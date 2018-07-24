2018-07-25T22:27:33+03:00
Здоровье

Керамика, металлокерамика, виниры или вкладки: как выбрать подходящий вид протезирования зубов

Разбираемся, что предлагают стоматологические клиники
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Обычно пациенты до последнего хотят сохранить больной зуб. Стоматологи объясняют, что это не всегда правильное решение - порой лучше заняться протезированием. Сегодня стоматологические клиники предлагают множество вариантов.

Микропротезирование

Виниры - это пластинки толщиной в несколько миллиметров, которые покрывают зуб. Такой вид микропротезирования стоматологи предлагают в том случае, если у пациента есть промежутки между зубами, искривлена форма, есть трещины зубной эмали, а также заметны пятна и потемнения. Говоря проще, основная функция виниров - эстетическая. Для установки винира стачивается эмаль на несколько миллиметров, после этого устанавливается сама пластина.

Еще один вид микропротезирования - вкладки. Это специальные керамические вставки. Врачи советуют их использовать в том случае, если зуб разрушен больше чем на треть. В отличие от пломбы вкладку изготавливают в лаборатории. На то время, пока изготавливается вкладка, пациенту ставят временную пломбу. С помощью вкладки проще воссоздать нужную форму зуба (если сравнивать с пломбой). Актуально использовать этот вид микропротезирования, если разрушение на стыке двух зубов. Вкладки долговечнее и прочнее, чем пломбы, а риск повторения кариеса гораздо ниже, чем с пломбами. Для установки вкладки нужно два-три посещения стоматолога.

Несъемное протезирование

Металлические коронки отличаются долговечностью, прочностью и дешевизной. Но последнее время все меньше пользуются популярностью из-за внешнего вида. Чаще всего металлические коронки устанавливают на те зубы, которые не бросаются в глаза. Металлические коронки бывают штампованными и литыми. Под литые приходится сильнее обтачивать зуб, потому что толщина литой коронки больше, чем штампованной. Литые коронки более долговечны.

Безметалловые коронки (или их еще называют цельнокерамическими) изготавливают из керамики. Керамика не темнеет со временем и не закрашивается от еды. Чаще всего такой вид протезирования предлагают для передних зубов - в этом случае на первом месте стоит эстетика, а не жевательные функции.

Металлокерамические коронки - это компромисс между эстетикой и прочностью. Они состоят из керамической поверхности и металлического основания. С точки зрения эстетики, металлокерамика уступает безметалловой керамике. Среди недостатков металлокерамики - необходимость обточки большого объема тканей зуба. Металлокерамические коронки долговечны и их не отличить от настоящих зубов.

Пластмассовые коронки чаще всего используют в качестве временных. Они придают эстетичный вид передним зубам на промежуточных этапах протезирования, внешне не отличаются от зубов. Пластмассовые коронки в сравнении с керамикой недолговечны. А также окрашиваются, поэтому на время носки нужно особое внимание уделить гигиене.

Съемное протезирование

Бюгельные протезы считаются самыми надежными. В их основе - металлический каркас, на него наносят акриловый базис. К родным зубам такие протезы крепятся с помощью замочков, кламмеров или телескопических коронок.

Иммедиат-протезы (или «бабочки») используются для временной замены зуба при полном или частичном протезировании. Их изготавливают из нейлона или пластмассы. «Бабочки» не предназначены для постоянной носки - максимум 3,5 месяца. Если процесс протезирования затягивается, конструкцию меняют на новую.

***

Медицинский центр Roden

Адрес: Минск, Независимости, 94

Телефон: +375 (17) 369-93-69

+375 (29) 699-03-03

+375 (33) 319-03-03

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Глобальный эксперимент показал: наш мозг - это проекция интернета
Во всяком случае, новое исследование позволяет утверждать, что сигналы в нашем головном мозге распространяются по принципу глобальной сети. Также ученые развеяли миф, что интеллектуальные игры помогают продлить молодость мозга
Вирусы против рака: чтобы поймать киллера, нужно пустить по его следу другого киллера
Эта киношная мудрость натолкнула ученых на мысль «приручить» идеальных убийц микромира - вирусы - и заставить их охотиться на раковые клетки. Вирус полиомиелита помог в борьбе с раком мозга, от которого умерли Фриске и Хворостовский
Научились лечить рак мозга, от которого умерли Жанна Фриске и Дмитрий Хворостовский: опухоль поборол вирус
Новейшее исследование эксперты называют супер-прорывом в лечении именно того вида рака мозга - неоперабельной глиобластомы, который унес жизни наших любимых артистов
Новая диета 16/8: названы часы дня, когда можно есть все и худеть
Правила просты - есть любые продукты без ограничений, но только в определенное время дня. Такой режим питания, по мнению американских ученых, позволяет снизить не только вес, но и артериальное давление. А что говорят наши эксперты?
Спортзал на дому: 7 упражнений для фигуры мечты
Бывшая журналистка «Комсомолки» Екатерина Приходько решилась на жизненные перемены и стала редактором Workout - проекта о здоровье и спорте. Для читателей «Комсомолки» Екатерина рассказала, как при помощи 7 упражнений держать себя в прекрасной форме
Вы не поверите: супер-полезные продукты опасны для организма человека
Новые исследования показали, что и самые здоровые продукты иногда оказываются вредны. Например, даже самое прекрасное красное вино может вызвать жестокий приступ мигрени, а рис повышает сахар в крови
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли