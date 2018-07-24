Керамика, металлокерамика, виниры или вкладки: как выбрать подходящий вид протезирования зубов

24 Июль 23:20 2018-07-25T22:27:33+03:00

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Обычно пациенты до последнего хотят сохранить больной зуб. Стоматологи объясняют, что это не всегда правильное решение - порой лучше заняться протезированием. Сегодня стоматологические клиники предлагают множество вариантов.

Микропротезирование

Виниры - это пластинки толщиной в несколько миллиметров, которые покрывают зуб. Такой вид микропротезирования стоматологи предлагают в том случае, если у пациента есть промежутки между зубами, искривлена форма, есть трещины зубной эмали, а также заметны пятна и потемнения. Говоря проще, основная функция виниров - эстетическая. Для установки винира стачивается эмаль на несколько миллиметров, после этого устанавливается сама пластина.

Еще один вид микропротезирования - вкладки. Это специальные керамические вставки. Врачи советуют их использовать в том случае, если зуб разрушен больше чем на треть. В отличие от пломбы вкладку изготавливают в лаборатории. На то время, пока изготавливается вкладка, пациенту ставят временную пломбу. С помощью вкладки проще воссоздать нужную форму зуба (если сравнивать с пломбой). Актуально использовать этот вид микропротезирования, если разрушение на стыке двух зубов. Вкладки долговечнее и прочнее, чем пломбы, а риск повторения кариеса гораздо ниже, чем с пломбами. Для установки вкладки нужно два-три посещения стоматолога.

Несъемное протезирование

Металлические коронки отличаются долговечностью, прочностью и дешевизной. Но последнее время все меньше пользуются популярностью из-за внешнего вида. Чаще всего металлические коронки устанавливают на те зубы, которые не бросаются в глаза. Металлические коронки бывают штампованными и литыми. Под литые приходится сильнее обтачивать зуб, потому что толщина литой коронки больше, чем штампованной. Литые коронки более долговечны.

Безметалловые коронки (или их еще называют цельнокерамическими) изготавливают из керамики. Керамика не темнеет со временем и не закрашивается от еды. Чаще всего такой вид протезирования предлагают для передних зубов - в этом случае на первом месте стоит эстетика, а не жевательные функции.

Металлокерамические коронки - это компромисс между эстетикой и прочностью. Они состоят из керамической поверхности и металлического основания. С точки зрения эстетики, металлокерамика уступает безметалловой керамике. Среди недостатков металлокерамики - необходимость обточки большого объема тканей зуба. Металлокерамические коронки долговечны и их не отличить от настоящих зубов.

Пластмассовые коронки чаще всего используют в качестве временных. Они придают эстетичный вид передним зубам на промежуточных этапах протезирования, внешне не отличаются от зубов. Пластмассовые коронки в сравнении с керамикой недолговечны. А также окрашиваются, поэтому на время носки нужно особое внимание уделить гигиене.

Съемное протезирование

Бюгельные протезы считаются самыми надежными. В их основе - металлический каркас, на него наносят акриловый базис. К родным зубам такие протезы крепятся с помощью замочков, кламмеров или телескопических коронок.

Иммедиат-протезы (или «бабочки») используются для временной замены зуба при полном или частичном протезировании. Их изготавливают из нейлона или пластмассы. «Бабочки» не предназначены для постоянной носки - максимум 3,5 месяца. Если процесс протезирования затягивается, конструкцию меняют на новую.

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