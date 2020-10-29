Создаем для роз зимние «ясли»: эксперт из Ботанического сада рассказала о черенковании роз

Эти три куста роз были выращены из черенков. За пару лет они превратились в мощные, обильно цветущие кусты, которые радуют своих хозяев с июня по ноябрь. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

Знакомые и родные, видя фотографии моих дачных роз, часто просят вырастить для них такой же кустик. Однажды поздней осенью, уже закрывая дачный сезон и обрезая розы, мы с мамой ради эксперимента подсадили в парник к самой стенке, там, где влажно, только что срезанные на зиму побеги и накрыли большими пластиковыми банками. Весной увидели, что эксперимент удался - отлично прижились и стояли с зелеными листочками почти все наши саженцы. До середины лета они соседствовали с перцами и помидорами, а потом перекочевали на клумбы и благополучно прижились и там…

Черенки роз, высаженные осенью в дачный парник, можно будет пересадить на клумбу следующим летом. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

- Такой вариант черенкования имеет право на жизнь, в парнике хорошие условия для приживания и зимовки, - прокомментировала куратор коллекции роз Центрального ботанического сада Татьяна Никонович. - А для тех цветоводов, у которых нет парника, но есть желание развести красоту, можно осенью присадить черенок в цветник, прикрыть слоем листвы - и даже в таком варианте, скорее всего, черенок пустит корни. Только вы пересаживаете черенки уже в разгар лета и для этого выбираете нежаркую влажную погоду. Но если саженец укоренился хорошо, то можно попробовать пересадить и раньше, в мае. Я тоже занимаюсь черенкованием роз в саду, но делаю это летом в июле - начале августа. Беру зрелую одеревеневшую плеть, режу на кусочки, чтобы на каждой было где-то 3 - 4 почки, и рассаживаю в ящики, которые прикрываю пленкой. Осенью мы ящики увозим в теплицу, где черенки, подрастая, находятся до мая, до высадки в открытый грунт.

Убрали перцы и помидоры - посадите под стенку парника черенки роз. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

- Летом я тоже иногда приношу от соседей подаренные цветущие розочки и пытаюсь дать им вторую жизнь уже на своем участке. Для этого подсаживаю черенок под старую яблоню, в полутень, накрываю пластиковой банкой и стараюсь не забывать поливать. Тоже приживаются, но не все…

- Не все розы хорошо размножаются черенкованием. Вероятность развести так плетистые, миниатюрные розы очень велика, а вот чайно-гибридные розы капризны и приживаются с меньшей вероятностью. А группа роз флорибунда (это такие, когда наверху одного побега появляется целая гроздь бутонов. - Ред.) - 50 на 50.

Эти розочки будут расти в парнике, как в яслях, с ноября по июнь. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

- У вас в Ботаническом саду огромный розарий, как вы укрываете розы на зиму?

- Да, всего у нас здесь около 2,5 тысячи кустов 270 сортов. На зиму мы кусты роз обрезаем и окучиваем. Вот жду, что мне подвезут земли, и над каждым кустом сделаем такое земляное укрытие. Землю с цветника для этого не используем, потому что за лето в процессе прополки сорняков ее и так немало уходит с клумб. Под таким укрытием наши розы хорошо зимуют. Надо сказать, что вообще чаще всего вымерзанию подвержены привитые розы, те, которые прививаются на шиповник. Такие розы, как правило, растут очень мощными, но их надо и укрывать тщательнее.

Растить розы можно и под яблоней или под кустами смородины. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

КСТАТИ

Коллекция роз Ботанического сада является национальным достоянием Беларуси. Она начала формироваться в послевоенные годы и представлена сортами белорусской, украинской, французской, немецкой и даже казахской селекции. Сейчас в розарии Ботанического сада есть большинство существующих в мире групп роз. Это плетистые, полуплетистые, флорибунда, чайно-гибридные, миниатюрные, парковые, полиантовые (они чуть выше миниатюрных, часто используются на рабатках, бордюрах. - Ред.), старинные розы (видовые розы, родоначальники современных роз. - Ред.). Есть розы раубриттер (с нежно-розовыми лепестками, которые растут внутрь в крупных кистях соцветий. - Ред.). Отдельно отметим розы Остина, или английские розы, - они мощные, за сезон цветут неоднократно и очень красиво.