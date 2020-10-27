«Падвяргаюся катаванням»: активиста Змитера Дашкевича осудили на 15 суток

Со Змитером, который находится в изоляторе, суд общается по видеосвязи. Фото: facebook.com/zm.dashkevich

Во вторник, 27 октября, в суде Московского района столицы продолжили рассматривать дело активиста Змитера Дашкевича, которому вменяют административное правонарушение по части 1 статьи 23.34 КоАП. Сейчас он находится в ИВС на Окрестина.

Напомним, Дашкевича задержали в минувшее воскресенье, 25 октября, на улице Романовская Слобода.

Со Змитером, который находится в изоляторе, суд общается по видеосвязи.

Судья Татьяна Мотыль спросила у Змитера, есть ли у него ходатайства, на что Дашкевич сказал, что есть.

- Ёсць хадайніцтва спыніць катаванні над людзьмі, - сказал Змитер.

В суде Змитер рассказал, что в его камере нет воды, матраса, спать приходится на бетонном полу.

- Ваше ходатайство понятно. Оставляется без рассмотрения, поскольку решение этого вопроса неподведомственно суду при рассмотрении дела об административном правонарушении. По поводу нарушения условий вашего содержания в местах содержания административных задержанных, пожалуйста, можете подавать жалобу в установленном порядке, она будет рассмотрена.

Судья зачитала протокол об административном правонарушении. Дашкевичу вменяют, что он 25 октября принимал участие в массовом мероприятии - пикетировании, и на улице Романовская Слобода, 8 "в составе группы граждан с целью выражения протеста против действующей власти выкрикивал лозунги: "Отпусти мой народ".

В суде Московского района продолжили рассматривать дело активиста Змитера Дашкевича. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Дашкевич рассказал, что в тот день с семьей остановился на Романовской Слободе, где поднял плакат с цитатой из Библии "Адпусці народ мой" и раздавал буклеты о Куропатах.

- Потым я пайшоў на праспект Пераможцаў, там раздаваў буклеты, потым дайшоў да Машэрава, там тое ж самае. Вярнуўся на Раманаўскую Слабаду, і там мяне затрымалі. Свае дзеянні лічу законнымі, - сказал Змитер и упомянул о правах белорусов, написанных в Конституции.

Дашкевич рассказал, как его задержали. Так, по его словам, он зашел в «Макдональдс», перекусил, а затем стал возвращаться домой и повернул во дворы. Задержали Змитера и его друга люди в балаклавах, которые вышли из авто.

- Сотрудники созвонились с каким-то полковником, сказали, что задача выполнена. Им сказали везти нас в Московское РУВД, - рассказывает Дмитрий.

По словам Змитера, сотрудники милиции ему не дали ознакомиться с протоколом об административном правонарушении.

Дашкевича до суда отвезли в изолятор.

Адвокат Змитера Екатерина Петрович стала задавать вопросы своему подзащитному, однако судья несколько вопросов сняла. Например, вопрос, поддерживает ли Змитер свои вчерашние пояснения в части условий содержания в изоляторе временного содержания.

- Какие-то жалобы на состояние здоровья вы имеете?

- Падвяргаюся катаванням. Статус камеры вызначыць немагчыма... У турэмных карцарах на ноч адкідваліся нары і даюць матрысы, там ёсць вада. У камеры ізалятара часовага ўтрымання няма вады, матраса і ёсць бетонная падлога. Што такое камера ізалятара часовага ўтрымання? Гэта трэба зайсці ў туалет, пакакаць, не змываць і легчы спаць на бетоне. І так спаць 15 сутак, 30 сутак.

Адвокат Змитера попросила суд обратить внимание на условия, в которых находится Змитер.

- Мой подзащитный еще вчера пояснил, что условия содержания являются бесчеловечными. В карцере ему не разрешили использовать спальное место. Спал на бетонном полу. Не было воды и нет воды для избавления от фекалий, что привело к тому, что он и его сосед по камере испытывали физические и нравственные страдания.

Змитер сказал, что судья участвует в шутовском суде - он ничего не слышит, что происходит в суде, слышит только судью.

- Гэта не суд, а проста нейкі анекдот... Мне няма ніякай рознiцы, што вы мне сёння выпішыце. Я доўга сядзеў і ў розныя часы найцямнейшыя. Тым больш я ужо адсяджу і зараз, калі бачны промні сонца на гарызонце. 15 сутак вы мне дадзіце ці 15 разоў па 15 сутак. Для мяне гэта нічога не азначае... І вы судзіце так, як быццам Гасподзь не бачыць. Ужо тое, што вы разглядаеце палітычны працэс, насцярожвае, у той час, калі некаторыя суддзі адмаўляюцца ў гэтым удзельнічаць.

Таму, выносячы прысуд, вы думайце не пра мяне, а пра сябе. Я ведаю, што я адсяджу і сустрэну тое, за што я змагаюся... Вельмі шкада, што суд кажа: «Гэта не мае дачынення да справы», калі людзі не могуць спаць на бетоннай падлозе ў брыдкіх камерах... Я адсяджу і выйду, а вось што будзе з вамі і вашымі калегамі, вы пра гэта падумайце. На гэтым усё.

Судья объявила перерыв до оглашения решения.

После перерыва Змитеру Дашкевичу присудили административный арест на срок 15 суток.

- Мне ўсё даўно зразумела. Жыве Беларусь, - так Змитер отреагировал на решение суда.

- Жыве! - ответили те, кто пришел поддержать Дашкевича.

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