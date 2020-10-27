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Общество

В СИЗО читал про Францию, мечтает поступить в вуз: как живет парень, которого не наказали за убийство отца-тирана

Артема из Брестской области освободили от уголовной ответственности, он уже дома с мамой. Парень рассказал про СИЗО, а мама – о том, как много женщин признались, что их мужья тоже пьют и бьют их и детей
Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧ
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Артема судили за убийство, но освободили от уголовной ответственности.

Артема судили за убийство, но освободили от уголовной ответственности.

Фото: Оксана БРОВАЧ

– Если честно, нет ощущения, что все закончилось. Не могу поверить, что Артем уже дома. Когда я на суд ехала, думала только: «Хоть бы не в колонию, хоть бы «химию» дали». И даже не рассматривала вариант, что его освободят. Наверное, должно пройти время, чтобы осознать это все, – устало говорит Наталья, мама Артема, которого судили за убийство отца.

Эта история затерялась в новостной повестке страны, но зато прогремела на все Высокое – самый западный город Беларуси в Каменецком районе. В феврале 2020 тогда еще 17-летний Артем лишил жизни своего родного отца. Валерий тогда в очередной раз пришел домой пьяным и устроил скандал. Парень взял в сарае топор и, когда отец прилег на диван, ударил его по голове. Потом сам позвонил в милицию. Мужчина полтора месяца находился в коме, и к жизни уже не вернулся.

– Я больше не выдержал бы, на меня все это слишком сильно давило. Так что либо его, либо себя, – так подросток в суде объяснял свой поступок.

Артем мечтает стать учителем химии и биологии.

Артем мечтает стать учителем химии и биологии.

Дело об убийстве рассматривали в суде Каменецкого района. Судья Оксана Шкель устроила Артему допрос с пристрастием: попросила чуть ли не поминутно описать тот страшный день. В итоге она постановила отправить обвиняемого на повторную психолого-психиатрическую экспертизу.

По ее результатам Артем совершил убийство в состоянии аффекта – он не мог в полной мере осознавать, что делает. На судебном заседании 2 октября судья объявила, что уголовное преследование в отношении Артема прекращено, он свободен. Конвой открыл клетку – и Артем вместе с мамой и бабушкой поехал домой.

«В СИЗО БЫЛИ НОРМАЛЬНЫЕ, ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ»

Теперь Артем с мамой втягиваются в обычную жизнь. Парень вернулся в колледж и скоро должен его закончить, получить специальность сварщика и водителя. В свободное время мама и сын делают ремонт в своем стареньком доме. Заделали стену из гипсокартона в кухне, в которую покойный Валерий метал ножи, когда рядом находился кто-то из домашних. Теперь спорят, какие обои лучше выбрать – в цветочек или в полоску, и кто будет заниматься уборкой. Ухаживают за питомцами – протирают глазки рыжему котенку-слепышу, смеются над тем, какой черный Кокс проглот, и приказывают взрослым котам не обижать малыша Тихоню.

– Я уже и забыл почти все. Я быстро забываю плохое. Мне интересно, что сейчас происходит, а не то, что было или будет, – говорит Артем про 7 месяцев следствия и суд.

В Высоком его встретили радушно, хотя мама немного переживала: не будут ли к сыну цепляться, относиться с презрением – городок все же маленький…

– Многие выражают радость, что Артем дома, что наконец есть возможность жить спокойно, без страха. Жители Высокого покойного знали – и далеко не с хорошей стороны. Услуги адвоката были оплачены благодаря людям нашего города. Приносили, кто сколько мог, мне лично, в магазинах оставляли, там стояли баночки… Я за это очень благодарна. Сейчас Артема никто ни в чем не упрекает, ни одного плохого слова мы не услышали.

Председатель суда Каменецкого района Оксана Шкель постановила освободить парня от уголовной ответственности.

Председатель суда Каменецкого района Оксана Шкель постановила освободить парня от уголовной ответственности.

Фото: Оксана БРОВАЧ

– Артем, что для тебя было самым сложным в СИЗО?

