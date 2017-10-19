День матери с «Комсомолкой»: Дети признавались мамам в любви, выигрывали для них подарки и готовили кока-колу

Любовь к маме - чистое, безусловное и бесконечное чувство, которое не проходит и не заканчивается, что бы ни произошло. К кому мы обращаемся в моменты трудностей и испытаний, с кем делимся радостями и печалями, которые рвут сердце? А как часто говорим маме, что любим ее, ценим и благодарим за все-все, что она сделала? К сожалению, на последний вопрос многие ответят: нечасто.

На дне матери дети признавались в любви своим мамочкам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы решили дать возможность всем желающим во всеуслышание поздравить своих любимых мам и сказать им слова, которые так греют мамино сердце.

В пятницу, 13 октября, в торговом центре «Скала» по улице Петра Глебки, 5 в Минске концентрация праздничной атмосферы была просто невероятной! Именно здесь накануне Дня матери состоялся грандиозный праздник для всех мамочек, который организовала «Комсомолка» совместно со своими партнерами. На площадке для всех-всех желающих проходили дегустации, мастер-классы, игровые шоу, интеллектуальные игры и многое другое. И, конечно, мамам и детям вручали подарки на память об этом чудесном дне.

Весь вечер в адрес мам звучали теплые, ласковые слова и пожелания. Дети признавались мамам в любви, обнимали их и целовали. А на лицах мам можно было увидеть целый спектр эмоций: радость, гордость за своих малышей, которые так бодро и уверенно рассказывали стихи, отвечали на вопросы и пели. То и дело зрители праздника, а их тоже было немало, заходились в радостных аплодисментах в ответ на то, как маленькие и повзрослевшие дети пытались порадовать своих мамочек.

Дети на празднике рассказывали, за что они любят свою маму – признания получались очень трогательные!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Посмотрите, какую мне дочка открытку нарисовала! - достает одна из мам трогательную открытку, исписанную неровным детским почерком фразами о любви. На открытке красуются сердечки, цветочки и бабочки - девочка старалась порадовать маму, и ей это удалось. Конечно, в таком нелегком деле, как оформление праздничных открыток, деткам нужна помощь: наш партнер - сеть аптек «Зеленая аптека» - организовала площадку, где дети под руководством аниматора могли сделать своими руками подарок для мамы или бабушки. - Дочка и в садике делала открытки, но здесь она просто превзошла саму себя, - улыбается собеседница.

Праздник получился для всей семьи!

Волшебное зеркало для прекрасных мам, газировка своими руками и щедрые подарки

На празднике присутствовали как гости, которые просто зашли в торговый центр за покупками и остались на День мам, так и люди, которые целенаправленно шли в ТЦ, зная, что здесь их ждет прекрасный праздник и хорошее настроение. Например, на празднике мы увидели несколько семей, которые несколько лет подряд не пропускают День мамы с «Комсомолкой», активно участвуют в конкурсах и выигрывают призы.

- Мы заходили в «Скалу» на прошлой неделе. Увидели объявление о том, что планируется вот такой праздник, и решили прийти,говорит Наталья, держа за руку дочку.

- Нет, на самом деле это я очень хотела прийти и уговорила маму, - улыбается девочка. К счастью, в итоге остались довольны обе: мама получила огромную порцию любви и нежности, а дочка - заряд хорошего настроения.

Пока мы разговариваем, рядом с фотозоной от сети ювелирных магазинов «Царское золото» уже выстроилась очередь: в шикарной рамке спешат сфотографироваться и взрослые, и дети.

В фотозоне от сети ювелирных магазинов «Царское золото» спешили сфотографироваться и взрослые, и дети.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Взгляды большинства зрителей прикованы к сцене, где выступают ученицы школы искусств «Пуанты»: девочки в белых балетных пачках выглядят, как куклы-агелочки.

- Катя, посмотри, как красиво! Может быть, ты тоже захочешь танцами заниматься? - обращается мама к дочке, которая смотрит на сцену, как завороженная.

