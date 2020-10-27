«Тогда это звучало отовсюду»: в Минске бизнес-аналитика судят за надписи «3%» на асфальте. Выступил свидетель из КГБ

21 июля Александра Бурого задержали на трое суток за то, что он написал на дороге, столбах и бетонных перекрытиях моста «циничные надписи». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Бурый работает бизнес-аналитиком в одной из частных компаний. Эту должность он занимает с октября 2020, до этого три года мужчина работал в одном из банков. Он рассказывает, что после того, как на него завели уголовное дело, на работе попросили уволиться по собственному желанию.

21 июля Александра Бурого задержали на трое суток за то, что он написал на дороге, столбах и бетонных перекрытиях моста «циничные надписи». Во вторник, 27 октября это дело рассматривают в суде. Надписей было три, в суде озвучивают только две: «3%» и «увага 3%». Третья надпись, названная в обвинении оскорбляющей чувства людей, состоит из двух слов, первое – «сдохни».

В обвинении сказано, что эти надписи «существенно снизили эстетические характеристики сооружений» и «демонстрировали пренебрежение к нравственным ценностям». Этими надписями обвиняемый причинил ущерб «Мингорсвету» и «Ремавтодору» на 806 рублей.

В суде выяснилось, что Александр Бурый в изоляторе оказывался дважды: в первый раз - 21 июля, во второй раз - 6 августа.

- В 6.40 утра, когда я еще спал, ко мне домой приехали трое сотрудников, сказали проехать в РУВД. На меня составили два протокола – за мелкое хулиганство и неподчинение милиции. Там было написано, что я в это же время, когда меня задерживали, в 6.50 утра по другому адресу я нецензурно выражался, размахивал руками, нарушал общественный порядок, сопротивлялся милиции. Суд назначил мне 15 суток, - говорит Александр.

«Я хотел написать, чтобы этот вирус сдох»

Свою вину в порче имущества Александр Бурый признает, говорит, что раскаивается. В тот день, 21 июля, он был дома один, листал новости в интернете.

- Все новости, события, которые происходили накануне, были о коронавирусе. Вирус не дает нормально жить. У меня на тот момент недавно умер дядя от коронавируса, тетя умерла от инсульта. На работе коллега умерла. Все это изводило от меня. Я все думал, как помочь себе и родным, как их обезопасить от этого. Решил что-нибудь написать. Но не в интернете, а на бетоне, на столбе. Может быть, это бы привлекло внимание…

- Кого? Коронавируса? - уточняет судья.

- Я хотел написать, чтобы этот вирус сдох. Я взял велосипед, белую краску, перчатки. Обдумывал, что написать: была мысль связать его с летучей мышью, потому что вирус летучий. Я нанес эту надпись.

- Там есть хоть слово про коронавирус? Любой человек в нашей стране понимал бы, что речь идет о коронавирусе? – спрашивает судья.

- Да, я понимал это так. Возможно, я в какой-то мере это для себя писал.

- Почему вы это не написали у себя на обоях?

- Дома краской воняет.

«Я написал «3%», чтобы привлечь людей к предстоящим выборам»

После первой надписи, которая получилось длиной около 4-6 метров, краска в банке еще осталась, выбрасывать было жалко, поэтому мужчина написал на дороге «3%».

- Это на тот момент звучало из каждого утюга. Эти надписи были и на «Табакерках», и на дороге. Я это написал, чтобы привлечь людей к предстоящим выборам, чтобы пришли голосовать. Потом еще на трех столбах написал «3%» и «увага 3%». Все тогда писали «3%»

- А если бы все пошли топиться, вы бы тоже пошли? – задает очередной вопрос судья. Мужчина отвечает с паузами.

- Я раскаиваюсь, уже тысячу раз пожалел. Я потерял работу, подвел семью, показал плохой пример своим детям. Я полностью возместил вред.

На перекресте, где обвиняемый ждал зеленого сигнала светофора, его задержали.

- Ко мне подъехал милицейский автомобиль, спрашивали, где я что рисовал, моя ли краска, сказали поехать с ними в РУВД. Я не сознавался, но и не отрицал.

Милицию на место вызвал Андрей Комаровский, он выступает в суде свидетелем. Мужчина представился военнослужащим, но защитник обвиняемого обратила внимание на то, что в деле есть рапорт следователя: там сказано, что Андрей Комаровский – действующий сотрудник КГБ, и его данные изменены. Во время предварительного следствия он отказывался давать показания, сегодня его допрашивают впервые.

Комаровский говорит, что увидел мужчину, который что-то пишет на асфальте, случайно – проезжал мимо. Свидетель позвонил в 102, в задержании не участвовал. Позже он добавил, что звонил не в 102, а конкретному сотруднику милиции.

Гособвинитель попросила назначить обвиняемому месяц ареста.