О партиях, платной медицине и должностях в госорганах. Какие изменения в Конституцию Беларуси предлагают профсоюзы

Изменения в Конституцию Беларуси предложили профсоюзы Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Работники некоторых государственных организаций рассказывают, что их знакомят с предложениями по изменению Конституции. Судя по всему, это предложения от профсоюзов. Текст размещают профкомы на закрытых сайтах организаций для ознакомления и обсуждения. Работники предполагают, что руководство организаций затем будет отчитываться, что коллективы обсудили и согласились с предложениями.

«КП» ознакомилась с предлагаемыми изменениями и остановилась на самом важном, на наш взгляд. Первое изменение касается статьи 5 Конституции - о политических партиях и общественных объединениях. В пояснениях говорится о том, что необходимо установить на уровне Конституции принципы невмешательства государства в дела общественных объединений, а общественных объединений - в дела государства. А также - запрета на финансирование политических партий и профсоюзов иностранными юрлицами и гражданами других государств, международными организациями.

Предложения направили в коллективы организаций Фото: предоставлено читателем.

В статье 8, в которой говорится о международных договорах, предлагают закрепить на уровне Конституции норм, уже действующих в других законодательных актах страны.

В предложениях расширена статья 21. Сейчас она звучит так:

- Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий.

Предлагаемая редакция:

- Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье, охрану здоровья, социальное обслуживание и постоянное улучшение необходимых для этого условий. Государство обеспечивает создание условий для достойного уровня жизни и свободного развития человека.

Предложения размещают на закрытых сайтах профкомы Фото: предоставлено читателем.

Также хотят подкорректировать статью 39:

- Граждане Республики Беларусь в соответствии со своими способностями, профессиональной подготовкой имеют право равного доступа к любым должностям в государственных органах.

...дополнив ее в конце оговоркой: -

…если иное не предусмотрено законом.

Имеются в виду ограничения на занятия отдельных должностей в госорганах по возрасту, наличию образования, привлечения к административной или уголовной ответственности и т. д.

В статье 45 предлагается закрепить на уровне закона порядок получения платной медицинской помощи в частных медорганизациях и у тех, кто занимается частной медицинской практикой.

Многие предложения касаются труда и "социалки" Фото: предоставлено читателем.

И, наконец, изменения в статью 107 «Правительство Республики Беларусь». Сейчас она звучит так:

- Правительство Республики Беларусь: руководит системой подчиненных ему органов государственного управления и других органов исполнительной власти; разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики и принимает меры по их реализации; разрабатывает и представляет Президенту для внесения в Парламент проект республиканского бюджета и отчет о его исполнении; обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, кредитной и денежной политики, государственной политики в области науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии, социального обеспечения и оплаты труда; принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов государства, национальной безопасности и обороноспособности, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; выступает от имени собственника в отношении имущества, являющегося собственностью Республики Беларусь, организует управление государственной собственностью; обеспечивает исполнение Конституции, законов и декретов, указов и распоряжений Президента; отменяет акты министерств и иных республиканских органов государственного управления; осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией, законами и актами Президента.

Предлагаемая редакция:

- Обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в социально-трудовой сфере.

Это изменение предлагается в целях согласования со статьей 14, которая звучит так:

- Государство регулирует отношения между социальными, национальными и другими общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения их прав и интересов. Отношения в социально-трудовой сфере между органами государственного управления, объединениями нанимателей и профессиональными союзами осуществляются на принципах социального партнерства и взаимодействия сторон.

Коллективы организаций должны обсудить предложения Фото: предоставлено читателем.

Также в нескольких статьях фразу «Гражданам Республики Беларусь гарантируется… » предлагают изменить на: «Каждому человеку гарантируется…» - исходя из международных принципов и норм.

«КП» попыталась взять комментарий в ФПБ о предполагаемой рассылке предложений по изменению Конституции. Нас адресовали в пресс-службу федерации, но на наши звонки там пока не снимают трубку.

Однако на сайте ФПБ мы нашли информцию, датированную 22 октября. Там говорится, что юристы федерации, специалисты отраслевых профсоюзов активно включились в работу по подготовке предложений по изменению Конституции. В частности, выработан ряд предложений, затрагивающих область социально-трудовых отношений.

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