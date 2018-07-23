Хотите скорректировать вес? Ставьте цель изменить жизнь, а не влезть в любимые джинсы

23 Июль 22:04 2018-07-24T23:20:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Модные тренды в фитнесе существуют и меняются почти так же, как и в мире моды. Вчера - аэробика, пилатес, сегодня - боди-балет, упражнения с собственным весом. Неужели, только следуя фитнес-моде, можно обрести и поддержать идеальную физическую форму? Конечно, нет! Просто каждое новое направление дает нам все больше возможностей выбора максимально комфортной для себя лично активности. Если к этому добавить еще и правильное питание, то добиться можно поистине потрясающих результатов.

Об этом мы поговорили с vip-персонами мира фитнеса - успешными людьми, добившимися серьезных результатов в спорте и пребывающими в прекрасной физической форме. Словом, живой убедительный пример для подражания. Поэтому мы прислушались и записали их советы. А наши гости - это Саманта Клейтон, участница Олимпийских игр 2000 г. в спринте, сертифицированный тренер Американской ассоциации аэробики и фитнеса (AFAA) и Международной ассоциации спортивных наук (ISSA), вице-президент по вопросам фитнес обучения Herbalife Nutrition; Елена Говорова, легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года, фитнес-эксперт Herbalife Nutrition в Украине; Павел Фатыхов, международный фитнес-презентер, атлет, лектор, методист, фитнес-эксперт Herbalife Nutrition в России.

О том, как правильно корректировать вес, мы поговорили с vip-персонами мира фитнеса - успешными людьми, добившимися серьезных результатов в спорте и пребывающими в прекрасной физической форме.

Обязательно ли заниматься модными видами спорта?

Саманта:

- В фитнесе, как и в мире моды, есть свое «маленькое черное платье», которое никогда не выходит из моды. Это бег, плавание, езда на велосипеде - то, что всегда будет актуально. Но как в мире моды каждый год появляются новые аксессуары, так и в фитнесе - новые методы, которые вносят разнообразие в эту сферу и делают занятия более интересными. Вы просто выбираете то, что вам по душе. Чтобы поддерживать тело в хорошем состоянии, важно не только найти в своей жизни место для упражнений, физических нагрузок. Но при этом самое важное - правильное питание.

Елена:

- Находите виды спорта, которые нравятся вам и в которых вы нравитесь себе. Когда подберете такое - будете бегом бежать в спортзал.

Саманта Клейтон, участница Олимпийских игр 2000 г. в спринте, сертифицированный тренер Американской ассоциации аэробики и фитнеса (AFAA) и Международной ассоциации спортивных наук (ISSA), вице-президент по вопросам фитнес обучения Herbalife Nutrition.

Что такое правильное питание в здоровом образе жизни?

Павел:

- До сих пор существует миф, что правильное питание - это страдание. Это не так. Правильное питание - это продукты хорошего качества, которые приносят вам пользу. Главное - знать, что и в каком количестве вы едите. Например, насыщенные жиры и быстрые углеводы - сочетание, на котором построен фастфуд - это опасное сочетание. Человек не только быстро привыкает к такой еде, но и быстро поправляется.

Что привлекает в продуктах Herbalife Nutrition - это простота использования и сбалансированность микронутриентов. С коктейлем Herbalifе получаешь не только определенный объем пищи, но и набор витаминов, минералов, необходимых для нормального метаболизма, которые не всегда можно получить из обычной пищи в достаточном количестве. Важно и то, что люди, которые приходят в Herbalife, получают не только продукт, но и консультации по питанию, и поддержку, и мотивацию.

Саманта:

- Чтобы человек не потерял интереса к тренировкам, приветствуется смешение различных видов фитнеса: йога с пилатесом или даже бокс с пилатесом и т. д. Это позволяет постоянно поддерживать тонус и не бросать занятия. Это же касается и питания. Чтобы питаться правильно, надо в нужной мере сочетать свою пищу с полезными добавками - максимально простыми и понятными.

Когда я познакомилась с продукцией Herbalife, мне больше всего понравился результат и сама концепция протеиновых коктейлей. Ты можешь просто после тренировки выпить коктейль, который дает тебе питание и необходимые микронутриенты - это очень удобно и эффективно. Особенно для работающей матери четверых детей (у Саманты растет четверо детей, причем трое из них – близнецы. - Ред.).

