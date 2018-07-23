2018-07-23T18:41:52+03:00
Общество

«Все подвисли на слове «организация». В Беларуси узаконят ясный язык

Когда его начнут использовать, обращения в различные инстанции и заявки на социальную помощь для людей с умственными нарушениями станут проще
Екатерина МОРГОЛЬ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Перевести обычный текст на ясный язык не такая простая задача, как кажется на первый взгляд.Перевести обычный текст на ясный язык не такая простая задача, как кажется на первый взгляд.
Изменить размер текста:

В октябре 2016 года депутаты белорусского Парламента ратифицировали Конвенцию о правах инвалидов. Одна из целей документа - создание безбарьерной коммуникационной среды.

- Все эти годы, говоря о безбарьерной среде в обществе, мы подразумевали физически ослабленных людей и ту инфраструктуру, которая для них создается - от пандусов до шрифта Брайля, - говорит Елена Титова, председатель ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». - Но сегодня мы хотим говорить и о безбарьерной среде для людей с особенностями интеллектуального развития. Проект «Ясный язык», который стартовал в 2017 году, о доступе к информации людям с интеллектуальными нарушениями.

В ясном языке сокращен словарь и упрощена структура высказываний, текст на страницах подан специальным шрифтом и проиллюстрирован. Для Беларуси такой проект - ноу-хау.

Сегодня в правительстве работают над изменением законодательства в соответствии со статьями ратифицированной Конвенции. В Законе должны появиться «новые» термины и понятия: «универсальный дизайн», «альтернативные формы коммуникации». В следующем году будут первые чтения закона, и там может появиться пункт, касающийся ясного языка. Со временем его планируют внедрять во все сферы жизни.

ТЕКСТ НА ЯСНОМ ЯЗЫКЕ ЧИТАЕТ 4 - 5 ОЦЕНЩИКОВ С УМСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

В офисе объединения уже теперь тестируют лингвистические нюансы. Виталий (у парня легкие умственные нарушения) оценивает текст, который специалисты перевели с обычного языка на ясный.

- Многие думают, что перевести на ясный язык - это проще простого. Взять сложносочиненный текст и переписать его простыми словами, - замечает Елена Титова. - Но текст на ясном языке, перед тем как уйти в информационное поле, обязательно должен быть прочитан и оценен человеком с интеллектуальными нарушениями. Причем не одним, а минимум тремя, в идеале оценщиков должно быть 4 или 5 - все с разными формами умственных нарушений. Ведь один из них может понять, что написано, а другому для понимания нужны пиктограммы и простые иллюстрации.

В самом начале проекта оценщикам предложили текст из брошюры ассоциации. Все подвисли на слове «организация». А в тексте про Хатынь никто не сумел объяснить слово «монументальный». Кто-то из ребят сказал, что «монументальный» значит «моментальный», «быстрый». Таких слов нужно избегать в текстах на ясном языке, заменяя их на более простые.

Технике и особенностям переводов текстов на ясный язык минчан научили коллеги из Чехии, которые в конце прошлого года приезжали в Минск. За рубежом уже давно и успешно работают бюро переводов на ясный язык. Любая организация - государственная, общественная или частная - может обратиться за адаптацией текста.

Елена достает с полки брошюру на чешском - красочный хорошо сверстанный альбом о сексуальной жизни. Даже не зная чешского, видно, что текст написан простым языком (короткие предложения), на страницах много наглядных картинок, иллюстрирующих различия между мужчиной и женщиной, правила личной гигиены и безопасного секса.

В Чехии для людей с инвалидностью изданы брошюры, где доступно объясняется, что такое дружба и кого можно считать другом; почему нельзя допускать того, чтобы посторонние обнимали тебя без твоего согласия, и как поступить, если такие действия совершаются. Ясным языком написаны книги о том, как создать семью, воспитывать детей. А в немецком Бассуме на ясный язык переводят тексты для министерств, партий, правительств федеральных земель, а также для учебных заведений и религиозных общин.

Текст на ясном языке, перед тем как уйти в информационное поле, обязательно должен быть прочитан и оценен человеком с интеллектуальными нарушениями. Причем не одним, а минимум тремя, в идеале оценщиков должно быть 4 или 5.

