2018-07-23T09:21:51+03:00
Общество

У белорусов впервые появился собственный кинорейтинг

Теперь у белорусов есть кинорейтинг, альтернативный «КиноПоиску»
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Белорусские эксперты кино совместно с цифровым телевидением VOKA составили топ-50 лучших фильмов, которые должен посмотреть каждый белорус.

В составлении рейтинга приняли участие белорусские эксперты кино: директор по репертуару сети кинотеатров Silver Screen Анастасия Гурина, руководитель проекта «Белорусские уикенды» Андрей Ким, кинокритик Тарас Тарналицкий, редактор afisha.tut.by Анна Ефременко, обозреватель bycard.by Антон Коляго, киновед и редактор газеты «Антенна» Анастасия Телешева, кинообозреватель «Комсомольской правды» Александр Дудик.

За основу был взят пакет MEGOGO на VOKA, в котором представлено больше 6000 фильмов различных жанров. Из них кинокритики выбрали топ-50, которые, по их мнению, являются must see для каждого белоруса.

В топ вошли такие культовые ленты, как «Побег из Шоушенка», «Залечь на дно в Брюгге», «Ла-Ла-Ленд», «Омерзительная восьмерка», «Тони Эрдманн», «Королевство полной луны» и другие.

Ознакомиться с полным рейтингом можно на странице VOKA в соцсети «Вконтакте». Здесь же будет проходить голосование за фильмы с белорусским дубляжом, которые разместят в разделе «cinevoka - кино по-белорусски». Таким образом, каждый пользователь может повлиять на то, какие именно фильмы из представленного рейтинга увидят мир в профессиональной белорусской озвучке. Уже сегодня в разделе «cinevoka - кино по-белорусски» можно найти такие культовые ленты на белорусском языке, как «Маленький принц», «Книга Илая», «Приключения Паддингтона», «Жизнь прекрасна», «12 разгневанных мужчин» и другие.

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