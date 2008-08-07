Игорь Лученок: «Как я вообще в этой жизни выжил?!»

7 Авг. 2008 2018-11-02T14:10:28+03:00

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Вчера, 6 августа, Игорю Лученку исполнилось 70 лет. Хотя сам Игорь Михайлович считает, что ему двадцать восемь. И, кажется, даже не шутит.

Впрочем, не 70 точно. В этом убеждаешься при близком общении с Игорем Михайловичем. Обратившись за интервью, я услышал:

- Завтра утром я уезжаю в Москву навсегда.

- Игорь Михайлович, нам бы интервью для газеты, может, на выходные вернетесь?..

- Через 20 минут жду вас возле речки (разговор происходил в 21.40, под речкой подразумевалась Свислочь).

И Лученок пришел. Принес целую папку фотографий и документов. Попрощались мы, когда часы на Минской ратуше пробили полночь. Пробили, кстати, мелодией Игоря Лученка…

“Я окончил три консерватории”

- Игорь Михайлович, как вам удалось пробиться в высший эшелон творческой элиты Союза? Дайте рецепт молодым.

- Тогда это было очень сложно. Как, впрочем, и сейчас. У меня была активная жизненная позиция.

- Кого вы считаете своими учителями?

- Комсомол! Пастухов, Примаков, Тяжельников... - назвал Игорь Михайлович имена комсомольких вождей прошлых времен. - Я всех знаю. Позиция партии была - помочь всему нищему миру. Это невозможно. Их миллионы! Их миллиарды! Я боролся и борюсь. Надо помочь всем, но не бомжам. Так думает Кобзон, и мы с ним единомышленники. Он из бедной семьи, я из бедной семьи. Он трудится, мы трудимся. Земной шар небольшой. И Австралия, и Африка, и Че Гевара. Для меня Че Гевара - это вождь. И я - чегеваровец. А для некоторых людей он - террорист. Как я выбился в люди? Я тружусь. Я окончил три консерватории - Минск, Ленинград, Москва.

“Род знаю до десятого колена”

- Игорь Михайлович, какой был ваш первый инструмент?

- Папа, военный врач, учил меня играть на аккордеоне, на фортепьяно, на баяне. Папочка, бедный, собирал мне деньги, чтобы Лученок был не композитором - музыкантиком!.. А я как-то пошел выше. Мама была из бобруйской дворянской семьи, девичья фамилия - Жук. По маминой линии я знаю сой родовод до десятого колена, по папиной - до седьмого. Фамильный герб есть... Папа был из деревенской семьи из-под Червеня. Мама окончила БГУ (биология, химия), папа - мединститут. А познакомились они чуть раньше, когда папа был скрипачом в труппе первого народного артиста Беларуси Владислава Голубка. Кстати, там они работали вместе с автором гимна Беларуси Нестором Соколовским... Тогда родители и познакомились. Это было страшное время!.. Я родился в 1938 году! Аресты, репрессии. Мама уговорила папу поступать на врача. И фактически спасла его. Ведь вскоре Голубка расстреляли. Ни за что! Я родился в Минске, но жил здесь только три месяца. Потом - Могилев, война... Из Сальска, где мы жили в оккупации, папе дали направление в Марьину Горку. Перед этим папу забрали на фронт, а мы с мамой и сестрой ехали в товарном вагоне... Мы попали на станицу Морозовское, хутор Бакланово. И папа нас там нашел! Случайно! Потом я дважды приезжал на хутор Бакланово. Там люди бедно живут - я даже им 500 долларов дал. Кобзон - умница. Он говорит так: “Я даю деньги только детям и когда меня попросит Лученок”.

Лученок написал не один хит для "Сябров" и Иосифа Кобзона.

“Врачи испугались: Лученка на тот свет отправили!..”

- Игорь Михайлович, а это правда, что у вас была клиническая смерть?

