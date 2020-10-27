Что происходит в Минске и других городах Беларуси во вторник 27 октября 2020 года: последние новости

Следим, что происходит в Минске и других городах 27 октября Фото: Виктор ДРАЧЕВ

13 октября Светлана Тихановская поставила властям ультиматум, который назвала народным. Если требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы, - говорится в ее телеграм-канале. - Начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

26 октября Тихановская назвала первым днем забастовки: в понедельник на некоторых предприятиях были люди, которые отказались работать в знак протеста. Следим, что происходит в Беларуси на следующий день.