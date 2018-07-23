2018-07-23T19:54:03+03:00
Общество

«В будни ходила только в школу и к репетиторам» Студентки с супербаллами рассказали, как готовились к ЦТ

Девушки, которые на централизованном тестировании набрали 397, 398 и 400 баллов из 400, рассказали, как им это удалось
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: предоставлено героями публикацииФото: предоставлено героями публикации
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100 баллов получила за олимпиаду, но по «полесской осторожности» решила написать тесты

Вика Терлецкая училась в агрогородке Федоры в Столинском районе. Сейчас она уже студентка Медицинского университета с результатом 398 баллов из 400. Вика побеждала на районных олимпиадах по нескольким предметам, а в 9-м классе на спор пошла на олимпиаду по астрономии, где соревновалась с 11-классниками. История выбора профессии у Вики невеселая, но очень серьезная.

- Я решила стать провизором еще до того, как познакомилась со словом «провизор», - рассказывает Вика. - Хочу помочь моему братику. Он неизлечимо болен. Для него еще нет подходящих лекарств. Так будут!

Вика Терлецкая набрала 98 баллов по химии, а по биологии и белорусскому языку получила две сотни Настя Жовнерик набрала максимальные 400 баллов Фото: предоставлено героем публикации

Вика Терлецкая набрала 98 баллов по химии, а по биологии и белорусскому языку получила две сотни Настя Жовнерик набрала максимальные 400 баллов Фото: предоставлено героем публикации

Когда Вика пришла забирать сертификат в Полесский университет, в комиссии приятно удивились. Когда пришла за вторым сертификатом, подпряглись и уточнили у девушки: «Вы вундеркинд?»

- На третий слов уже не хватило, только эмоции! - вспоминает Вика.

На самом деле об одном ЦТ девушка могла забыть еще зимой. После диплома первой степени на областной олимпиаде по белорусскому, 100 баллов уже были в кармане. Потом республиканская олимпиада - Вика снова получает диплом, который гарантирует ей максимальный результат. Но девушка «из полесской осторожности» решила все равно сдать тестирование. И набрала 100 баллов!

- Так что в комиссию принесла 300 баллов по языкам! - шутит Вика.

Баллы девушки удивляют многих. А еще сильнее поражает, что у абитуриентки не было никаких репетиторов, курсов и факультативов.

- Кто поможет в подготовке лучше, чем родные? - задается вопросом девушка. - Мои братики - Мишка и Димка - мужественно слушали сказки о приключениях инфузории-туфельки, а мамочка спрашивала таблицу названий химических веществ, которая никак не давалась. Там, кстати, гексогидроксоаллюминат натрия - простенькое название.

На вопросы о том, от чего приходилось отказаться ради таких баллов, Вика отвечает:

- Ой, не помню уже, от чего отказывалась, вероятно, от неважного. Зато точно знаю, что не стоит приносить в жертву учебе время, проведенное с семьей. Неодушевленные учебники этого не окупят,- Вика рассказывает о семье. - Дома стараюсь помогать мамочке, играть с братиками, читать им книги, играть на пианино детские песенки, смотреть вместе фильмы, рисовать, мастерить, мечтать и жить!

Несмотря на впечатляющие результаты на репетиционном тестировании и сто баллов по языку, на ЦТ Вике все равно было сложно оставаться спокойной.

- Сложно остаться спокойной, ведь в конверте c заданиями, как бы громко это ни звучало, моя будущая жизнь. Люди, с которыми буду общаться, дело, которым буду заниматься.

«В субботу - дополнительные занятия, в воскресенье - подготовка к понедельнику»

Настя Жовнерик набрала максимальные 400 баллов. Девушка училась в пинской гимназии, а сейчас она студентка факультета международных отношений БГУ.

- Достаточно долго я хотела быть переводчиком, а года два назад подумала, что мне этого будет недостаточно, потому что я бы хотела сочетать изучение иностранных языков с юриспруденцией,- рассказывает о выборе специальности девушка. - Друг мне посоветовал почитать про факультет международных отношений БГУ. Я ознакомилась, съездила на День открытых дверей - все понравилось.

Настя Жовнерик набрала максимальные 400 баллов Фото: предоставлено героем публикации

Настя Жовнерик набрала максимальные 400 баллов Фото: предоставлено героем публикации

В БГУ, куда Настя подавала документы, очень удивились: почему, мол, об этом еще не знает общественность?

- Сказали, что у меня, наверное, совсем не было личной жизни. Но им нужны такие люди,- вспоминает Настя и рассказывает о том, как проходила ее подготовка к тестам. - Готовиться было тяжело, приходилось не спать ночами, отказываться от многих развлечений. Во время учебной недели можно было забыть о выходе на улицу, если не на репу (к репетитору. - Прим. ред.) и не в школу. И только на выходных более ли менее можно было расслабиться - проводила их с друзьями. И то в субботу обычно дополнительные занятия, а в воскресенье готовишься к понедельнику. К напряженному режиму привыкаешь.

А еще девушка успевала играть в «Что? Где? Когда?». Но времени было гораздо меньше, чем раньше. Особенно тяжело было перед тестами, «когда за окном такая хорошая погода. А ты понимаешь, что это один из самых ответственных периодов в твоей жизни». Настя занималась с репетиторами по английскому и обществоведению. 100 баллов по белорусскому языку, как и Вике, принесла олимпиада.

- На репетиционном тестировании были тоже достаточно высокие результаты, но 100 баллов ни на одном РТ не набирала. Я рассчитывала на хорошие баллы, - говорит Настя. - Чтобы попасть на мою специальность, надо было 95 баллов, но на 100 я не рассчитывала, тем более по двум предметам. Все были удивлены, да и я сама.

«Готовилась как все. Может, чуть усерднее»

Настя Саванец из Ошмян набрала 397 баллов. По химии и биологии - максимум, по белорусскому языку - 97.

- В 11-м классе все готовились к тестам, может, я чуть усерднее, - скромничает девушка. - Ходила к репетитору по биологии, помогали межшкольные факультативы, занятия с педагогами гимназии.

Настя Саванец допустила одну ошибку в тесте по белорусскому. Итог - 397 баллов Фото: предоставлено героем публикации

Настя Саванец допустила одну ошибку в тесте по белорусскому. Итог - 397 баллов Фото: предоставлено героем публикации

О том, что будет поступать в медицинский, Настя решила еще три года назад, думала только о специальности - в итоге выбрала стоматологический факультет. В семье девушки много врачей, а химия с биологией - любимые предметы.

Учеба далеко не единственное, чем успевала заниматься Настя. У девушки и до 11-го класса была серьезная нагрузка, за это она очень благодарна родителям: цимбалы, легкая атлетика, баскетбол, лыжные гонки. Это все очень дисциплинировало.

- В 11-м классе успевала фотографировать, гулять, ходить на танцы, в спортивные секции. Учиться первой помощи в Красном кресте.

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