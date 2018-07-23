«Все подвисли на слове «организация». В Беларуси узаконят ясный язык

23 Июль 18:36 2018-07-23T18:41:52+03:00

Перевести обычный текст на ясный язык не такая простая задача, как кажется на первый взгляд.

Когда его начнут использовать, обращения в различные инстанции и заявки на социальную помощь для людей с умственными нарушениями станут проще

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В октябре 2016 года депутаты белорусского Парламента ратифицировали Конвенцию о правах инвалидов. Одна из целей документа - создание безбарьерной коммуникационной среды.

- Все эти годы, говоря о безбарьерной среде в обществе, мы подразумевали физически ослабленных людей и ту инфраструктуру, которая для них создается - от пандусов до шрифта Брайля, - говорит Елена Титова, председатель ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». - Но сегодня мы хотим говорить и о безбарьерной среде для людей с особенностями интеллектуального развития. Проект «Ясный язык», который стартовал в 2017 году, о доступе к информации людям с интеллектуальными нарушениями.

В ясном языке сокращен словарь и упрощена структура высказываний, текст на страницах подан специальным шрифтом и проиллюстрирован. Для Беларуси такой проект - ноу-хау.

Сегодня в правительстве работают над изменением законодательства в соответствии со статьями ратифицированной Конвенции. В Законе должны появиться «новые» термины и понятия: «универсальный дизайн», «альтернативные формы коммуникации». В следующем году будут первые чтения закона, и там может появиться пункт, касающийся ясного языка. Со временем его планируют внедрять во все сферы жизни.

ТЕКСТ НА ЯСНОМ ЯЗЫКЕ ЧИТАЕТ 4 - 5 ОЦЕНЩИКОВ С УМСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

В офисе объединения уже теперь тестируют лингвистические нюансы. Виталий (у парня легкие умственные нарушения) оценивает текст, который специалисты перевели с обычного языка на ясный.

- Многие думают, что перевести на ясный язык - это проще простого. Взять сложносочиненный текст и переписать его простыми словами, - замечает Елена Титова. - Но текст на ясном языке, перед тем как уйти в информационное поле, обязательно должен быть прочитан и оценен человеком с интеллектуальными нарушениями. Причем не одним, а минимум тремя, в идеале оценщиков должно быть 4 или 5 - все с разными формами умственных нарушений. Ведь один из них может понять, что написано, а другому для понимания нужны пиктограммы и простые иллюстрации.

В самом начале проекта оценщикам предложили текст из брошюры ассоциации. Все подвисли на слове «организация». А в тексте про Хатынь никто не сумел объяснить слово «монументальный». Кто-то из ребят сказал, что «монументальный» значит «моментальный», «быстрый». Таких слов нужно избегать в текстах на ясном языке, заменяя их на более простые.

Технике и особенностям переводов текстов на ясный язык минчан научили коллеги из Чехии, которые в конце прошлого года приезжали в Минск. За рубежом уже давно и успешно работают бюро переводов на ясный язык. Любая организация - государственная, общественная или частная - может обратиться за адаптацией текста.

Елена достает с полки брошюру на чешском - красочный хорошо сверстанный альбом о сексуальной жизни. Даже не зная чешского, видно, что текст написан простым языком (короткие предложения), на страницах много наглядных картинок, иллюстрирующих различия между мужчиной и женщиной, правила личной гигиены и безопасного секса.

В Чехии для людей с инвалидностью изданы брошюры, где доступно объясняется, что такое дружба и кого можно считать другом; почему нельзя допускать того, чтобы посторонние обнимали тебя без твоего согласия, и как поступить, если такие действия совершаются. Ясным языком написаны книги о том, как создать семью, воспитывать детей. А в немецком Бассуме на ясный язык переводят тексты для министерств, партий, правительств федеральных земель, а также для учебных заведений и религиозных общин.

Текст на ясном языке, перед тем как уйти в информационное поле, обязательно должен быть прочитан и оценен человеком с интеллектуальными нарушениями. Причем не одним, а минимум тремя, в идеале оценщиков должно быть 4 или 5.

ВМЕСТО «БИБЛИОТЕКА НИЖЕ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ В 4 РАЗА» СКАЖУТ «БИБЛИОТЕКА ВЫШЕ, ЧЕМ ДВА ДЕВЯТИЭТАЖНЫХ ДОМА»

- Когда мы начинали работать в ассоциации, наши дети были маленькими. Теперь это взрослые парни и девушки, которые начинают жить самостоятельно. Но за них все время кто-то принимает решения - родители, опекуны, специалисты учебных заведений или социальных служб. А ведь большинство из этих ребят могут сами подумать и сказать: «Я не хочу в интернат! Я хочу жить в своей квартире, ходить на работу и в магазин, ездить в общественном транспорте, самостоятельно оплачивать коммунальные услуги». И они (большинство!) действительно это могут, - говорит Елена. - Нужно просто помочь им, облегчив коммуникацию, перевести ее в русло ясного языка - чтобы они понимали, что от них хотят. Пока же обращения в различные инстанции являются для них мучением, а заявки на социальную помощь даже не подаются, потому что юридический язык бланка непонятен.

Тем временем в БелАПДИиМИ уже поступают первые заказы на перевод текстов на ясный язык. Один из них - из Национальной библиотеки.

- Экскурсия «Минск на ладони», которую сегодня проводят в Национальной библиотеке, длится 45 минут. И все это время экскурсовод рассказывает посетителям, безусловно, интересные вещи которые, увы, будут непонятны людям с интеллектуальными нарушениями, - говорит социальный педагог общественного объединения Татьяна Гришан. - Поэтому мы взялись адаптировать текст. Работать есть с чем. Фраза «Здание библиотеки ниже Эйфелевой башни в Париже в 4 раза» не вызовет трудностей у обычных людей. А вот человек с особенностями ее не одолеет: он может в принципе не знать, что собой представляет Эйфелева башня. Лучше рассказывать так: «Библиотека выше, чем два девятиэтажных дома». Пройдет ли такой на первый взгляд простейший вариант - все зависит от наших оценщиков, среди которых люди с интеллектуальными нарушениями разной степени. По правилам, оценщики должны работать с текстом и картинками не более часа в день. Вот почему перевод таких текстов - процесс не быстрый. Этот труд в переводческих бюро Германии и Чехии поощряется гонораром - надеемся, и мы к такому придем.

Еще один пример ясного текста вскоре можно будет увидеть на информационных стендах туристического маршрута в Воложинском крае. Информацию о резиденции Тышкевичей, костеле святого Иосифа, воложинской иешивы и прочих достопримечательностях региона сделают доступной при помощи простых слов, понятного шрифта, картинок и пиктограмм. Есть планы адаптировать меню минских кафе и ресторанов: напечатать образец с большими картинками, доступным описанием блюд и ингредиентов.

КСТАТИ

Правила ясного языка:

- предложения должны быть простыми и короткими;

- в каждом предложении должно содержаться только одно высказывание;

- исключаются слова иностранного происхождения;

- повтор слов приветствуется;

- каждый обозначается одним и тем же словом;

- шрифт должен быть простым, без засечек, например Arial;

- размер шрифта - не менее 14 пунктов.

Пример: фраза «Перед тем как лечь спать, я должен почистить зубы» на ясном языке звучит как «Я чищу зубы. Потом я иду спать».