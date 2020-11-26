«Дзеравенскай работай зарабіць - гэта не ў горадзе па вуліцах хадзiць!»: как в деревне обсуждают актуальные события

Пока городские улицы бурлят протестными акциями, в деревне жизнь течет неспешно, с обычными повседневными заботами. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Ну што, хату будзеш красiць у красна-белы? Цяпер жа ў Мінску ў вас гэта модна, - шутит знакомый с моего деревенского детства ровесник. Мы не виделись больше 30 лет и вот случайно встретились в хозмаге райцентра. Кажется, он обо мне знает все, раз не пытается расспросить о жизни и здоровье, а сразу же интересуется: «На міцінгі ці ходзіш там? Я ўсё думаю, калі там вас усіх паўвальняюць. І калі вы ўжо там успакоіцеся?»

С деревенскими людьми в разных районах Беларуси я не раз за последние три месяца говорила «за жызнь і пра паліціку». Выслушала и тех, кто насмерть готов стоять «за Бацьку, бо нікога лепшага не будзе», и тех, кто считает, что стране нужны перемены. Портрет современной деревни в этом плане довольно пестрый.

«Каб на полі ў бульбе не разгінаючыся пастаяў цэлы дзень, нікуды ісці не захацеў бы…»

Узнаю: в поселке рассорились две близкие родственницы. Обе пенсионерки. Обе трудолюбивые, хозяйственные, искренне любящие мамы и бабушки. У обеих из Минска приезжают внуки, которые рассказывают им, что происходит на столичных улицах, и показывают видео задержаний участников уличных акций и просто прохожих.

Одна бабушка в ужасе от происходящего. Тем более ее сын знает не понаслышке, что происходило в Минске в августе. Он дежурил вместе с другими волонтерами у изолятора на Окрестина. Взрослый мужик, который без всяких сантиментов режет выращенного мамой барашка, кабанчика или кролика, не стесняется признаться и в том, что после одной из таких поездок чуть не расплакался. И мама пересказывает все родственнице со слезами на глазах.

- Дык і што іх жалець? - жестко реагирует последняя, представительница сельской интеллигенции. - Гультаі там па вуліцах толькі і ходзяць! Каб во на полі ў бульбе ракам пастаяў цэлы дзень не разгінаючыся, дык нікуды б ісці не захацеў. А нашто яму тая бульба, калі за міцінгі яму грошы заплоцяць.

- Як табе не стыдна? - возмущается родственница. - Якія грошы! Там жа і рабочыя выходзяць, і бізнесмены - якія яны гультаі? І нашто ім тыя грошы будуць, калі іх так збіць могуць!

- От мала б’юць!

- А каб твайму ўнуку так папала?!

- А нечага шастаць, калі вайна на вуліцы!

- І хто з кім ваюе?

- Амерыка з намі. Яны ўсё арганізавалі.

- Няма пра што з табой гаварыць...

В деревне много тяжелой физической работы, но даже хрупкие женщины учатся с ней справляться, если придется. Фото: Раиса ЮДИНА

«Бабушка ничему не верит, потому что «па целевізару гэтага не паказвалі!»

Что такое телеграм-каналы и как они могу влиять на поведение людей, в деревнях знают даже те, у кого приложения Телеграм на телефоне никогда не было. Зато в новостных сюжетах на телевидении об этих телеграм-каналах периодически говорят. Но и тут у сельчан нет единства во взглядах. Одни считают, что где-то там за границей сидит наглый белорусский мальчишка, который «абы што гаворыць і дрэннаму вучыць маладзёж», другие признают его крутым пацаном. У всех свое мнение, и лишь немногие пытаются докопаться до сути, спрашивая: «Ці ёсць ён на самым дзеле?»

К моей подружке как-то заглянула соседка - старенькая бабуля, повидавшая много на своем веку, но сохранившая живой ум и ясный, с искоркой, взгляд. Она осталась сиротой после войны, жила у родственников в землянке, где, по ее словам, вместе с людьми обитали и свиньи, и куры. Свой дом у нее появился, только когда замуж вышла. За нелюбимого и не самого завидного хлопца. Но очень уж хотелось перестать мыкаться по родственникам и стать хозяйкой своей хаты. Муж бил. Но рассказывала она об этом как-то обыденно: «І біў, і гуляў з бабамі другімі - жылі мы як усе». Детей не было. Мужа тоже давно нет. С соседями-дачниками у нее сложились теплые, почти родственные отношения. Вот зашла она в гости, сидит грустная-грустная. Подперла голову сморщенными натруженными руками, в которые навечно въелась земля, и говорит задумчиво-печально:

- Ой, дзеткі, так любіла новасці глядзець. А цяпер нешта не тое сталі паказваць...