Ученицы школы искусств «Пуанты» в своих белых пачках выглядели, как куклы-ангелочки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Партнеры мероприятия постарались сделать все, чтобы мамы на этом празднике по-настоящему отдохнули, расслабились и поучаствовали в конкурсах. Пока мамы выигрывали призы, у детей была прекрасная возможность научиться чему-то новому на мастер-классах.

К примеру, все желающие могли сделать любимую газировку своими руками. Такую возможность детям предоставил проект «Умный Минск». Пара минут, всего несколько простых ингредиентов - и напиток готов!

- Ой, я не туда попала! Мам, я точно пролью, - переживает Оксана, одна из участниц мастер-класса. На столе перед девочкой и другими юными химиками расставлены пробирки с компонентами для приготовления напитка.

- А теперь всё размешиваем! - координирует детей организатор. Ребята энергично размешивают сахар и другие ингредиенты и на глазах у всех получают тот самый напиток со знакомым вкусом. Поначалу дети боятся его пробовать (неужели получилось?), недоверчиво нюхают. А потом делают пару глотков, и их лица озаряются счастливыми улыбками:

- Ура! У меня получилось!

- Настоящая кола, мам! - наперебой говорят радостные дети.

Вместе с проектом «Умный Минск» ребята делали газировку своими руками.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, на праздник мам многие пришли целыми семьями: пока дети и мамы участвуют в конкурсах и выигрывают призы, папы качают на руках совсем маленьких детей, которым громкая музыка совершенно не мешает сладко спать.Центр развития интеллекта «Смартум» подготовил свои активности для детей: ребята разбирались с бумажными головоломками, проходили тест на IQ, память и внимание.

Тем временем ведущий Илья Миля проводит розыгрыш призов, в котором может поучаствовать каждый присутствующий. Для этого нужно было всего лишь зарегистрироваться, указав свою фамилию, имя и контактный телефон. Победителям достались ценные призы от наших партнеров: вкуснейшая продукция Брестского мясокомбината, товары сети аптек «Зеленая аптека», прекрасные подарки от сети ювелирных магазинов «Царское золото», билеты на шоу Филиппа Киркорова, Ляйсан Утяшевой, Юрия Гальцева и других звезд.

Малыши рассказывали стихи, пели и признавались мамам в любви.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пробовали мясные деликатесы и пели знакомые композиции с Alessandra Garupe

На празднике можно было не только выпить вкусную самодельную кока-колу, но и подкрепиться: мясными изысками участников радовал Брестский мясокомбинат. К слову, этот партнер каждый год принимает активное участие в празднике, ведь своей главной ценностью компания называет любовь - всё, что сделано с любовью, по праву считается самым лучшим. Любовь - их секретный ингредиент и основа любого рецепта. А где, как не на празднике в честь Дня матери, увидеть такое количество любви! В этом могли убедиться гости праздника, попробовав новую продукцию мясокомбината.

Каждый смог найти продукцию по вкусу

У стенда Брестского мясокомбината можно было не только перекусить, но и подписать красивые открытки для мамы.

Этот производитель всегда стремится к тому, чтобы с каждым новым продуктом становиться на ступеньку лучше - и ему это удается!

- Спасибо, что все предусмотрели,благодарит организаторов гостья праздника. - Мы с сыном уже набегались, поэтому очень кстати будет немного перекусить.

Мамы с удовольствием пробовали вкуснейшую продукцию нашего главного партнера - Брестского мясокомбината.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В это время для всех присутствующих поет великолепная Alessandra Garupe. Эта певица исполняет кавер-версии джазовых композиций, французских исполнителей. Сейчас она записывает свой первый альбом на английском языке.

Детки, которые пока не умеют подписывать открытки, рисовали их вместе с представителями Брестского мясокомбината.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Слушать песни этой исполнительницы - одно удовольствие!

Спасибо организаторам! Побольше бы таких праздников, нам здесь очень нравится, - говорит Ирина, которая снимала выступление певицы на телефон. - Спасибо «Комсомолке» - прекрасная газета, я ее все время читаю!

