка будет 3%, если нет - 5% с выручки. Но есть ограничения по размеру годовой выручки для ИП - до 420 000 рублей.

Экономика: ДЕНЕЖКИ

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