Но это скорее исключение. Телевизор в деревне - до сих пор самый авторитетный источник информации.

- Сколько бабушке всего ни рассказывала, и интернет включала, она ничему не верит, - жалуется коллега. - Потому что «па целевізару гэтага не паказвалі!».

Спутниковая тарелка в деревнях не редкость. Их бывает даже по две на доме. Но многие до сих пор довольствуются шестью каналами.

Сельчане любят гулять практично - чтобы вернуться домой с грибами, ягодами. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Раскол во взглядах случается и в семьях.

- Представь, малая в райцентр в воскресенье поехала и там стояла в этой цепи солидарности! - причитает 40-летняя женщина. Сама она в молодости была знатной оторвой, но детей, как водится, хотела бы видеть идеальными. И любой из ряда вон выходящий поступок с их стороны - конец света.

- Мне соседи фотографии прислали, где она там стоит. Вот отпустила к деду в гости на свою голову. Ей же только 16! Какие тебе свободы и перемены - ты еще жизни не видела! А если в школе узнают?

Пока сестренка кричит вместе с подружками «Перемен!», ее брат служит в армии. В разговорах с родственниками он рассказывает, что морально готов к борьбе с «бандитами, которые ходят с красно-белыми флагами», но признает, что информации не хватает.

- Придет из армии - сам разберется, - устало машет рукой его мама. - Хотя наших не поймешь. У нас тут есть свой чат в вайбере. Как почитаешь до выборов - все были за Тихановскую. А по итогу их и 30% не набралось.

В выходные дни на деревенских дорогах немноголюдно. Фото: Раиса ЮДИНА

«Маміны вышываныя кашулі помню - красныя ўзоры на белым...»

Кстати, символика, сколько бы о ней ни дискутировали, сельских жителей занимает мало. Но если внук попросит бабушку сшить красно-белые флаги - сделает в лучшем виде. Обметает и отгладит. Сделает так, чтобы древко не выскользнуло. Но, конечно, полюбопытствует:

- Ты мне скажы, чаго яны чапляюцца да гэтага флага красна-белага? - спрашивает бабушка, у которой в партизанах воевал отец и дядя, а мама была партизанской связной. С их воспоминаний она много чего рассказывала своим детям и внукам о войне. О том, как немцы угоняли молодежь в Германию, как жили в хатах сельчан, а те у них под носом вели партизанскую войну.

Сочетание красного и белого - традиционное в белорусском народном костюме. Фото: Раиса ЮДИНА

- Тыя, каму ён не падабаецца, кажуць, што фашысты ў вайну пад ім у Беларусь хадзілі. Чула такое? - спрашивает потомок партизан.

- Ні мама, ні тата, ні цёткі такога не расказвалі. Але ж калі і было такое, дык гэта ж фашысты - яны маглі што пад сваім флагам, што пад нашым над людзьмі здзеквацца. А краснае з белым? Красіва! Мы такое любілі ўсегда. Маміны вышываныя кашулі помню - красныя ўзоры на белым...

Война цепко держится в памяти даже тех людей, кто знает о ней со слов родителей и дедов. «Абы не было вайны», - эти слова я слышу даже от 60-летних, рожденных в мирное время.

«Нам не нада, як на Украіне», - не раз говорили те, кто ни разу в Украине не был.

Перспективу перемен больше всех принимают в штыки те, чья жизнь - это череда сплошных перемен.

- Мама мая ў вайну так нагаладалася, што да канца жызні ў карманах кусочкі хлеба насіла. І ў халатах, і ў кофтах я гэтыя скарынкі пастаянна нахадзіла, - рассказывает пожилая родственница. - У калхозе яна работала за трудадні як праклятая, только палачкі ставілі, а грошай не плацілі. Усё думала: от выйду на пенсію, дык пажыву. А пенсія як прышла, хоць плач - 19 рублёў савецкіх. Каб не я, дык зноў бы галадала. А ў мяне трое дзяцей у школу ходзяць - адзень, абуй, накармі. Я каждую капеечку шчытала, яшчэ грошы на кніжку з мужыком адкладвалі. Думалі, і сабе на старасць, і дзецям. А тут усё ляснулася разам з Савецкім Саюзам. Грошай з гэтай кніжкі на палку кілбасы толькі хваціла. І апяць усё з начала! А дзеравенскай работай грошы тыя зарабіць - гэта табе не ў горадзе з кампьютарам пасядзець ці па вуліцах хадзiць, цвяточкамі махаць. Я дык не магу на гэта глядзець. А работаць каму? За што пенсіі людзям плаціць? Я не хачу, як мама, скарыначкі хлеба хаваць па карманах…