2018-07-23T14:44:39+03:00
Звезды

Олег ЛСП женился в бабочке с черепушками

Избранницей белорусского рэпера Олега Савченко стала его девушка Владислава
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Свадьбу Олега Савченко организовали за две недели. Фото: instagram.com/fan_lspolegiСвадьбу Олега Савченко организовали за две недели. Фото: instagram.com/fan_lspolegi
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Избранницей 29-летнего белорусского рэпера Олега Савченко стала его девушка Владислава. Судя по словам организаторов торжества, подготовка заняла всего две недели в обстановке секретности. Рэпер не хотел, чтобы поклонники узнали о свадьбе раньше времени. Говорят, пару поклонников группы все же узнали о торжестве и пытались на него прорваться, но их не пустили.

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Mrs.Lance в здании!!!!
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Накануне Олег заглянул домой к белорусскому блогеру Ивану Летохину, который известен в тусовке огромной коллекцией галстуков-бабочек (их шьет его мама).

Олег примеряет бабочку. Фото: Иван Летохин

Олег примеряет бабочку. Фото: Иван Летохин

- Я его не сразу узнал, - смеется Иван. - Просто так получилось, что у нас общая знакомая, она и привела ко мне Олега. Он выбрал бабочку с черепами, в ней и женился.

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Они великолепны!!!
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Говорят, Олег вообще не хотел рассказывать об этом важном событии в своей жизни, так как уверен, что счастье любит тишину. Но уже в воскресенье некоторые гости начали выкладывать фото, начали хвастаться успехом и организаторы свадьбы - ну и пошло-поехало…

- Все у меня в ленте смелые. И считают, что организовать свадьбу за две недели можно. А ты возьми да организуй! Ладно, я тоже считаю, что можно. Можно, но сложно. И нервно. И волнительно, - пишет в своем Инстаграм свадебный организатор Аlinabalash. - Не забывайте, что найти подрядчиков и забронировать место - это вершина айсберга… Готовьтесь к своей свадьбе заранее, размеренно, с удовольствием и без спешки. Получите кайф от этого времени, которое никогда не повторится.

alinabalashalinabalash
Все у меня в ленте очень смелые. И считают, что организовать свадьбу за 2 недели можно. А ты возьми да организуй Ладно, я тоже считаю, что можно
2288 отметок «Нравится»51 комментариевInstagram

Напомним, Олег Савченко известен под псевдонимом ЛСП. Он белорусский певец, рэпер и автор песен. Клип ЛСП на песню «Монетка» на YouTube собрал более 39 миллионов просмотров

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Поздравим молодоженов? Не забудьте подмести свои разбитые сердечки, горевать будете позже, а сейчас - радуемся за Олега и Владиславу!
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