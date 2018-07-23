2018-07-24T15:35:35+03:00
Экономика

Предложение для директоров: Придумал, как оживить колхоз? Получи часть в собственность!

По мнению эксперта, если уж поддерживать предприятия, то и государственные, и частные, иначе условия работы будут неравными
Ольга ЕРОХИНА
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Как поддержать проблемные предприятия агропромышленного комплекса?Как поддержать проблемные предприятия агропромышленного комплекса?Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Белорусское правительство придумало, как поддержать проблемные предприятия агропромышленного комплекса. Александр Лукашенко уже положительно оценил предложенный проекта указа. В ближайшее время документ доработают и начнут спасать убыточные сельхозпредприятия.

- Это механизм, как разумно провести стратегию и договориться с кредиторами, чтобы, не привлекая каких-то дополнительных средств, за счет реструктуризации, пролонгации мировых соглашений создать эффективные комплексы, которые начнут зарабатывать и рассчитываться. Это никакое не списание (средств. - Ред.), - цитирует БелТА вице-премьера Михаила Русого.

Суть документа в том, чтобы убыточная организация АПК избежала суда и при этом финансово оздоровилась. Кредиторам - в частности, банкам - предложат выбрать способ, как обойтись с долгами. Например, сельхозорганизация может выпустить дополнительные акции на сумму задолженности и потом отдать их банку. Также можно предоставить организации отсрочку на три года с последующей рассрочкой на пять лет, при условии, что долг и проценты будут понемногу выплачиваться.

Можно заключить мировое соглашение или передать задолженность на областные и райисполкомы или в Агентство по управлению активами. Если с кредиторами конфликт, но есть результативный бизнес-план, то должнику дадут отсрочку по платежам с последующей рассрочкой на пять лет. Если нет результативного бизнес-плана, то комиссия при облисполкоме решает, что предприятию функционировать незачем, и отправляет его в суд.

Разрабатывать бизнес-планы и урегулировать споры до суда будут руководители организаций и председатели райисполкомов.

Еще одна возможность оздоровить убыточное сельхозпредприятие - передать действующему руководителю 25% плюс 1 акция - в случае если бизнес-план по оздоровлению был эффективным. Грубо говоря, руководителям убыточных колхозов, совхозов есть к чему стремиться - в собственность можно получить аж четверть предприятия.

В процедуру оздоровления включены 323 сельхозорганизации, досудебного оздоровления - 283 организации.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Почему мы государственные организации поддерживаем, а частные - нет?»

- Возможно, в каких-то отдельных случаях новый указ и принесет положительный эффект. Но представьте себе, если кредитор и должник - частники. Скорее всего, дело завершится в суде. И вряд ли кто с барского плеча предоставит отсрочку на три года и потом рассрочку на пять лет, - объясняет аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха. - Передать руководителю в случае успеха 25% акций плюс 1 - это хорошая идея, почему бы и нет? Но почему только руководителю, а не юристу, бухгалтеру, работникам предприятия, которые тоже старались его оздоровить? Мое мнение: надо двигаться в сторону развития частного сектора. Частник десять раз подумает перед тем, как брать кредит и составлять тот же бизнес-план.

По мнению эксперта, стремиться надо все-таки к равным условиям ведения экономической деятельности. В данном случае условия не равные.

- Непонятно, почему вообще какие-то колхозы стали убыточными. В мире растет население, растет спрос на продовольствие, экспорт. Почему есть предприятия с хорошими показателями, а кто-то не может выжить? Может, их стоит продать на аукционе частнику? Почему мы одни организации поддерживаем, чтобы они не вошли в банкротство, а другие нет? Мое мнение: если предприятие хронически убыточно, если у него нет перспектив, то его лучше закрыть и попытаться максимально удовлетворить требования кредиторов.

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