2018-07-24T11:04:31+03:00
Спорт

Вслед за Марадоной в Брест обещают привезти Месси и Роналду

В белорусском клубе шоу продолжается. Сам аргентинец собирается отдохнуть дома, а потом серьезно взяться за брестскую команду
Захар ПЛАТОНОВ
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На стадион в Бресте Марадона въехал на вездеходе «Хунта» (БМЕ-1015), который выпускают на минском «МАЗ-МАНе», стоимость около 55 тысяч долларов. Повторят ли этот путь Месси и Роналду?На стадион в Бресте Марадона въехал на вездеходе «Хунта» (БМЕ-1015), который выпускают на минском «МАЗ-МАНе», стоимость около 55 тысяч долларов. Повторят ли этот путь Месси и Роналду?Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На прошлой неделе Марадона впервые посетил Беларусь, пошумев в Бресте до и во время матча местного «Динамо» с «Шахтером». Отголоски той встречи слышны до сих пор.

- Беларусь увидит Месси, Роналду, бразильского Роналдо, Кафу, Касильяса и других. Со всеми будем договариваться, чтобы они приехали сюда. Минимум на два дня. Чтобы они передали свой опыт для молодых футболистов из академии брестского «Динамо», - передает слова партнера брестского «Динамо» Таджедина Сейфа СТВ. - Мы в шоке, насколько люди любят Марадону. Это событие не только для «Динамо-Брест», а для всей Беларуси. Он поднимает вообще полностью футбол в Беларуси. В любом городе придут на Марадону.

Таджедина Сейфа постоянно представляют как партнера «Динамо». В соцсетях сам себя он позиционирует как владельца Innovation Center Group из ОАЭ (логотип компании был виден во время пресс-конференции Марадоны). Также он входит в советы директоров более чем 20 холдинговых компаний в ОАЭ, Европе, США, России и Беларуси. Компании специализируются в области недвижимости, финансов и прямых инвестиций. Интересно, что в 2000 году Сейф окончил Могилевский госуниверситет, а три года спустя - московский РУДН. Сейф сопровождал Диего Марадону при подписании контракта с «Динамо» и был одним из спикеров во время пресс-конференций в Дубаи и Бресте. По некоторым данным, он также представитель Белорусско-эмиратского делового союза

Сам Марадона пока хочет отдохнуть на родине.

- Я очень рад быть в Бресте. Сейчас я улечу, чтобы провести заслуженные каникулы, потому что я провел полтора очень сложных года, они меня сильно измотали. Я не смог поехать на праздники в Аргентину, на Рождество, даже на свадьбу дочери. И я хочу сейчас провести на родине 15 дней, чтобы набраться сил, энергии, чтобы вернуться и сразу начать тренироваться вместе с ребятами, потому что мне кажется, им это нужно. Когда я смотрел матч, у меня появилось очень большое желание побывать на тренировке. Я по ним вижу, что они хотят выигрывать, и это мне очень нравится!

Поделился Марадона соображениями о том, как сделать «Динамо» сильнее:

- Клуб живет не только благодаря тому, что растит молодых игроков. Также нужно знать, какие проблемы у команды, почему снижаются показатели, и если у кого-то из игроков проблемы, то ему придется говорить со мной как с главой клуба, и мы будем потихоньку решать вопросы. Так что я думаю, болельщики могут быть спокойны, учитывая тех игроков, которые у нас есть, плюс те игроки, которых мы еще привезем, - заявил Марадона в эфире СТВ.

Пока же «Динамо» расстается с игроками, на которых ходили болельщики. Говоря об Артеме Милевском, всегда добавляли слово «скандальный», но за полтора года он набрал приличную форму и влюбил в себя брестских зрителей. На прошлой неделе брестчане на глазах Марадоны и 10-тысячной аудитории проиграли «Шахтеру» (1:3). Через пару дней стало известно: клуб разорвал контракты с лидером команды Артемом Милевским и капитаном Алексеем Гавриловичем. В кулуарах ходят разговоры, что причиной могли стать как конфликт в раздевалке с 30-летним тренером Алексеем Шпилевским, так и нарушение дисциплины.

Без Милевского Брест в субботу не смог обыграть скромный «Луч» (1:1) и идет на шестом месте в чемпионате Беларуси. В четверг «Динамо» сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы с греческим «Атромитосом». Ожидается, что на ответную игру 2 августа в Грецию прилетит Марадона.

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