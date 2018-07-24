Умерла 28-летняя футболистка сборной Беларуси: «Такая хорошая девчонка…».

24 Июль 14:47 2018-07-24T15:43:33+03:00

В субботу Юлия Борисенко отыграла матч, а в воскресенье утонула

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Новость о том, что умерла 28-летняя футболистка клуба «Зорка-БДУ» и сборной Беларуси стала шоком. Юлия Борисенко становилась чемпионкой Беларуси и России.

- Так тяжело говорить, такая хорошая девчонка… В 18 лет приехала, начинала у нас в «Зорке», очень крепкая, волевая, всегда хороша держалась, - дрожащим голосам сказала нам одноклубница Юлии по «Зорке-БДУ» Диана Тропникова.

Юлия Борисенко родилась в Таллинне, но выступала за сборную Беларуси. В 2011 году начала играть за клуб «Зорка-БДУ», затем в ее карьере было несколько сезонов в российских «Рязани» и «Дончанке», ФК «Минск». Зимой в 2018-го Юлия вернулась в «Зорку-БДУ».

В понедельник вечером клуб сообщил печальную весть:

- В нашей команде большое горе. Пришла печальная новость, что не стало футболистки «Зоркi-БДУ» Юлии Борисенко. Мы глубоко потрясены. Трудно принять эту печальную новость. Команда, руководство клуба и болельщики разделяют боль утраты родных и близких.

Еще 21 июля Юлия отыграла полный матч за «Зорку-БДУ» со «Славянкой» и отличилась забитым мячом. На следующий день с друзьями она поехала купаться на озере и утонула…

За свою карьеру она с ФК «Минск» выиграла чемпионат (2015), Кубок (2010, 2015) и Суперкубок Беларуси (2010, 2015, 2016). С «Рязанью» становилась обладательницей Кубка (2014) и Суперкубка России (2013).

«Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям в адрес родных и близких Юлии Борисенко.