Исследования российских экономистов: Подсчеты показали, что реальная зарплата в Беларуси больше, чем в России

23 Июль 17:10 2018-07-24T11:45:04+03:00

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Эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики (Россия) в исследовании сравнили зарплаты в 2011 - 2017 годах в СНГ, Восточной Европе, Китае и Бразилии. Есть в нем и Беларусь.

Особенность в том, что эксперты сравнивали паритет покупательной способности (ППС) валют, то есть сколько люди могут купить в своих странах на определенную сумму. Для исследования взяли данные Всемирного банка о ППС, курс валют и уровень инфляции в разных странах. В 2017 году в России показатель реальной зарплаты по ППС был равен 1640 долларам. И единственная страна в СНГ, которая превысила эту цифру, оказалась Беларусь - с заработком в 1648 долларов. По данным исследования, белорусские зарплаты превышали российские еще и в 2015 году.

Но вот что удивительно: средняя зарплата по стране в Беларуси в мае 2018 года составила около 470 долларов. В 2017 году средняя зарплата была равна 426 долларам. И эти цифры сильно расходятся с теми, что приводят российские экономисты. Откуда же такое расхождение?

Дело в том, что в исследовании эксперты взяли за точку отсчета 2011 год и посчитали реальные зарплаты с учетом инфляции, девальваций и т.д. По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, проблема исследования именно в том, что был взят за точку отсчета 2011 год.

- Не скажу по другим странам, но для Беларуси взять за точку отсчета 2011 год - это совсем неадекватно. Все помнят, что у нас тогда было: инфляция - чуть больше 100%, а девальвация - почти 200%. То есть по итогам года доллар в Беларуси был сильно переоценен. В последующие несколько лет цены как бы догоняли девальвацию, которая произошла в 2011 году. И если мы знаем, что в 2011 году между курсом и ценами произошло искажение более чем в 1,5 раза, то все остальные расчеты российских экономистов неадекватны в те же 1,5 раза.

Что вообще значат зарплаты по паритету покупательной способности. Грубо говоря, есть страна с низкими зарплатами и низкими ценами. И есть страна с высокими зарплатами и высокими ценами. И сравнивают, в какой стране на какую зарплату жить лучше.

- По исследованию выходит, что с учетом белорусских цен выгоднее получать белорусскую зарплату. Но демографически мы этому подтверждения не находим. Я что-то не слышал, чтобы россияне массово приезжали в Беларусь на белорусские зарплаты и цены. Разве что какие-то единичные айтишники приезжают. В обратную сторону динамика гораздо более серьезная. То есть в целом российские зарплаты и российские цены кажутся людям более привлекательными, чем белорусские зарплаты и белорусские цены. Поэтому выводы исследователей кажутся несколько странными. А чтобы добиться правды, надо взять за точку отсчета другой год и все пересчитать.

- Какой год лучше всего было бы брать за точку отсчета?

- Трудно сказать. Это большая проблема всех экономических исследований. Потому что в зависимости от выбора точки отсчета выводы могут быть кардинально разными. Но однозначно, что 2011 год для Беларуси - самый плохой за последние 20 лет. Любой другой год дал бы более адекватную оценку. Желательно было бы брать 2005 - 2006 год, потому что потом начались кризисы, девальвации и т.д.