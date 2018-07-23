Подробности о деле с заложницей в Заславле: «Сергей сказал: «Скажи им, что я нормальный». А потом его застрелили»

23 Июль 19:52 2018-07-24T15:48:30+03:00

История, которая случилась в Заславле, подняла на уши всю страну. Прямо в отделении банка мужчина взял в заложницы родную дочь. А спустя два часа переговоров, мужчину ликвидировали бойцы «Алмаза». Мы узнали подробности тех событий

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Личность преступника установили быстро - им оказался ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 45-летний житель Заславля Сергей К. По словам главы МВД Игоря Шуневича, мужчина «вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал». Договориться не удалось, поэтому было принято решение о ликвидации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК «Захват заложников, совершенный с применением насилия и удержанием человека». При этом версий о том, что именно произошло в тот день, так много, что, кажется, в них запутались не только местные жители и журналисты, но даже близкие в этой семье люди.

Оперпацию по освобождению заложницы под свое руководство взял лично глава МВД Игорь Шуневич. Фото twitter.com mvd_by

Приезжаю в Заславль, в котором даже спустя почти неделю чувствуется нервозная обстановка. Отделение банка, где все произошло, работает в штатном режиме, но сотрудник милиции, который там дежурит, предельно бдителен. Представляюсь, но он просит удалиться - комментарии по поводу произошедшего здесь никто не дает.«Да, отсидел два срока. Но ведь никого не убивал»

Горожане более разговорчивы.

- Как милиция не смогла обезвредить одного мужика с ножом? Зачем стрелять? Может, там и ножа того не было? - комментируют местные.

- Я верю, что нож был, - говорит Юлия Ясевич, соседка семьи, которая в одночасье стала известной всему Заславлю. Юлия жила на одной лестничной площадке с Сергеем К., его дочерью Дашей и бабушкой Галей по материнской линии Даши.

Юлия Ясевич хорошо знает Сергея и помнит Дарью с пеленок. Жила с ними на одной лестничной площадке.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

- Вы хорошо знали Сергея?

- Еще с молодых лет. И Дашу с пеленок помню - она в ансамбле занималась, кажется, в хоре пела. Да, Сергей отсидел два срока, но никого не убивал: был грабеж деревенского магазина, ранение человека в ногу… Я знаю точно, потому что он ограбил деревенский магазин вместе с моим бывшим мужем. Знаете, когда в банке все это произошло, я поймала себя на мысли, что уже это видела - когда Сергей, мой бывший муж, и еще пару человек ограбили деревенский магазин, их тоже брал ОМОН.

- А у Сергея с дочерью какие отношения были?

- В последнее время скандалили. Даша сама на себя стала не похожа, связалась с не очень хорошим парнем. Говорят, она от него беременна, а последней каплей были какие-то фото и видео, на которых Даша с новым парнем ведет себя не очень достойно в плохой компании. В тот день Сергей якобы узнал, что Даша в банке и собирается брать кредит - то ли на свадьбу, то ли для других целей. Побежал за ней. Там все и произошло.

«Сергей жил ради дочери»

С нами согласились пообщаться друзья семьи.

- Мы не только с Сергеем друзья с детства, еще и соседи по дому, он был спокойным, отзывчивым, - уверяют Диана и Сергей. Диана - крестная мама сына Даши, а Сергей часто бывал с отцом Дарьи на рыбалке. - У нас пятеро детей, муж много работает. И Даша, и Сергей нам очень помогали. Брали к себе моих деток, когда у меня был токсикоз, говорили: «Мы с ребятней погуляем, а ты отдохни». Я им доверяла, как себе. С мамой Даши - Леной - Сергей почти никогда не жил, они только встречались. Потом Лена забеременела, но его посадили. Когда Сергей пришел из тюрьмы, Лена была с другим мужчиной, пила, а дочка при этом могла сидеть с ними за столом. Тогда Сергей официально оформил над дочкой опеку. Он строго воспитывал Дашу, следил, чтобы вовремя приходила домой, в том числе с работы. Как только давал ей слабинку, Даша могла прийти домой и выпившей. Когда Даша забеременела, не разрешил делать ей аборт, хотя с отцом ребенка у нее отношения не сложились. Сказал, поможет поднять внука. Мы вместе ездили за ней в роддом, радовались. Сначала они жили в частном доме, а потом переехали в квартиру к Дашиной бабушке Галине - маме Лены. Там был откровенный бомжатник, Галина выпивала… Сергей все в этой квартире сделал своими руками, помог Даше эту квартиру приватизировать, несмотря на то, что в ней прописаны еще ее двоюродные братья и сестры.

Люди, которые хорошо знали Сергея, говорят, что он жил ради Даши. Фото соцсети

- За 10 лет я ни разу с ним не поругался, - добавляет супруг Дианы Сергей. - Да, он был заводной, кипишной, отстаивал свою правоту... Свои судимости он не афишировал, стеснялся. Собирал документы, чтобы погасить свою судимость, которая была 23 года назад. Пил редко, даже если на рыбалке с ним открывали бутылку, мне эту бутылку потом и приходилось допивать. Не верю, что он мог приставить Даше нож к горлу…

В этом доме Дарья с Сергеем жили до переезда в квартиру.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Cергей работал железобетонщиком. Как рассказал нам его друг и коллега Дмитрий, в тот день они собирались ехать на рыбалку в Красную Слободу.

