Трехлетнему Гордею Миничу из Бреста нужна операция: «Мечтаем, чтобы сын слышал двумя ушками. Это возможно!»

- Когда врачи нам сказали, что Гордей не слышит, жизнь как будто рухнула. Задавали себе вопросы: "Почему мы?", "Как дальше он будет жить?" Наша старшая дочка как-то раз сказала: "Мама, я хочу поменяться с Гордеем местами - чтобы он слышал, а у меня был аппаратик на ушке", - рассказывает Дарья, мама Гордея. - Как потом мы узнали, виной всему наследственный фактор. Мы с мужем носители гена глухоты. Нашей дочке повезло, что она слышит. А вот Гордею нет. Но, как говорят специалисты, мы должны радоваться. Благодаря высоким технологиям такие дети могут слышать. А раньше они были обречены на школу глухонемых, язык жестов.

В возрасте двух лет Гордею сделали высокотехнологичную операцию на правое ушко - кохлеарную имплантацию. И уже в декабре 2018 года он услышал первые звуки. Сейчас Гордей учится говорить.

- Мы хотим, чтобы сын слышал двумя ушками, что улучшит его качество жизни и ускорит реабилитацию. Кроме того, у сына будет лучше слышимость в шумной среде. Поэтому мы открыли сбор на закупку импланта и проведение операции на левое ушко. Операцию планируем в польской клинике города Надажин, где мы настраиваем речевой процессор, - говорит Дарья. - Как мы узнали, в Польше нам установят речевой процессор более современного поколения, плюс в стоимость входит годовая настройка аппарата. К слову, в Беларуси закупка системы кохлеарной имплантации на второе ушко платная.

Стоимость операции в Польше 32 тысячи евро.

- Из этой суммы нам осталось собрать 3053 евро (на 28 мая). Сумма для нашей семьи большая. Благодарим всех, кто нам помогает! Мы встретили много добрых и отзывчивых людей.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в отделении №167 филиала №100 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Брест, ул. Пионерская, 44-98; МФО: AKBBBY21100; УНП: 200246676.

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Можно пополнить баланс номера МТС: (+375 29) 576-89-13. Номер оформлен на Гайдук Дарью Васильевну.

Можно также перечислить деньги на карту Беларусбанка. 4255 1901 8223 6052. Срок действия: до 03/23. Получатель: DARYA HAIDUK.

Контакты:

Дарья, мама Гордея: (+375 29) 795-14-75.