- Дело было так. Я лежу в своей квартире - и мне плохо!.. Я не понимаю: чего мне плохо?.. А певец Володя Провалинский как раз приехал. Я не хотел в лечкомиссию ехать. А он вызвал “Скорую”. А я уже не могу стоять, ходить - я лежу. Он кладет меня на пол и что-то объясняет врачам. Врачи дают мне анальгетик. А мне нельзя! И когда мне дали анальгетик, я уже был на том свете. Я все помню! Это было на пятом этаже, ночью. Там хорошо, на том свете, мне даже понравилось. А они испугались: Лученка на тот свет отправили!.. Стали мне какие-то уколы давать... Как сейчас помню: они надо мной стоят, а я возвращаюсь с того света и говорю: “Если я жив, дайте я вас поцелую!” Утром врач сказал мне: у вас гнойный аппендицит, нужно срочно делать операцию. В тот же день к вечеру мне сделали операцию. Но начались осложнения! Я еще потом 40 дней в больнице мучился! Хотя тот врач - хороший, мы потом подружились.

- И что вы запомнили на том свете?

- Фосфор, коридор, возвращение.. Да не бойся ты этой смерти, там хорошо, на том свете!.. Это было в начале 80-х. Мама еще жива была. А жизнь - такая штука... Я за последние три месяца похоронил многих друзей...

- Случалось еще, когда вашей жизни что-то реально угрожало?

- А война?! Однажды мы убегали от вражеской бомбежки. У меня развязался шнурок, мы приостановились. И в этот момент ровно впереди разорвался снаряд… Когда со станицы Морозовское мы приехали в Сталинград, то жили на Сталинградском вокзале… Это была агония, люди умирали… Но почему я выжил? Потому что мой папа был военный врач, ему давали паек. Я, мама, сестра Лариса - мы все за счет этого жили. Потом папу направили в Сальск. Я там был после войны еще два раза… А давай с тобой съездим? Это будет потрясающий репортаж!..

- Я - только за. Кстати, вы впервые в Сальске почувствовали тягу к музыке?

- Да. Война, тяжело, голодно, холодно, а папа находит время потихоньку учить меня играть, открывать мне этот загадочный мир мелодий…

- Помните, какая была ваша первая песня?

- Конечно, помню! Пятьдесят шестой год. (Поет.) «Мы экскаваторщики моей страны, мы делу Ленина всегда верны…» Это Данилов. А вторая - про БНТУ, девушки там, все нормально. Вот так я с гимнов начал.

- Игорь Михайлович, я в свои 22 года немного песен советских знаю, но все как одна - ваши. Как вам удалось наделать столько шлягеров?

- Когда мы с тобой съездим в станицу Морозовское и город Сальск, ты все поймешь. Я никогда не умел и не писал шлягеров. Это уже потом, бывало, даже через 10 лет песня вдруг становилась шлягером, все ее знали и любили… Так было со «Спадчынай», песней «Мой родны кут»…

«С Кобзоном и Пахмутовой мы дружим уже 40 лет!»

- Игорь Михайлович, как такой талантливой троице Лученок - Кобзон - Пахмутова удается столько лет дружить и не ссориться, не завидовать друг другу?

- Потому что у Пахмутовой жизнь тяжелая (Сталинград), у Кобзона тоже, у Лученка жизнь тяжелая. А ведь Добронравов - он же с Васильевского острова… Вот мы вместе и спелись. У Пахмутовой в следующем году будет юбилей. А мне - 28! Так и напиши!

- Как вы познакомились с Кобзоном?

- 1966 год. В Москве партия накануне 50-летия Великого Октября проводит конкурс на лучшую советскую песню. Из Беларуси приехали я, певец Виктор Вуячич, автор слов - поэт Михаил Ясень. Я написал песню «Память сердца». А Кобзон пел «Атомный век…» Приезжаем. Девяносто песен! И на этом конкурсе Лученок с компанией получает первую премию. А Кобзон - вторую!..

