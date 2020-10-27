Очередь из желающих сдать ПЦР тест выстроилась на центральном проспекте Минска

Количество зараженных в Беларуси растет. Если в среду, 21 октября было зарегистрировано 733 новых случая заболеваний, то ко вторнику 27 октября - уже 902 зараженных коронавирусом.

Одновременно взлетел спрос и на платные тесты, позволяющие определить болезнь. Так, в медицинской лаборатории «Синево» в середине октября «Комсомолке» пояснили, что записаться на ПЦР-тест можно только ближе к середине ноября, остальные даты расписаны.

Но с 26 октября здесь ввели возможность сдавать тест по живой очереди. И на проспекте Независимости мгновенно выстроилась эта самая очередь, выходя из дверей лаборатории и извиваясь вдоль домов.

- Да, это очередь на ПЦР. Сдают те, кто были по записи, а между ними в свободное время принимаем тех, кто по живой очереди. Один человек заходит по записи, за ним - по живой очереди, - пояснили в «Синэво».

ПЦР тест здесь стоит 63,01 рубля. А за англоязычный вариант результата теста, который нужен для выезда за границу, например, в Египет, нужно заплатить 70,5 рублей. На подготовку результатов лаборатория отводит срок до трех рабочих дней, однако зачастую результат присылают раньше. Сдать тест можно в одной лаборатории в Минске, а также в Бресте, Гомеле и Гродно.

«Люди приехали ждать тесты, а лаборатории их не дали»

Сделать тест можно и в государственном медучреждении: ПЦР тест платно делают во 2-ой городской клинической больнице по адресу Энгельса, 17. Однако здесь есть вероятность отстоять очередь и в итоге остаться без теста.

- ПЦР делается по живой очереди. Люди приходят занимать очередь с 8 утра, - пояснили «Комсомолке» в поликлинике. – Тестов дают ограниченное количество, могут вообще не дать. Может быть такое, что не достанется. Сегодня дали 40 мазков, вчера – 10, в пятницу – 0, то есть в пятницу люди приехали ждать тесты, а лаборатории их не дали, и в итоге люди ушли без тестов. Но такое у нас было в первый раз.

Медики поясняют, что на тест нужно приезжать в маске и перчатках, соблюдать дистанцию во время ожидания.

Заметим, что ждать своей очереди приходится в коридоре, вместе с потенциально больными коронавирусом. На вопрос, как здесь минимизируют возможность заражения, в учреждении ответили так.

- В очереди все в масках, стоят в коридоре в разброс, - сказала сотрудница поликлиники.

Стоит эта услуга 38,5 рублей, результат готов на следующий день после 18.00.

«С подозрением на коронавирус обращайтесь в поликлинику»

Спрос на услугу продиктован еще и тем, что не все платные медцентры делают ПЦР тест, в некоторых можно сдать только тест на антитела.

- Тест на антитела показывает наличие болезни в активной фазе. То есть, если вы болеете на данный момент, он должен это показать. Но делать его надо не в первый день появления симптомов, а лучше всего примерно на седьмой, тогда он максимально результативен, - пояснили в медицинском центре «Экомедсервис». – У нас его сдают только с 14.30 до 15.30 по записи.

Стоит такая услуга дешевле – 25,87 рублей, однако для выезда за границу не подойдет.

В медицинском центре «Лодэ» ПЦР-тесты тоже не делают, а в случае подозрения на коронавирус рекомендуют обратиться в поликлинику по месту жительства.

- У нас делают тест на антитела. Если у вас нет подозрений на ковид, в этих случаях приглашаем на тест. А если есть подозрение, то лучше обратиться в поликлиники. Антитела появляются только через 7-10 дней после появления первых симптомов, даже через 10-12, поэтому тест на антитела может быть не информативен, - пояснили в медцентре.

Тест на антитела здесь делают по живой очереди в будние дни с 7 до 11 или в любой день с 14 до 16. В утреннее время тест стоит 32 рубля, он будет готов в день забора крови. Тест, который делают в обеденное время, готов на следующий день. Он обойдется в 35 рублей.

В лабораториях «Синево» и «Синлаб» можно сдать и текст на антитела, стоит он около 32 рублей.

ЕСТЬ ВОПРОС?

Как готовится к тесту?

Согласно рекомендациям медцентров, перед сдачей тестов на антитела и ПЦР нужно не есть 4 часа, пить - только воду. Желательно вечером перед сдачей теста не есть жирной и жареной пищи. ПЦР тест лучше сдавать с третьего дня проявления симптомов, а тест на антитела - с седьмого и позже.

С собой нужно иметь паспорт, он пригодится для заключения договора. Также во время заключения договора пациент должен дать согласие на сообщение результатов теста в поликлинику по месту жительства.

СПРАВКА КП

ПЦР – расшифровывается как «полимеразная цепная реакция». Для этого теста берут мазок из носа и зева, а потом проводят исследование по обнаружению РНК-возбудителя. То есть тест позволяет определить наличие вируса в организме.

Для теста на антитела берут кровь. Этот тест позволяет определить, болел ли человек коронавирусом ранее, а также определить болезнь в активной стадии. Тест измеряет иммунный ответ организма на вирус, то есть отслеживает реакцию организма на ковид.

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