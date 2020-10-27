Лукашенко: На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ

Александр Лукашенко высказался о происходящем в стране. Фото: БелТА.

27 октября Александр Лукашенко провел совещание по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, сообщает БелТА. На нем он рассказал…

… о переходе протестующими «красной черты»:

- Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам (в основном или практически только в Минске). Но тем не менее мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли.

Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами.

Лукашенко рассказал о том, что в Минске перерезали несколько светофоров.

- Ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное, люди устали это все терпеть.

По его словам, власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ:

- Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать.

… о забастовках:

- В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться.

Не хотят рабочие работать - не надо. Но их единицы, которые не хотят. (…) Мы же знаем, что эти 10-12 человек - ядро, которые попали на этот завод, они проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы. Идут по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить.

… о студентах, принимающих участие в акциях протеста:

- Пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах.

Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать.

Лукашенко заявил, что организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов.

- Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь.

Он обратился к родителям школьников и студентов:

- Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона.

… о Всебелорусском народном собрании

Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для диалога по выработке стратегии развития страны. Он подчеркнул, что это особая форма народовластия и что власть в Беларуси всегда советовалась с людьми при принятии судьбоносных для страны решений.

- Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так (и Конституция, и вопросы будут решаться), как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Мы не будем мышкованием заниматься, не будем создавать что-то под себя. Как люди решат - так и будет.

Лукашенко считает, что в будущем необходимо на конституционном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания.

По его словам, одним из важных вопросов предстоящего собрания станет подведение итогов социально-экономического развития страны за последние 5 лет. Лукашенко отметил высокий уровень развития агропромышленного комплекса – в этом году собран урожай около 10,5 млн т всех зерновых.

- Молодцы, это очень хороший уровень. Вот мы на него взобрались, и надо держаться на этом уровне, кто бы ни был президентом. Тогда будет хлеб, молоко и люди будут накормлены.

Жизнь идет, страна работает, развивается. Несмотря на всякие предъявляемые со стороны (прежде всего наших соседей) ультиматумы, в спокойном ритме работают предприятия, транспорт и торговля.

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