- А тогда, в 1966 году, кто к кому первый подошел?

- Было так: Театр эстрады, я приехал перепуганный, Вуячич, Кузьмин (зам Машерова). И я помню - Кобзон посмотрел на нас из дверей: мол, кто там такой Лученок?.. Но тогда тема войны была важней, чем «атомный век»!.. Мы с Кобзоном подружились. Спустя несколько лет на разных фестивалях познакомились лучше.

- А с Пахмутовой?

- С Пахмутовой - в 1967 году на фестивале «Красные гвоздики» в Сочи. Она привезла туда «Нежность»…

«Я пришел к «Песнярам», когда они еще были волосатые!..»

- Кого вы еще поставите в этот ряд великих людей? Мулявина?

- Ну конечно, Мулявин великий!.. С ним у меня был, пожалуй, самый плодотворный творческий союз - 26 песен плюс рок-опера «Гусляр». Мулявин был самородок, великий человек. Когда были еще «Лявоны», я пришел к нему впервые на концерт в филармонию. Думаю - какие-то рокеры непонятные.

- Они тогда еще волосатые такие были?

- Да!.. Там был Яшкин, Борткевич… Кобзон на днях сказал правильно: сейчас двести «Песняров». Но не то… Нет Мулявина… Он был очень чудной человек во всех смыслах. Но я к нему первый прибежал. Как они мою «Хатынь» пели!.. Мне о нем до сих пор больно говорить…

«Первую любовь звали Лина, я подарил ей красивую вазу…»

- Были в жизни моменты, по которым сейчас случается ностальгия?

- Мне всегда было хорошо в Марьиной Горке, возле речки Титовка... Мне нравится искупаться в речке, сходить в лес… Когда ко мне приходит такая ностальгия, я просто собираюсь и еду в Марьину Горку. И песни там пишу лирические: “Алеся”, “Вераніка”, “Зачарованая мая”...

- Первая любовь тоже была там?

- Да. Звали Лина, она и сейчас там живет, хорошая девочка.

- Как вы ухаживали?

- Помню, подарил очень красивую вазу... Она была ученицей восьмого класса! А я учился классе в десятом. К тому времени я уже там не учился, а только приезжал на каникулы...

“Мелодия - от мамы, папы и Бога”

- Игорь Михайлович, а как вам удается одновременно и вариант Гимна Союзного государства, и Гимн экскаваторщиков?

- И там и там для меня важна мелодия. Именно она, а не деньги или миллиарды правят миром. В любой консерватории вас научат играть на музыкальных инструментах, записывать любую музыку нотами. Но научить создавать мелодию невозможно. Мелодия - это тайна, которую я получил от мамы, от папы, от Бога, от народных песен. Тайна, которую я так и не разгадал до сих пор.

- Мама в детстве пела вам народные песни?

- Конечно! А еще мама любила вальсы Штрауса, а папа - полонез Огинского.

- А вам что из этого ближе?

- А я и то и то люблю!

10 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПЕСЕН ИГОРЯ ЛУЧЕНКА

“Майский вальс”

“Алеся”

“Вераніка”

“Спадчына”

“Письмо из 45-го”

“Полька беларуская”

“Зачарованая мая”

“Журавли на Полесье летят”

“Мой родны кут”

“Память сердца”

ДОСЬЕ «КП»

Игорь Лученок родился 6 августа 1938 года в Минске. Окончил три консерватории - Минск, Ленинград, Москва. Автор более 300 песен. В 1982 - 1986 гг. - ректор Белорусской консерватории. Был депутатом Верховных советов СССР и БССР. Профессор, доктор наук, народный артист СССР, народный артист Беларуси. С 1980 года - бессменный председатель Союза композиторов Беларуси. В 1999 году в Москве на Площади звезд открыта звезда Игоря Лученка.

Фото Дмитрия БРУШКО и из домашнего архива Игоря Лученка.