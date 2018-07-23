«Гарри Поттер», «Война и мир» и Новый завет: что сегодня читают минчане

23 Июль 12:40 2018-07-23T13:52:23+03:00

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Что читают минчане?.

Сергей, студент медицинского колледжа и его спутница:

- Последней прочитал «Войну и мир». Люблю старую классику.

Сергей его спутницаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Вспомнить бы… Сложно сказать. Наверное, «Мастера и Маргариту». В основном читаю фантастику.

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Ольга, пиар-менеджер:

- «В постели с твоим мужем» Ники Набоковой. Больше всего я читаю профессиональную литературу, психологию, что-нибудь о развитии личности. Моя любимая книга - роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы». Хотелось бы перечитать книги Светланы Алексиевич, начиная от «Цинковых мальчиков» и «У войны не женское лицо» до «Чернобыльской молитвы».

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Никита, абитуриент:

- Последней прочитал «Метро 2033». Можно сказать, это моя любимая книга. Хотя есть еще одна «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Сейчас в планах немного другое, чем чтение книг. Чтение, знаете, в свободное время, а его сейчас особо нет.

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Александра, специалист в войсковой части:

Александра, специалист в войсковой частиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Недавно перечитывала «Гарри Поттера», хотя глядя на меня этого не скажешь. Сейчас читаю «Поющие в терновнике». Хочу прочитать книгу Хэла Элрода «Магия утра». Мне нравится наша белорусская писательница Наталья Батракова. Ее книга «Площадь согласия», наверное, одна из моих самых любимых. Жанр выбираю в зависимости от настроения. Иногда ищу подборки книг в интернете.

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Мария Владимировна, пенсионерка:

Мария Владимировна, пенсионеркаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Я романы читаю. Они все неплохие. Давновато уже читала, забыла, какой прочитала последним. Хотела бы перечитать «Тихий дон» и еще такие похожие. Теперь на дачу ездим, поэтому некогда, а зимой читаю. Я много читала, но забыла уже.

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Александр, пенсионер:

- Детектив Евгения Сухова «Я - вор в законе». Читаю, конечно, не только детективы. Нравятся воспоминания Жжёнова, Вишневской. Что творили коммунисты, как они издевались над деятелями искусства. Моя самая любимая книга - это жизнь. Она очень интересная.

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Арина, работает в «МакДональдс» и Иван, студент:

Арина и ИванФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- «Преступление и наказание» Достоевского. Но больше всего интересуют фантастика и ужасы. Хочется почитать что-нибудь из зарубежной литературы, можно попробовать в оригинале. Люблю Стивена Кинга, особенно его книгу «Оно».

- Недавно прочитал книгу «Контрольный выброс» по Вселенной игр S.T.A.L.K.E.R. Люблю фантастику. В планах пока нет книги для чтения. Я в основном не читаю.

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Тихон, абитуриент:

- «Четвертый позвонок» Мартти Ларни. Она же и есть моя любимая. Эта книга о мужчине, который переехал жить в Америку с помощью своего друга. Он научил его делать массаж, потому что там с четвертым позвонком было что-то особенное. Он благодаря этому очень сильно поднялся, потом бросил друга и из-за этого попал во многие неприятности.

Вообще люблю фантастику Беляева и Жуля Верна.

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Николай Александрович, пенсионер:

Николай Александрович, пенсионерФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Последней прочел «Сыны» Николая Чергинца. Я больше всего люблю Лиона Фейхтвангера. Но самая читаемая книга, как ни странно, Новый Завет. Меня интересует больше исторический уклон, потому что современные писатели углубляются в литературные изобретения, перевирают историю. В ближайшее время хочу прочитать книги об истории Беларуси. Это и о Радзивиллах, и о великих князьях.

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Владимир, преподаватель:

- Прочитал книгу Гузель Яхиной «Дети мои». Часто перечитываю «Маленького принца» Экзюпери. Это книга, которую в разном возрасте понимаешь по-разному. Когда читаешь ее ребенком, это просто сказка, а в более солидном возрасте - философская притча о вечном. В основном я читаю историческую литературу или художественную, но связанную с историей. Сейчас выбираю что-нибудь из книг Владимира Короткевича - человека, который создал Беларусь историческую, скажем так.

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Гордей:

- Сейчас читаю собрание сочинений Эмиля Золя о Париже. Уже на 19 томе. Предпочитаю книги в жанре реализм и психологический реализм.

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Мария, тренер по плаванию:

Мария, тренер по плаваниюФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Читала «Графа Монте-Кристо». Нравится серия любовных романов Жюльетты Бенцони «Катрин». Вот детям недавно читала сказки «Карлик Нос», «Алиса в стране чудес».

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Наталья и Елена:

Наталья и ЕленаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Последнюю… Я даже не скажу сейчас. Это было очень давно. Нравятся утопии и мотивирующие книги. В последнее время у меня появилось желание читать русскую классику. Хочу перечитать литературу, которую проходили в школе, потому что виденье уже совсем другое. Начала бы с Достоевского, - отвечает Наталья.

- «Какого цвета ваша диета» Дэвида Хибера. Сейчас сильно заинтересовалась различной научной литературой. Читаю книги, посвященные коже, кишечнику, организму в целом. Я как раз работаю в этой области. Люблю классику. Нравятся произведения Ремарка.