Елена Говорова, легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года, фитнес-эксперт Herbalife Nutrition в Украине.

Елена:

- Сбалансированное питание на первом месте, физическая активность - на втором. Это правило для тех, кто хочет изменить к лучшему качество жизни.

Как найти в себе силы приобщиться к здоровому образу жизни, если кругом - сплошные соблазны, а единомышленников нет?

Павел:

- Поддержку можно найти и в семье, и среди людей, у которых такие же цели, как у вас. Это может быть даже онлайн-группа в интернете. Хотя, конечно, личный контакт всегда более эффективен для мотивации.

Елена:

- Спорт - это не просто красивая фигура, достижения, это и жизненная энергия. Если вы хотите оставаться как можно дольше энергичным, наслаждаться жизнью, черпайте эту энергию в физической культуре, в спорте. Когда вы тренируетесь, мечтайте и ставьте перед собой цели, которые не касаются спорта, - свои личные, глобальные. И вы посмотрите, как быстро будете приближаться к своей цели семимильными шагами.

Павел:

- Похудеть к отпуску (свадьбе и т. п.) или для того, чтобы влезть в любимые джинсы, - приземленные цели. Поэтому люди, которые их ставят, в 90% случаев не добиваются результата. У тех, кто ставит цель более конкретно - измениться в объемах бедер, показать силовые результаты в таком-то упражнении, больше вероятности их достичь. Но больше всего шансов у тех, кто делает занятия спортом и самосовершенствование образом жизни.

Саманта:

- Невозможно питаться постоянно только здоровой хорошей пищей. Например, мы с детьми с понедельника по пятницу едим именно такую правильную пищу, но в выходные тоже можем расслабиться, съесть пиццу, куда-то сходить. В ЗОЖ есть правило 80/20, где 80% - это питание, а 20 - физические упражнение. Это же правило применимо и здесь: правильное питание - это 80%.

Павел Фатыхов, международный фитнес-презентер, атлет, лектор, методист, фитнес-эксперт Herbalife Nutrition в России.

С чего начать?

Павел:

- Найти хорошего нутрициолога и грамотного тренера. В идеале начать надо с анализа крови на гормоны и других обследований, которые покажут, где у вас проблемы, которые надо решать.

Сколько воды надо пить для здоровья?

Павел:

- Вода - основа метаболизма. Если ее недостаточно, то обменные процессы не проходят нормально, какую бы полезную еду вы ни съели. 2 - 2,5 литра воды в день для хорошего самочувствия - это сильно устаревшее мнение. Человек, который 2 - 3 раза в неделю занимается спортом, должен пить больше 3-х литров воды в день. Не пить во время тренировки - еще одно заблуждение. Пить можно когда хочешь. Разве что после еды надо подождать минут 20 - 30.

Можно ли есть до и после тренировок?

Павел:

- Если вам говорят, что надо заниматься на голодный желудок, чтобы сбросить вес, не верьте! Это миф. Как и то, что надо как можно меньше есть и как можно больше тренироваться, чтобы похудеть. Здесь все наоборот.

Мы, постоянно тренирующиеся люди, и компания Herbalife рекомендуем в первые 10 - 15 минут после тренировки выпить белковый коктейль с хорошим содержанием углеводов и микронутриентов. А если тренировка была длинная и интенсивная, то еще - и нормальный прием пищи в течение часа.

Саманта:

- Организм воспринимает упражнения как стресс. Для восстановления клеток, потраченных за счет стресса, лучше всего подходит протеин - это как строительный материал для мышц.

Есть ли польза в онлайн-тренировках?

Саманта:

- Я люблю соцсети. Но расстраиваюсь, когда вижу, как люди выкладывают видео, где учат других, как делать какие-то упражнения, и делают это опасно, в неправильной форме, без научной концепции.

Одна из моих сфер ответственности в компании Herbalife - развитие онлайн-фитнеса и применение высокотехнологичных подходов и решений в этой сфере. Мы сделали онлайн-занятия (их можно посмотреть по ссылке) простыми и понятными для разных категорий - начинающих, продолжающих, продвинутых. У нас онлайн-тренировки по 5 - 10 минут, чтобы у человека не было оправдания вроде «у меня нет времени заниматься». Занятия бесплатные, регистрироваться на сайте не надо - мы делаем такой подарок, чтобы люди, сэкономив здесь, не экономили на здоровом питании.