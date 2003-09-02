Александр Солодуха избил жену табуреткой

Наталья Бирюкова, с которой «народный певец Беларуси» прожил 16 лет, уверяет, что это случилось далеко не в первый раз

«Меня избил табуретом муж, Александр Солодуха. Приезжайте, я не могу больше молчать…» - срывался голос на том конце трубки. Через пару часов мы были в квартире певца в Кунцевщине. На стене прихожей - пятна крови. Как призналась его жена Наталья Бирюкова, здесь разыгралась семейная драма.

На Наталью больно смотреть. На ее руках следы от побоев, под глазом большой синяк, а бровь «залатана» медиками. Трудно поверить, что Наталья - жена успешного и подчеркнуто учтивого певца Александра Солодухи.

- Саша ушел от меня 22 августа, - говорит она. - То, что у него появилась другая женщина, Саша не скрывал. Он летал к ней в Витебск на самолете, ездил на машине. Я и сама видела эту девушку. Ее зовут Ольга, ей 25 лет, работает журналисткой. В июне она пришла к нему в гостиницу брать интервью. Видимо, с этого все и началось. Саша говорил, что не любил меня и женился из жалости.

- Скандалы дома часто были?

- Практически всегда он выходил из себя, когда речь заходила о деньгах. Когда я подходила попросить денег на продукты или одежду для детей, начинался крик и хлопанье дверьми. Саша очень любит деньги. Всякий раз когда он приходил домой, доставал деньги из барсетки, пересчитывал, прятал в портфель с замком, который использует вместо сейфа. Одно время он даже держал деньги в металлическом сейфе и где-то прятал ключ. Утром он вставал, опять пересчитывал деньги, складывал их в барсетку и увозил с собой. И так каждый день. Помню, как-то взяла 5 тысяч из его барсетки. И наутро он, пересчитав, обнаружил недостачу. И потребовал, чтобы я их вернула.

- Последний конфликт был также из-за денег?

- В то злополучное утро он приехал в шикарном белом костюме. Взял какую-то мелочь и уже собирался уходить. Я сказала, что не могу его отпустить, потому что надо обсудить, как жить дальше. Он прошел на кухню, открыл холодильник и заявил: так, продуктов полный холодильник, что тебе надо? И просил написать список. Я сказала, что это просто смешно. Тогда Саша схватил табурет и начал выпихивать меня из кухни в коридор. Я была просто в шоке и смотрела на него как парализованная. Все происходило на глазах у водителя Солодухи, Паши. Но тот вжался в стену и ничего не предпринимал. Я, словно в тумане, почувствовала сильный удар, потом по лицу полилось что-то теплое, мальчики закричали: «Мама, он тебе выбил глаз!» Как-то я оказалась в комнате детей, которые закрыли за мной дверь. На шум сбежались соседи. Меня увезла «скорая». В больнице на бровь мне наложили швы. Я даже не знаю, сколько их было - врач сказала, что она швы не считала.

- Вы заявили об этом в милицию?

- Да, 24 августа написала заявление на имя начальника РОВД Фрунзенского района. На следующий день была медэкспертиза, которая сняла побои.

- Подобное выяснение отношений уже случалось раньше?

- Рукоприкладство для Саши было чем-то вроде хобби. Был случай, когда я попросила денег на настольную лампу для мальчишек. Дошло до скандала. Потом вроде все успокоилось. Смотрю - он заходит в комнату с газеткой в руках и со всей силы размахивается. У меня мелькнула мысль: ну, пусть ударит газетой, если ему от этого полегчает. Он и ударил… Думала, у меня череп расколется. Оказывается, в газетке была полочка из ванной комнаты. Представляете, он ее снял, завернул в газету и врезал мне по голове.

Месяц назад я купила электрошокер. Но провоцировать его я не собиралась.

- А почему вы просили деньги, у вас что, не было своих?

- Когда мы только познакомились, я работала в «Чараўнiцах» и неплохо зарабатывала, а Саша был инспектором рыбнадзора. Не скажу, что его содержала, но баловала. Покупала ему одежду, возила в отпуск. Да и наше бракосочетание было за мои деньги. Что и говорить, я была в него влюблена.

Но потом родились дети, и мне пришлось отказаться от карьеры. Сыновья были очень слабенькими, постоянно болели. Одно время я устроилась продавцом в коммерческий магазин, но Саше это не понравилось. Он сказал, чтобы я лучше сидела дома, а он будет мне деньги давать. Вот, таким образом, я практически все годы совместной жизни прошу у него деньги.

Он мне выплачивал по 100 долларов, как домработнице. 100 долларов - это на все: лекарства, кремы, шампуни, стрижку, одежду, опять же, если нужно сходить к стоматологу - деньги выкраиваются из этой же суммы.

Продукты Саша покупал сам, а меня просил составить список. Если же в магазин ходила я сама - нужно было приносить чеки из магазинов и отчитываться за купленные продукты. Представьте, в Кунцевщине все знают, что я жена Солодухи, и я должна была собирать эти чеки. Причем однажды Саша сказал: «Откуда я знаю, что это твои чеки - может, ты их из чужой корзинки в магазине взяла».

Я долго убеждала Сашу, что нужно давать сыновьям деньги на карманные расходы - все же им уже по 15 лет. В конце концов он согласился и выдавал им по тысяче рублей в день - за исключением воскресенья, потому что в этот день они в школу не ходят.

Был момент, когда он уезжал в Москву, и оставил нам на время отсутствия деньги. Но, видимо, ошибся, потому что вернулся с вокзала домой, забрал 20 «лишних» долларов и только после этого спокойно поехал в Москву.

- Получается, вы сейчас в полной зависимости от Солодухи. Может, вам стоит снова поискать себе работу.

- Я искала. Но идти продавщицей не хочу. Я ведь по образованию педагог детской музыкальной школы и концертмейстер. Между прочим, 7 лет работала на сцене. Но, видимо, заново начать карьеру в таком возрасте уже нереально. К тому же он меня катастрофически закомплексовал - я практически не верю в свои силы. Сейчас мне остается только сожалеть, что так неудачно вышла замуж.

Фото: архив КП

ВЕРСИЯ «ЗВЕЗДЫ»

Мы попросили Александра Солодуху рассказать свою версию семейной драмы:

- Я разговаривал с вашей женой. Что у вас стряслось дома?

- Да нет, все нормально, жизнь продолжается.

- Она сказала, что вы ее избили.

- Я вас умоляю.

- Так что, этого не было?

- Нет.

- Странно. А она сказала, что и следователя из Фрунзенского РОВД вызывала, акт составлен.

- Обыкновенный разговор мужа и жены, мужчины и женщины. Домашние дела.

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