Текст на ясном языке, перед тем как уйти в информационное поле, обязательно должен быть прочитан и оценен человеком с интеллектуальными нарушениями. Причем не одним, а минимум тремя, в идеале оценщиков должно быть 4 или 5.

ВМЕСТО «БИБЛИОТЕКА НИЖЕ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ В 4 РАЗА» СКАЖУТ «БИБЛИОТЕКА ВЫШЕ, ЧЕМ ДВА ДЕВЯТИЭТАЖНЫХ ДОМА»

- Когда мы начинали работать в ассоциации, наши дети были маленькими. Теперь это взрослые парни и девушки, которые начинают жить самостоятельно. Но за них все время кто-то принимает решения - родители, опекуны, специалисты учебных заведений или социальных служб. А ведь большинство из этих ребят могут сами подумать и сказать: «Я не хочу в интернат! Я хочу жить в своей квартире, ходить на работу и в магазин, ездить в общественном транспорте, самостоятельно оплачивать коммунальные услуги». И они (большинство!) действительно это могут, - говорит Елена. - Нужно просто помочь им, облегчив коммуникацию, перевести ее в русло ясного языка - чтобы они понимали, что от них хотят. Пока же обращения в различные инстанции являются для них мучением, а заявки на социальную помощь даже не подаются, потому что юридический язык бланка непонятен.

Тем временем в БелАПДИиМИ уже поступают первые заказы на перевод текстов на ясный язык. Один из них - из Национальной библиотеки.

- Экскурсия «Минск на ладони», которую сегодня проводят в Национальной библиотеке, длится 45 минут. И все это время экскурсовод рассказывает посетителям, безусловно, интересные вещи которые, увы, будут непонятны людям с интеллектуальными нарушениями, - говорит социальный педагог общественного объединения Татьяна Гришан. - Поэтому мы взялись адаптировать текст. Работать есть с чем. Фраза «Здание библиотеки ниже Эйфелевой башни в Париже в 4 раза» не вызовет трудностей у обычных людей. А вот человек с особенностями ее не одолеет: он может в принципе не знать, что собой представляет Эйфелева башня. Лучше рассказывать так: «Библиотека выше, чем два девятиэтажных дома». Пройдет ли такой на первый взгляд простейший вариант - все зависит от наших оценщиков, среди которых люди с интеллектуальными нарушениями разной степени. По правилам, оценщики должны работать с текстом и картинками не более часа в день. Вот почему перевод таких текстов - процесс не быстрый. Этот труд в переводческих бюро Германии и Чехии поощряется гонораром - надеемся, и мы к такому придем.

Еще один пример ясного текста вскоре можно будет увидеть на информационных стендах туристического маршрута в Воложинском крае. Информацию о резиденции Тышкевичей, костеле святого Иосифа, воложинской иешивы и прочих достопримечательностях региона сделают доступной при помощи простых слов, понятного шрифта, картинок и пиктограмм. Есть планы адаптировать меню минских кафе и ресторанов: напечатать образец с большими картинками, доступным описанием блюд и ингредиентов.

КСТАТИ

Правила ясного языка:

- предложения должны быть простыми и короткими;

- в каждом предложении должно содержаться только одно высказывание;

- исключаются слова иностранного происхождения;

- повтор слов приветствуется;

- каждый обозначается одним и тем же словом;

- шрифт должен быть простым, без засечек, например Arial;

- размер шрифта - не менее 14 пунктов.

Пример: фраза «Перед тем как лечь спать, я должен почистить зубы» на ясном языке звучит как «Я чищу зубы. Потом я иду спать».

Проект «Ясный язык» поможет в доступе к информации людям с интеллектуальными нарушениями..

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Главврач 3-й больницы: «Куллинкович поступил к нам в крайне тяжелом состоянии»
Можно ли было спасти лидера группы «Нейро Дюбель» и все ли сделали для этого врачи, «Комсомолке» рассказал Владимир Комар - главный врач 3-й минской клиники, в которой утром 4 августа скончался музыкант
Молдавская бабушка сестер Хачатурян, убивших своего отца: «Мой зять был маньяком, он 20 лет бил мою дочь и угрожал детям, что убьет ее!»
Лариса Тодика, которая живет в Молдове, говорит, что мама боялась за дочек, а дочки – за маму. Поэтому все так случилось [ФОТО, ВИДЕО]
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли