«Кто такой ЛСП?»: почему вы не знаете одного из самых популярных в 2018 году белорусов

23 Июль 16:51 2018-07-26T12:46:38+03:00

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На выходных появилась новость: Олег ЛСП женился. Количество просмотров зашкалило по всем счетчикам, а комментарии посыпались, как под копирку: «кто это?». Ну, раз народ требует, рассказываем.

Фото: alinabalash

29-летнего рэпера из Витебска зовут Олег Савченко. В этом году он самый популярный белорусский артист. Только цифры: у Олега ЛСП 750 тысяч подписчиков вконтакте, 320 тысяч в твиттере, 660 тысяч на YouTube и 350 тысяч в инстаграме. Это много, больше только у Макса Коржа.

Сольная карьера ЛСП началась в 2007 году. Был период, когда они сотрудничали с агентством Booking Machine, куда их привел Oxxxymiron, рэпер, в чьей популярности не приходится сомневаться. Клип на их совместную песню «Безумие» набрал 14 миллионов просмотров.

ЛСП & Oxxxymiron - Безумие (Remix).

Когда они разругались, видео, в котором Oxxxymiron почти час рассуждает о причинах, набрало почти три миллиона просмотров. Их конфликт до сих пор называют самым громким в русском рэпе.

Главный прорыв ЛСП случился в 2015 и 2017 годах после выхода альбомов Magic City и Tragic City. Вышел клип на самую популярную песню ЛСП «Монетка» (сейчас у него почти 40 миллионов просмотров).

ЛСП - Монетка.

Второй по популярности - «Тело», 20 миллионов просмотров. Его сняли после смерти одного из главных участников группы Ромы Сащеко по прозвищу Англичанин.

ЛСП - Тело.

В прошлом году ЛСП собрали целую Falcon Arena. На их автограф-сессию в Москве стояла очередь. Прямо сейчас ЛСП находится туре с названием Hell and Back и в каждом из городов (а их в списке очень много, от Минска до Ростова-на-Дону) собирает полную площадку.

Фото: Яна Каменок

4 августа группа станет одним из хедлайнеров фестиваля «Рок за бобров». А 23 марта 2019 они собираются покорить «Минск-Арену».

Почему же тогда он не известен старшему поколению, как Александр Солодуха, Дмитрий Колдун и, скажем, Сергей Михалок?

Одна из главных причин – телевизор, где увидеть ЛСП почти невозможно. Одно из самых заметных появлений – песня «Лабиринт отражений» в шоу у Ивана Урганта 2 октября 2017 года.

Вечерний Ургант. ЛСП Лабиринт отражений (02.10.2017).

Все дело в том, что гораздо более бурная, чем в телевизоре, жизнь сейчас протекает в интернете. Такое уже было с Владом А4, который собрал в минском ТЦ тысячи поклонников, чем их взрослых родителей глубоко шокировал.

Фото: скриншот.

Через полгода после визита к Урганту Олег ЛСП дал интервью журналисту Юрию Дудю. Его посмотрели 4,6 млн раз. Эта цифра сравнима с аудиторией крупного российского канала в новогоднюю ночь.

Получается, что белорусы живут в параллельных мирах: одни смотрят концерты «Песня года», другие - «Славянский базар», а третьи узнают о белорусских артистах из интернета и с удовольствием ходят на их концерты. И в этой третьей реальности мало кто знает певца Германа, певицу Венеру и группу «Цвет Алоэ». Так же, как в первой не слышали о Nizkiz и Akute.