– Только те моменты, когда в другую камеру переезжал. Люди ведь разные, мало ли чего можно ждать от них. Вдруг ушлые зеки попадутся…

– Наш папа увлекался фильмами про зону, а по телевизору сами понимаете, как это показывают, – поясняет страх сына мама.

– Ожидания не оправдались?

– Нет, там были нормальные, обычные люди, умные. Были те, кто сидит за угон, за взятку. По наркотической статье 328 много – там ее «народной» статьей называют. Самому младшему, которого я видел, было 17 лет, он со мной сидел, за наркотики. А самому старшему – 70-80, он по особо тяжкой статье, вроде, избил кого-то. Так странно было… сам еле ходит, а кого-то избил. Еще с индусом сидел. На границе у него спросили: «Есть наркотики?» – он достал марихуану и его забрали. Я с ним на английском говорил.

– Я ему даже сказала: вот видишь, как хорошо – и в английском попрактиковался! – смеется Наталья.

Время в СИЗО для Артема пролетело быстро. Говорит, все потому, что он домосед.

Там дни однообразные. Они накладывались друг на друга и пролетали быстро. Я книжки читал.

– А что читал?

– Фантастику, детективы, даже на Донцову немножко подсел. Французские романы исторические читал. Если бы я все запомнил, я бы уже знал всех французских королей от первого до последнего. Я всегда был домосед, так что мне более или менее нормально было. Если для всех 7 месяцев – это 7 месяцев, то для меня они как 2 месяца пролетели.

– По чему ты больше всего скучал?

– Не знаю… – Артем задумывается.

За сына отвечает мама.

– Судя по письмам, скучал много по чему. Например, по тому, чтобы самому открывать дверь, посещать туалет не по часам. По тому, чтобы в любой момент сделать себе чайку и чего-нибудь вкусненького погрызть. По вафелькам «Черноморским» – хотя я каждый раз старалась привозить.

А еще в следственном изоляторе Артем скучал по дому.

– Пообещал, что когда вернется, будет через день пылесосить! – напоминает сыну мама.

– Может быть, – вставляет Артем.

– Нет-нет-нет! Я найду это письмо! – Наталья шуточно грозит сыну пальцем и они оба громко смеются. – Теперь он знает, с какой стороны за тряпочку браться, как убрать пыль. Такая школа жизни в СИЗО получилась. Стирку я обещала на себя брать, уборку будем с Артемом разделять.

Наталья признается, что сын после следственного изолятора изменился. Стал крепче – и внешне, и внутренне. Но все такой же улыбчивый красавчик, как его называют мамины подруги.

– Я очень переживала за то, каким он вернется. Но и одновременно почему-то была уверена в сыне, что он выдержит. Он мальчишка сильный, устойчивый. Произошедшее укрепило его. Он стал жестче характером. Не в том плане, что жестокий – он просто стал четко разграничивать, чего он хочет, чего не хочет. Я уже к нему отношусь не как к ребенку, а как ко взрослому, – улыбается сыну Наталья.

Наталья и Артем подкармливают и лечат уличных котов. Некоторых оставляют у себя дома.

Наталья и Артем подкармливают и лечат уличных котов. Некоторых оставляют у себя дома.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Перемены в себе заметил и Артем:

– Раньше, например, человек что-то делает, что мне не нравится, а я молчу, терплю, добренький такой. А сейчас могу высказать: «Не надо так делать», – приводит пример парень.

Сейчас он погружен в учебу. После колледжа он получит диплом сварщика и водителя – и планирует искать работу, потому что семье нужны деньги. Хотя мечтает поступить в вуз на учителя химии и биологии.

– Это когда-нибудь потом… – деловито рассуждает Артем.

– Нет ничего более постоянного, чем временное. Не потом, а сразу! – спорит с сыном мама.

«ЭТО ПРОИЗОШЛО, ПОТОМУ ЧТО Я ТЕРПЕЛА И МОЛЧАЛА»

– Рано или поздно что*то бы да случилось, – оглядывается на свою жизнь Наталья. – Сейчас, когда я думаю про все это, ко мне приходит осознание, что вполне возможно, на кладбище лежала бы я – к этому все и шло. У нас в Высоком нет милиции, есть участковый. Наряд если вызывать, то он будет ехать из Каменца. Это в среднем 40 минут. Как продержаться 40 минут до приезда милиции? Я не знала, как…

Во время суда над Артемом женщина приводила много примеров настоящей тирании со стороны ее мужа. Как прекратить насилие, пьяный дебош и шантаж, Наталья не знала.

