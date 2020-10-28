«Ситуация напряженная, но контролируемая». В Рогачеве разворачивают дополнительные койки из-за коронавируса

В Рогачеве разворачивают дополнительные койки из-за роста случаев COVID-19 Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Подъем заболеваемости коронавирусом фиксируют, в том числе, в Рогачевском районе на Гомельщине. По райцентру поползли слухи: несколько отделений местной больницы заняты больными COVID-19, мест в больнице не хватает, ситуация выходит из-под контроля… Чтобы проверить эти слухи, «КП» обратилась в администрацию Рогачевской райбольницы.

- Ситуация напряженная, но контролируемая - как и во всей республике. Уже перепрофилировано 170 коек для лечения инфекционных больных - в терапевтическом корпусе и инфекционном отделении, об этом мы сообщали на сайте районной газеты. Сейчас решаем вопрос о развертывании дополнительных коек для инфекционных больных. Но катастрофы никакой нет, - заверили в больнице.

Также в городе говорят о смерти заболевшего коронавирусом чиновника райисполкома. В больнице ответили:

- Пациент был у нас на стационарном лечении, потом в связи с ухудшением состояния мы его направили в Гомельскую областную туберкулезную больницу, там он находился на дальнейшем лечении. К сожалению, состояние ухудшилось, его перевели на аппарат ИВЛ… Факт этот есть, мы его не скрываем. Мужчина был замначальника отдела образования. Но ведь начальники тоже болеют, в том числе и ковидом.

В больнице добавили, что «всего в Рогачевском районе с начала эпидемии» зарегистрировано 1090 случаев COVID-19. Поэтому посоветовали серьезно и ответственно отнестись к мерам профилактики коронавируса:

- Не только от врачей все зависит, но и от самого человека, - подчеркнули в больнице.

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