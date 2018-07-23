2018-07-23T16:44:05+03:00
Общество

«Гадюку можно встретить даже в своем огороде!» В Гродненской области ребенка в лесу укусила гадюка

Мальчику ввели противоядие, теперь он находится под наблюдением врачей
Оксана БРОВАЧ
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Гадюка - не редкая для Беларуси змея, и встреча с ней может обернуться неприятными последствиями. Фото: Олег УстиновичГадюка - не редкая для Беларуси змея, и встреча с ней может обернуться неприятными последствиями. Фото: Олег Устинович
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ЧП произошло рядом с местечком Ивье. Мальчик ехал через лес на велосипеде – и на него напала гадюка. Ребенок говорит, что она как будто свалилась на него сверху и оказалась на руле велосипеда. Он испугался, попытался ее сбросить, но змея укусила его. К счастью, мальчика быстро доставили в больницу. Врачи приготовили и ввели ему сыворотку с противоядием. Теперь часть каникул ребенку придется потратить на лечение.

- Ребенок находится у нас, перевели из реанимации в отделение хирургии. Состояние стабильное, все неплохо. Некоторое время он будет находиться у нас под наблюдением. Его жизни в данный момент ничего не угрожает, - рассказывает Сергей Таранцей, главный врач Гродненской областной детской клинической больницы.

Врачи напоминают: после укуса змеи лучше не надеяться на народные методы, а оперативно обратиться за помощью к медикам. Сыворотку нужно ввести как можно быстрее, чтобы избежать осложнений из-за отравления змеиным ядом.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Грибники – в зоне риска»

С ядовитой змеей в Беларуси, оказывается, можно столкнуться не только в непроходимом лесу. Где еще человека может подстерегать гадюка и как себя правильно вести при встрече с ней, «Комсомолке» рассказал кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктор Демянчик:

- Гадюка без влаги жить не может. Она не случайно живет возле мшистых, заболоченных мест. Когда после засухи мелкие болотины пересыхают, гадюки начинают расползаться. У гадюк на носу имеются специальные локаторы, которые улавливают тепло и влагу. В абсолютно сухом месте – в сосновом бору, где сухая трава, гадюка жить не сможет.

Гадюка обычно ищет влажные места, но любит греться на солнышке. Фото: Пенькевич В. А.

Гадюка обычно ищет влажные места, но любит греться на солнышке. Фото: Пенькевич В. А.

- Там, где влажно, как раз растут грибы! Выходит, гадюки живут в грибных местах?

- Совершенно верно. Грибники – в зоне риска, могут нарваться на гадюку. Но встретить змею можно в самом неожиданном месте – вплоть до того, что она может оказаться даже в огороде, который поливают. Гадюки устремляются в деревнях на подворья, за которыми никто не ухаживает, где заросли кустарника и постоянная влага.

- Гадюка всегда нападает или только в крайнем случае, если ее побеспокоить?

- Работает гадюка, то есть ловит добычу, только ночью. А днем, особенно после дождя, она выползает на солнечное место и там прогревается – переваривает то, что поймала ночью. Мальчик мог просто наехать велосипедом на гадюку, а она мгновенно, как пружина, подскочила – и нанесла укол: правильно называть не укус, а укол. Так что велосипедист запросто может получить от гадюки. Или на нее можно случайно наступить. На дерево гадюка точно не полезет, в отличие от ужа – она любит лежать на земле. Если человек приблизится на 1-2 метра, гадюка начнет шипеть, предупреждать. Уж старается уползти, а гадюка сразу готовится атаковать. Поэтому лучше не трогать ее, не тыкать в нее палкой, а аккуратно обойти.

Ужиков бояться не стоит - они не ядовиты и не опасны для человека. Фото: Оксана БРОВАЧ

Ужиков бояться не стоит - они не ядовиты и не опасны для человека.Фото: Оксана БРОВАЧ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как распознать гадюку?

В Беларуси обитают всего три вида змей: уж, обыкновенная гадюка и медянка. Для человека представляет опасность только гадюка. Ее можно отличить по следующим признакам:

- нет оранжевых «ушек» на голове, как у ужа;

- вдоль тела узор в виде зигзага (медянка – в крапинку);

- у гадюки треугольная голова (более округлая – у ужа);

- толстое и короткое тело (до метра, обычно – около 70см), кончик хвоста – тупой (острый и тонкий – у ужей).

Медянки занесены в Красную книгу и встречаются редко. Фото: Пенькевич В. А.

Медянки занесены в Красную книгу и встречаются редко. Фото: Пенькевич В. А.

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