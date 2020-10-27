«Мы написали заявление на забастовку. Нас уволили». Гродненский драмтеатр остался без режиссеров

Главный режиссер театра Геннадий Мушперт (слева) и режиссер и актер театра Сергей Куриленко собирают вещи. Фото: Эвика ОТТО

- 26 октября у нас был законный выходной, сегодня мы с Геннадием Мушпертом пришли к директору театра с заявлением на забастовку с 27 октября. В эти дни мы должны были завершать работу над премьерой спектакля «Единственный наследник», где я задействован как актер, а Геннадий Владимирович - режиссер. Но мы решили бастовать! Директор предложил нам уволиться «по соглашению сторон», но мы отказались. Иначе это не будет выглядеть как забастовка. Поэтому нас увольняют «за неисполнение служебных обязанностей». Так как мы срываем премьеру спектакля, - рассказывает «Комсомолке» режиссер и актер, заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко.

- Почему вы приняли решение бастовать?

- Я не вижу других способов остановить это насилие на улицах, беспредел властей - все, что сейчас творится в Беларуси. Не могу смотреть, как в мирных людей бросают светошумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями только за то, что те хотят высказать свою гражданскую позицию.

Сергей Куриленко и Геннадий Мушперт ждут в театре, когда директор отдаст им на руки трудовые книжки, а пока режиссеры собирают вещи.

Напомним, что волнения в театре начались после президентских выборов 9 августа. В ответ на массовые задержания несогласных с их итогами на протестных акциях по всей стране 64 сотрудника Гродненского облдрамтеатра 13 августа подписали открытое обращение. Они призвали выпустить задержанных и «снять напряжение в обществе», пересчитав голоса на выборах. 15 августа на крыше театра на несколько часов подняли бело-красно-белый флаг. А 20 сентября на акции протеста в Гродно задержали заслуженного артиста Беларуси режиссера-постановщика Сергея Куриленко и его супругу, актрису Валентину Харитонову. В этом году - 40 лет, как они служат в гродненской труппе. В момент их задержания на сцене шла трагикомедия «Очень простая история». 14 актеров, которые были заняты в постановке, не стали доигрывать второй акт.

Сергей Куриленко с женой Валентиной Харитоновой. Вместе они служили в Гродненском театре 40 лет. Фото: Эвика ОТТО

Спустя два дня на разговор с артистами приехали недавно назначенный председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и начальник управления культуры Елена Климович. По словам актеров, глава области призывал труппу успокоиться и работать в штатном режиме.

- Нам почему-то не захотели идти навстречу. Актерам ничего не остается, как играть комедии. Да, мы могли и можем уйти, но понимаем: это стало бы облегчением для руководства - зачем в театре другое мнение? Можно, конечно, взять молодых актеров, но чтобы труппа сыгралась, нужен не один десяток лет, - говорит Сергей Куриленко. - Сейчас театр - единый организм, давно я не чувствовал такого единения. Скажем, когда увольняли Игоря Уланова, мы ходили за него просить, но нас не услышали. И понимаю, почему актеры остановили спектакль, когда нас задержали, - они просто не могли играть: узнав, что мы в автозаке, после событий последних месяцев коллеги ждали худшего… Знаете, прежде в театре запрещали вручать телеграммы, пока актер не отыграл спектакль - мол, после хоть плачь, хоть падай в обморок. А в эпоху интернета сложно удержать информацию… - рассказывал «Комсомолке» Сергей Куриленко в сентябре.