По словам родных и близких, до последней серьезной ссоры отношения отца и дочери были хорошими. Фото соцсети

- Я уже был там, ждал, пока он с внуком ко мне приедет, - говорит Дмитрий. - Заодно он хотел присмотреть там себе дом, начать новую жизнь - с дочерью он разругался и ушел жить в общежитие от работы. В тот день Сергей ушел с работы где-то в обед. Был вместе с внуком, катал его на кране, собирался взять его вещи и приехать ко мне. Я звоню: «Серега, ты где?» А он мне: «Рыжий - так он меня звал - меня держат в банке, террористом сделать хотят, как будто я Дашу в заложники взял. Ну скажи им, что я нормальный, передо мной опер стоит, дам ему трубку». Трубку взял мужчина: «Ваш друг занят, перезвоните ему позже»… А потом я узнал, что Сергея застрелили.

«Я не брала кредит, а шла переоформлять кредит папы на себя»

Мы отыскали родную маму Дарьи. Елена живет в частном доме, неподалеку от отделения банка, где все произошло. Женщина была подшофе, но на пару вопросов ответила.

Мама Дарьи живет отдельно. К дочери приходит в гости. Фото Ольга ИвашенкоФото: Ольга ИВАШЕНКО

- Как вы узнали о случившемся?

- Услышала по телевизору, что какой-то мужчина взял заложницу, а потом ко мне пришли из милиции и спросили, кем мне приходятся Даша и Сергей. До сих пор отойти не могу… Даша сейчас дома, но она ничего не рассказывает и трубку не берет.

- Какие отношения с Сергеем у нее были в последнее время?

- Нормальные отношения отца и дочери. Все - как и у всех. Ничего такого, что могло бы заставить схватиться за нож.

Родная мать Дарьи - Елена. По словам женщины, она даже предположить не может, что заставило Сергея взять в заложницы родную дочь.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

- А вам дочь говорила, что замуж собирается, что кредит хочет взять?

- Нет. Какой кредит? Она пошла в банк или деньги поменять, или заплатить за что-то. И о парне ничего не знаю. У Даши на первом месте был сын, потом бабушка… Не верьте слухам!

Следующий адресат - дом, где живет Дарья с бабушкой. Бабушку встречаю у подъезда, но единственное, что удалось от нее услышать: «Для меня это шок, шок, шок!». Женщина предлагает зайти в квартиру, на пороге которой меня встречает Дарья. Темный коридор, в комнате - светловолосый мальчик лет пяти и молодой мужчина. Но говорить девушка наотрез отказалась:

- Немедленно уходите!

Бабушка Галина о случившемся говорит только одну фразу: " Мы все в шоке".Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Правда, позже Дарья оставила комментарий к одной из статей о ЧП в Заславле на нашем сайте: «Здравствуйте, дорогие любознательные люди. Ставлю вас в известность, если вам нечем заняться. Кредит я никому не шла брать. Я шла переоформлять кредит отца на себя». Мы попросили Дарью через сайт связаться с нами, но женщина не откликнулась.

Ее отца похоронили в субботу, 21 июля.

- На похоронах было очень много людей, - рассказывает Диана, которая была одной из организаторов похорон. - Желающих попрощаться с Сергеем было так много, что все не помещались в доме. Гроб стоял прямо на улице.Приехали друзья, коллеги, даже сотрудники милиции. Когда Сергея отпевали, Даша стояла в стороне.

- Его хоронили в открытом гробу, хоть и убили выстрелом в голову, - говорит Вячеслав, младший брат Сергея. - Голову аккуратно собрали, перевязали лентой… Я общался с Сергеем каждый день, по его словам, проблема была в том, что Даша влюбилась в женатого мужчину с двумя детьми. Он был против их отношений, дочка же говорила, что уже не встречается с ним, а сама встречалась. Из-за этого и разругались. А беременна Даша или нет, мы не знаем до сих пор.

Через два часа переговоров Сергея К. ликвидировали бойцы "Алмаза". Фото rtwitter.com mvd_by)

- Вы знаете, что произошло в тот день?

- Банковские карты Сергея всегда были у Даши. Он очень аккуратно расходовал деньги, дом хотел купить. В тот день он узнал, что она собирается снять деньги с его карты, подумал, что эти деньги она снимает для того кавалера. А дальше я и сам не знаю, что было. Даша разное рассказывает - то он то нож к горлу приставил, то повалил ее на пол, то пьяный был… Не знаю, зачем она все это придумывает. Я у нее спросил: "Тебя кто-то запугал". Она: "Нет." Но нож, который показали на фотографии, действительно его рыбацкий нож. Не могу понять, почему меня не нашли, я бы с ним поговорил. Пусть бы и посадили в тюрьму, но не стрелять же…