– Может, это было из-за моей мягкосердечности… Но не получалось... – печально вздыхает женщина.

– Есть впечатление, что ваша ситуация не то чтобы очень уникальная в масштабах страны…

– Я знаю. Когда это все случилось, люди приходили, поддерживали – кто-то морально, кто-то денежку приносил. Очень многие начали рассказывать о своей жизни. Ведь если человеку самому больно, он поймет боль другого. Говорили: «Да, терпим. Это только на виду все хорошо, а дома и так, и сяк». Одна рассказывала: «Думаешь, я с дочками от мужа не убегала?». Другая говорит, что и до сих пор хватает такого – и оскорблений, и матов, и руку, бывает, поднимет. Еще приходила женщина, положила денежку на адвоката для Артема, и сказала: «Что ж ты за мать!» Странно было это слышать при том, что я знаю, что она сама от мужа бегает… Очень много таких историй. По моим ощущениям, у нас в Высоком примерно в половине семей происходит домашнее насилие.

– Со мной сидел один парень, говорил, что его отец такой же, как мой, – дополняет Артем. – Постоянно милицию вызывали, в итоге отца забрали, посадили на пару лет. А сам он в СИЗО попал из-за самозащиты и того, что наркотики принимал. Рассказывал, что отчим пьяный на него напал с намерением избить, а у него в кармане нож оказался...

В Высоком живет меньше 5000 населения. На адвоката для Артема собирали всем городом.

В Высоком живет меньше 5000 населения. На адвоката для Артема собирали всем городом.

Фото: Оксана БРОВАЧ

– Вас заставила о насилии в семье говорить трагедия. Почему раньше молчали, почему другие молчат?

– Менталитет, воспитание. Многие женщины воспитываются так: «Сиди, терпи, молчи – глядишь, за умную сойдешь, это женская участь, это женская судьба, думаешь, нам легче?» Есть еще такие женщины, которые думают: не важно, какой мужик, пусть он хам, грубиян – главное, не пьет. Что с ними будет лет через 20? Онкология, куча психических и прочих заболеваний? Кроме этого, отсутствует четкое и конкретное понимание, что можно сделать, чтобы тебе было легче, какие шаги предпринимать, чтобы ситуацию изменить. Да и вообще, у женщин нет уверенности, что это можно что-то изменить.

– Что вы говорите таким женщинам, которые признаются, что терпят насилие?

– Я говорю: «Посмотри на меня». То, что у меня произошло – это потому, что я сидела, молчала, терпела. Я 20 лет молчала. И к чему это привело?

– Государство декларирует, что борется с домашним насилием. Каких мер, по–вашему, не хватает?

– Вот у нас в магазинах сигареты спрятали, на пачках написано «Курение убивает». Я не знаю случаев, когда человек в процессе перекура убил другого. Алкоголь стоит в зоне доступа, рядом с кассой, всегда на виду – под нос подсовывается. А сколько преступлений в состоянии алкогольного опьянения? И ДТП, и поножовщина, и избиения – все, что угодно. Алкоголь, получается, не убивает, а сигареты – убивают? – задает риторический вопрос Наталья.

– Надо привлекать внимание общественности либо переходить к более жестким мерам. Не таким как я, конечно же, но все–таки более жестким, – рассуждает Артем. – И все. Например, ты дома, отец начинает буянить – выбегаешь на улицу в майке в -10, и зовешь на помощь. Не стесняться привлекать внимание, говорить про это.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия: 8–801–100–8–801. Линия работает с 8:00 до 20:00, принимаются звонки со стационарных и мобильных телефонов.

По вторникам и субботам на линии консультирует юрист, который может помочь сориентироваться в вопросах развода, опеки над детьми и в том, как на агрессора может повлиять милиция. Также на линии работают психологи. Помощь оказывается анонимно.

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