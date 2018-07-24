«Когда стал профессором, ужаснулся своему отражению в зеркале и сбросил 20 кг»

24 Июль 22:36 2018-07-25T11:29:54+03:00

Профессор Прощаев привел себя в отличную форму за год с небольшим. Фото: Личный архив

«Комсомолке» профессор, живущий на два города - Минск и Москву, рассказал, когда он решил спасать свое тело и чем ему пришлось для этого пожертвовать [фото]

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Кирилл Прощаев первым из белорусов получил ученую степень доктора медицинских наук по специальности «геронтология и гериатрия».

Недавно Кирилл Иванович разместил в своих соцсетях две фотографии - до и после. На первой - солидный мужчина в костюме, при галстуке, явно более чем крепкой комплекции. На второй, казалось бы, тот же человек, но выглядит он настоящим атлетом и значительно моложе. На публикацию сразу посыпались комментарии: «Отличная реклама антиэйджинга! Спорт, правильное питание и позитивные мысли - это основа!» А подписал свои снимки известный доктор так: «Пропаганда здоровья. 11-й год проекта». Оказывается, именно в 2007 году Прощаев решил резко изменить отношение к собственному телу - читай: здоровью.

«ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ С НАГРУЗКАМИ И НА ОДНОЙ КАПУСТЕ УПАЛ В ОБМОРОК»

- К тому времени я построил карьеру в научном мире - в 31 год защитил докторскую диссертацию, два года спустя стал профессором. Но пятилетняя научная работа - от защиты кандидатской до защиты докторской - требовала огромных временных, моральных, интеллектуальных затрат. Я тогда не думал о себе в принципе - жил сбором материала, его анализом, а еще до безумия дежурил в больнице.

Перед молодым человеком стояли две цели - защититься и стать профессором. И конечно, он не следил за собой - даже за самым элементарным: рационом питания, активностью, движением.

- И в ноябре 2007-го, когда все было достигнуто, я увидел в зеркале человека намного старше своих лет, с лишним весом - точнее, с ожирением. 104 килограмма! Меня прозвали Центнером! Оказалось, что я не замечал не только весеннюю листву или снег зимой - не замечал даже самого себя. Для меня это было открытием - сразу вспомнил, каким был до взятия этих целей.

Когда пришло осознание, что надо что-то менять, Кирилл Прощаев стал действовать не с точки зрения медика, а как обыватель.

- Мы все люди импульса. Профессионал в нас вторичен, когда появляется яркая цель - надо все и сразу.

«Когда стал профессором, ужаснулся своему отражению в зеркале и сбросил 20 кг», - говорит Кирилл Прощаев. Фото: Личный архив

В течение месяца Кирилл изнурял себя доступными физическими нагрузками - кардиотренажерами в спортзале и бегом в хорошую погоду. Хотя теперь он говорит, что бегом это назвать сложно - сказывались лишний вес и большая нетренированность. Тем не менее что-то стало получаться. К этому набору Прощаев добавил себе жесткие ограничения в питании: питался только капустой, которая под конец этого месяца просто не лезла в рот, и чуть-чуть отварной курочки - и то иногда.

- А через месяц я потерял сознание. Тогда ко мне вернулся профессионализм. Ведь есть известные методы снижения веса и увеличения своей физической активности. С того времени я вернул собственное похудение на те рельсы, которые и рекомендую своим пациентам.

«КОГДА ПРИХОЖУ ДОМОЙ В ДЕСЯТЬ, УГОВАРИВАЮ СЕБЯ НЕ ЖАРИТЬ КАРТОШКУ»

Собственно, тут все очевидно: первое снижение веса не стоит ждать завтра же - ставьте себе постепенные цели в снижении веса. Первый реальный срок, говорит профессор, - месяц. Причем речь идет не более чем о 3 - 5% от исходной массы тела. Вдобавок - физическая нагрузка. А питаться надо все те же 5 раз в день, и в рационе обязательно должны присутствовать белки, жиры и углеводы. И исключить обильные трапезы вечером!

