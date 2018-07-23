2018-07-30T15:16:32+03:00
Экономика

У российского рубля снова трудности

Жанна Кулакова, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел», объясняет, что происходило с валютами на прошлой неделе, и дает прогноз на следующую
Жанна КУЛАКОВА
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За последнюю неделю белорусский рубль ослабел.За последнюю неделю белорусский рубль ослабел.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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За последнюю неделю белорусский рубль ослабел. Курс доллара вырос на 0,9% до 1,9895, евро подорожал на 1,1% до 2,3317, а курс российского рубля снизился на 0,5% до 3,1505. В целом к корзине национальная валюта потеряла 0,2%.

На нашем рынке продолжает сказываться ситуация в России. Встреча Путина и Трампа в Хельсинки в прошлый понедельник не принесла на рынок ничего нового. Ее итоги трудно оценить как хорошие или плохие, самая правильная характеристика в данном случае - никакие. Поэтому уже в начале прошлой недели российский рубль начал отыгрывать резко подешевевшую нефть и слабеть.

Кроме того, стало известно, что российское правительство ослабило валютный контроль для компаний, попавших под санкции: они больше не должны в обязательном порядке продавать часть валютной выручки. В перспективе это чревато сокращением предложения валюты на внутреннем рынке России и ослаблением российского рубля. На фоне этих негативных ожиданий падение рубля ускорилось. За последние семь дней российская валюта ослабела к корзине ЦБ РФ на 1,7%.

При этом в Беларуси курс российского рубля снизился не столь существенно - всего на 0,5%, а вот евро и доллар прибавили один процент. Это может говорить о том, что курс российского рубля на белорусском рынке приблизился к критически низкому уровню, и дальнейшее ослабление российского рубля (если, конечно, оно будет происходить) в Беларуси будет выражаться скорее в росте курсов доллара и евро, чем в снижении курса российского рубля.

На этой неделе на фоне умеренного восстановления нефтяных котировок и очередного налогового периода в России российский рубль может отыграть часть понесенных потерь. Думаю, по итогам предстоящей недели можно ожидать роста курса российского рубля. А в среднесрочной перспективе, с учетом ряда внешних и внутренних рисков, велика вероятность роста курсов всех трех иностранных валют.

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