Ребятишки с удовольствием рисовали открытки мамам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Хорошей работы, много денег и чтобы дети не хулиганили!»

Какой же праздник без теплых слов? Свои самые-самые сокровенные пожелания могли высказать в открытый микрофон все - и маленькие, и уже взрослые дети.

- Хорошей работы, много денег и чтобы мы не хулиганили, - желает маме Доминика.

Тем временем ведущий приглашает на импровизированную сцену, где уже все готово для конкурса от Брестского мясокомбината.

Условия просты: мамы должны за минуту нарисовать своего ребенка, а дети угадывали, кто изображен на рисунках. Пока мамы рисуют, детки рассказывают, за что они любят своих мамочек. Кто-то вспоминает, что мама вкусно готовит кашу и утюжит одежду, кто-то говорит, что его мама никогда не ругает, кто-то говорит, что «моя мама - самая-самая добрая!». Тем временем мамы уже почти закончили свои шедевры - теперь дети должны узнать себя на рисунках.

Мамы за минуту рисовали своего ребенка, а дети угадывали, кто изображен на рисунках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Это я! Потому что у меня есть родинка, и здесь у девочки на рисунке родинка, - радостно говорит одна из участниц.

У маленькой Ксюши возникли трудности, ведущий пытается помочь.

- Мама почему-то нарисовала на платье букву М. Как тебя зовут? Ксюша? Совпадает?

- Да! - кивает девочка.

- Абсолютно согласен, - улыбается ведущий.

Мамочки получили возможность порадовать семьи изысками от Брестского мясокомбината.

Все участники конкурса получили в подарок призы и сувениры от Брестского мясокомбината, в том числе и вкусную продукцию, которая наверняка придется по вкусу каждому!

В следующем конкурсе от сети аптек «Зеленая аптека» участвуют четыре мамы. Ведущий задает вопросы о красоте и здоровье. Кто быстрее отвечает, тот и получает заветные баллы.

Вместе с аниматором от "Зеленой аптеки" ребята делали открытки и подарки для мам и бабушек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мамочки отвечают на сложные вопросы о растениях, называют этапы ухода за кожей и продукты, которые необходимо для этого использовать. Не обошлось и без курьезов. На вопрос ведущего, корень какого растения помогает возбудить аппетит, мамы отвечают с юмором: корень мяса!

Больше всего баллов оказалось у Ольги - она и получает целую корзину товаров для здоровья и красоты от «Зеленой аптеки».

Подарки от «Зеленой аптеки».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Так неожиданно! Мне этого хватит на несколько месяцев точно, - говорит победительница, рассматривая корзину. Здесь есть товары по уходу за кожей, косметика.

- Мы знали, что сегодня в «Скале» будет такой хороший праздник, поэтому решили прийти. Я очень рада, что моей дочке тоже все понравилось,улыбается собеседница.

Мамочки ответили на вопросы о растениях – и получили подарки для здоровья и красоты от «Зеленой аптеки».Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Я лучшая мама, потому что у меня лучший сын!»

А на сцене тем временем продолжаются веселые конкурсы. На этот раз участники проходят испытание от сети ювелирных магазинов «Царское золото». Детям нужно рассказать о своей маме фразой, которая начинается с «А моя мама самая…». Вариантов у детей - великое множество. Мамы услышали, что они самые добрые, самые красивые, самые любимые!

После ведущий Илья Миля спрашивает у мам: «Как вы думаете, почему вы самая лучшая мама?» Самым популярным оказался ответ - «Потому что у меня лучший ребенок!».

Праздник удался на славу!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы еще раз поздравляем всех мам с самым важным праздником! Сколько бы хороших, теплых слов в адрес ни было сказано, их все равно будет мало, чтобы выразить нашу нежность и благодарность за то, что вы у нас есть. Мы вас очень любим!

За свою активность дети получили призы и от «Комсомолки».Фото: Павел МАРТИНЧИК