- Конечно, можно пробовать пользоваться только каким-то одним вариантом из этого набора. Например, только заниматься спортом или не есть по вечерам. Но эффективнее всего худеть в комплексе - выбрать свой режим физической активности и упорядочить характер питания.

За год и три месяца Кирилл Прощаев похудел на 20 килограммов и уже 11 лет не выходит из своего веса. Плюс-минус 2 - 3 кило приходятся на периоды, когда меняется привычный ритм жизни, - в отпуске или командировке. Хотя, признается Кирилл, 2 - 3 дня без физической активности - и он чувствует себя неуютно. Потому типичный график гериатра - всего день в неделю без интенсивной физической нагрузки. Два дня приходится на силовые нагрузки с кардиоподготовкой, столько же - на движение бег и бассейн.

Наверное, потому у доктора, который постоянно проводит семинары по всему СНГ и Европе, есть небольшой дорожный комплект, которому найдется место в любом чемодане: плавки, шапочка, шорты, майка и кроссовки.

- Везде можно найти спортзал, бассейн или просто побегать, - замечает Прощаев. - А питание надо постоянно контролировать, потому что мое прежнее состояние не зря называлось ожирением. Это не просто лишний вес, а хроническое рецидивирующее заболевание. Как врач, я понимаю, что убрал только симптомы. Но раз эта история в моей жизни случилась, она может повториться. Потому каждый день у меня в голове есть мысль: «А что же я ем?»

Куда бы ни ехал доктор, в его дорожном чемодане всегда есть спортивная форма.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Врач говорит, что на значимый праздник может позволить себе торт, но завтра же ограничится в питании и увеличит физическую активность. И не стоит жаловаться на сложности жизни в больших городах, которые не дают особых возможностей для активности и здорового питания.

- Да, с налаженного ритма здесь действительно проще сорваться. Но ведь никто не мешает положить себе в портфель яблоко, чтобы похрустеть им, скажем, во время пробки по дороге с работы. Вот и перекус! А когда прихожу домой после 22.00, попросту уговариваю себя не жарить картошку на скорую руку и не разогревать приготовленное раньше. Лучше я доставлю себе удовольствие утром, и по науке это верно, ведь действительно не стоит нагружать организм пищей за три часа до сна, - говорит Кирилл Прощаев.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

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Простые правила от врача-гериатра

- Ставьте реальные цели и не надейтесь сбросить за месяц много килограммов. Учтите: тем, у кого есть небольшое превышение своего нормального веса, сделать это проще, чем страдающим от значительно повышенной массы тела. У первой категории больше резервных возможностей для удержания результата.

- Должна присутствовать активная физическая нагрузка: плавание в бассейне, занятия на разные группы мышц в тренажерном зале, ходьба в доступном темпе, даже дачные работы, замена лифта на подъемы и спуски по лестнице и т. д. Нагрузки движением - не менее 150 минут в неделю, доступные силовые нагрузки - не менее 2 - 3 раз в неделю минимум по 30 минут.

- Питание должно быть пятиразовым - с присутствием белков, жиров и углеводов. Конечно, жирной пищей при этом лучше не злоупотреблять, как и сладостями. Если такие исключения случаются, то старайтесь компенсировать излишества в следующий прием пищи.

Со студентами профессор говорит об особенностях антивозрастной медицины. Фото: Личный архив

- Лишний вес напрямую связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией, сахарным диабетом второго типа. Для их профилактики нужно обязательно каждый день съедать 400 г свежих овощей и фруктов - всего хрустящего, свежего и цветного (красного, желтого, зеленого - «светофор»). Этими продуктами нужно дополнять каждый прием пищи.

- Не игнорировать ежегодные медосмотры.

СПРАВКА «КП»

Кирилл Прощаев, 44 года. Окончил Витебский медуниверситет. Прошел путь от врача приемного отделения до главврача, защитил докторскую диссертацию. Занимается изучением механизмов старения и течения возраст-ассоциированных патологий, организацией геронтологической и гериатрической помощи. Директор Научно-исследовательского медцентра «Геронтология» в Москве, профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России. В Беларуси Прощаев ведет активную общественную деятельность - он зампредседателя Республиканского геронтологического общественного объединения.