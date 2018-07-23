2018-07-23T17:07:03+03:00
Общество

В Витебске с моста вывезли два прицепа мотыльков

На неделю раньше, чем обычно, начался лет поденки-метулицы [фото+видео]
Наталья ПАРТОЛИНА
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На Витебск "напали" мотыльки.ВИДЕО: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ

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В ночь с 21 на 22 июля в Витебске случилось необычное стихийное бедствие. На город «напали» мотыльки. Точнее, не на весь город, а на мост имени Кирова и близлежащие окрестности.

Мотыльки летали тучами, роились под фонарями. Автомобили, идущие по мосту, вынуждены были даже притормаживать - из-за мириадов крошечных мотыльков водители просто не видели, что происходит на дороге.

Автомобили, едущие по мосту, вынуждены были притормаживать - из-за мотыльков на дороге ничего не было видно. Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ.

Автомобили, едущие по мосту, вынуждены были притормаживать - из-за мотыльков на дороге ничего не было видно. Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ.

- На Кирова был настоящий «снегопад» из насекомых. Земля под фонарными столбами и деревьями была буквально устлана насекомыми. Проезжая часть тоже, - рассказывает Юлия.

- Я вечером поехал покататься на велосипеде, возвращался домой около 24.00 и увидел это чудо. Не мог понять, что это и откуда, так как шел еще дождь. Уже дома увидел, что велосипед весь облеплен мотыльками, - делится Василий.

Поденки в Витебске вылетают всегда в одном и том же месте - около моста имени Кирова. Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ.

Поденки в Витебске вылетают всегда в одном и том же месте - около моста имени Кирова. Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ.

- Вживую это, конечно, зрелище впечатляет, но мне было брезгливо и страшновато, казалось, что они лезут к тебе в волосы, уши, рот. Их действительно миллиард! Лучше это на фото видеть, чем живьем, - с ужасом вспоминает Екатерина.

Массовый вылет бабочек-поденок происходит раз в два - пять лет. Поденки несколько лет ползают по дну водоемов в виде личинок, а вот летать им судьбой дано намного меньше - от пары часов до пары дней. Живут они, пока не продолжат род. Самцы погибают сразу после спаривания, а самки - как только отложат яйца.

Метулица, или метлица - так называют поденок рыбаки. Поденки - хороший корм для рыб. Любители рыбной ловли собирают мотыльков ведрами.

Мотыльки живут только один день и умирают, отложив яйца. Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ.

Мотыльки живут только один день и умирают, отложив яйца. Фото: Андрей ТАВОЛЖАНСКИЙ.

- Что ж они не пришли вчера эту метулицу собирать, - посмеиваются на витебском предприятии «Гордормост», которое отвечает за порядок на мостах. Дворникам этого предприятия 23 июля пришлось начать свой рабочий день на час раньше - не в шесть утра, как обычно, а в пять - чтобы убрать сугробы мертвых мотыльков.

Вот так выглядел мост утром после вылета поденок. Фото: Денис АСТАШОНОК.

Вот так выглядел мост утром после вылета поденок. Фото: Денис АСТАШОНОК.

- Мотыльки лежали слоем 3 - 5 сантиметров на всем мосту, - рассказывает начальник участка ручной уборки предприятия «Гордормост» Алексей Германов. - Сгребали их лопатами, потом подметали. Вывезли два тракторных прицепа. Интересно, что нигде больше в Витебске их не было. Только на Кировском мосту и в парке Мазурино - там они прогулочный теплоход облепили.

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