2018-07-23T15:09:55+03:00
Звезды

Фильм белоруски «Хрусталь» завоевал Гран-при «Золотой Дюк» в Одессе!

Кроме того, картина режиссера Дарьи Жук выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм»
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Действие фильма «Хрусталь» разворачивается в Беларуси второй половины 1990-х. Фото: кадр из фильмаДействие фильма «Хрусталь» разворачивается в Беларуси второй половины 1990-х. Фото: кадр из фильма
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Радостная новость пришла с Одесского международного фестиваля: фильм «Хрусталь» нашей землячки Дарьи Жук получил Гран-при «Золотой Дюк», к которому полагается денежный приз в 10 000 евро. Это главный кинофестиваль Украины, который собирает около 100 тысяч зрителей. В основном конкурсе в этом году состязались 12 картин из разных стран мира, были среди них и уже достаточно известные - участники Каннского, Берлинского и других фестивалей.

- Эта награда очень много значит для меня, это мой первый фильм. Она стала огромным подарком для моей команды. И самое главное - это прорыв для нашей небольшой страны, фильмы которой редко попадают на фестивали международного масштаба, - сказала Дарья Жук.

Главная героиня - минчанка, которая хочет уехать в Чикаго. Фото: кадр из фильма

Главная героиня - минчанка, которая хочет уехать в Чикаго. Фото: кадр из фильма

Дарья родилась в Минске, но училась и живет в США. Она окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, сняла несколько короткометражек, которые стали участниками и лауреатами международных кинофестивалей. В 2015 году одну из них «Настоящая американка» можно было увидеть на Минском кинофестивале «Лiстапад».

Нынешний «Хрусталь» полностью снят в Беларуси, это совместное производство Беларуси, США, Германии и России. Главные роли в картине сыграли Алина Насибуллина («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Иван Мулин («Молодежка») и актриса театра имени Янки Купалы Светлана Аникей.

Картина режиссера Дарьи Жук выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм»

Картина режиссера Дарьи Жук выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм»

- «Хрусталь» я снимала в Минске, но это не автобиографичная картина, я просто выбирала места города, которые больше подходили для съемок, - рассказала нам Дарья Жук. - А вообще в Минске я бываю довольно часто.

- Почему картину покажут у нас в кинотеатрах только с 31 августа?

- Просто в августе многие в отпусках, в отъезде. Чтобы организовать прокат, нужно время подготовиться. Кроме того, «Хрусталь» покажут в рамках «Лiстапада», а также еще на 20 международных фестивалях.

Фильм «Хрусталь» получил Гран-при «Золотой Дюк», к которому полагается денежный приз в 10 000 евро. Фото: кадр из фильма

Фильм «Хрусталь» получил Гран-при «Золотой Дюк», к которому полагается денежный приз в 10 000 евро. Фото: кадр из фильма

- Он ведь заявлен на «Оскар» в номинации «лучший иностранный фильм». Но ощущение, что оскаровский комитет у нас в стране появился позже, чем эта новость.

- Нет, комитет проявился раньше, просто не заявил об этом вовремя.

- Есть ли предложения от нашей киностудии «Беларусьфильм»?

- Да. Они открыты к сотрудничеству.

Фильм «Хрусталь» покажут в рамках «Лiстапада», а также еще на 20 международных фестивалях. Фото: АРТ Корпорейшн

Фильм «Хрусталь» покажут в рамках «Лiстапада», а также еще на 20 международных фестивалях. Фото: АРТ Корпорейшн

О ЧЕМ КИНО

Действие фильма разворачивается в Беларуси второй половины 1990-х. Главная героиня - минчанка, которая хочет уехать в Чикаго. Для получения визы девушке нужно оформить документы, а в них должны быть прописаны место работы и зарплата. При заполнении бумаг минчанка делает ошибку, из-за чего ей нужно неделю провести в маленьком городке, куда будут звонить из посольства, чтобы проверить информацию.

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