Пенсии в Беларуси от дореволюционного времени до Лукашенко

24 Июль 13:13 2018-07-25T17:35:47+03:00

Сейчас на пенсию, пусть и небольшую, могут рассчитывать абсолютно все жители страны. Но еще 50 лет назад получать выплаты мог далеко не каждый

Изменить размер текста: A A

1914

20 - 40% от последней месячной зарплаты (военные, чиновники, врачи, учителя, рабочие).

Военные и чиновники, вне зависимости от возраста выхода в отставку, а лишь от выслуги лет и чина, получали 20 - 40% от последней зарплаты. Рабочие государственных заводов - 1,5% от населения страны - получили право на пенсию перед самым началом Первой мировой войны. Но не по старости, а лишь по инвалидности - около 25% зарплаты. Аналогичные пенсии были и на отдельных частных заводах. На территории Западной Беларуси, которая с 1921 года входила в состав Польши, были свои особенности. Бывшие служащие могли претендовать на пенсию только в том случае, если получали польское гражданство. Иначе - никаких выплат.

***

1937

5 - 10% от последней месячной зарплаты (рабочие и служащие).

К этому году сталинская пенсионная система сложилась окончательно. В 1932 году был установлен пенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но выйти на заслуженный отдых можно было лишь при стаже не менее 20 и 25 лет соответственно. Заметный скачок вперед по тем временам. Выплаты по старости полагались большей части рабочих и городских жителей. А вот колхозников обошли стороной. У сталинской пенсии оставалось два больших недостатка. Прожить на нее было невозможно. А получить ее - только при наличии свидетельства о рождении, справок с мест работы о стаже и зарплате. Но во время разрухи и войн терялись документы - доказать свои права и заслуги многим не удавалось.

***

1956

50% от средней месячной зарплаты за последний год работы плюс надбавка 10 - 20% за трудовой стаж, особенно непрерывный на одном месте (рабочие и служащие).

Средние пенсии в СССР составляли около 70 руб. (в пересчете на деньги после денежной реформы 1961 года). Максимальная пенсия не превышала 120 рублей. При этом в 55 и 60 лет можно было оставить работу и без стажа 20 и 25 лет. Но тогда полагалась лишь минималка - 35 руб. Прожить на нее было невозможно. Колхозники же в пенсионную систему снова включены не были. Лишь 10% деревенских жителей получали пособия (ветераны, механизаторы, председатели), но и у них пенсия составляла 31 руб., что не превышало 4 - 6% от общего дохода семьи. Но и им деньги платило не государство, а сельхозартели - фактически сами же крестьяне.

***

1965

50% от средней месячной зарплаты за последний год работы плюс надбавка 10 - 20% за трудовой стаж, особенно непрерывный на одном месте (рабочие и служащие); 15% (колхозники).

В СССР за всю ее историю появилось первое поколение деревенских стариков, которое формально уже не зависело от молодого поколения. Вот только на пенсию они могли выйти на 5 лет позже городских: в 60 и 65 лет. 12 руб., которые получало большинство сельских пенсионеров, едва хватало на жизнь за городом. Учитывая, что большую часть еды они получали от подсобного хозяйства и огородов. В 1973 году государство вспомнило об инвалидах и семьях, потерявших кормильца. Если до 1973 года выделяемые им пособия оставались совсем мизерными, то теперь стали приравнены к средним пенсиям по старости.

***

1990

33% от последней месячной зарплаты (все граждане страны).

Забавно, но окончательно классовая дискриминация исчезает лишь на самом закате советской власти: селянам позволяют выйти на пенсию одновременно с горожанами - вводится единый пенсионный возраст для всех, 55 и 60 лет. Так же уравнивают и размер пенсий колхозников с рабочими и служащими. В трудовой стаж, который остается 20 и 25 лет, включили учебу (если до вуза или техникума ты успел потрудиться), службу в армии, декретный отпуск. Изменился принцип расчета пенсии. Стали учитывать зарплату не за один последний год, а за два либо за любые пять лет непрерывного стажа.

***

2003

45% от средней зарплаты по стране

Пенсионная система в Беларуси с советских времен практически не изменилась. С 2003 года взносы в Фонд соцзащиты стали персонифицированными: теперь страховой стаж каждого человека известен с точностью до месяца. А пенсию на тот момент рассчитывали исходя из зарплаты за девять лет стажа подряд (сейчас – за 24 года).

Сейчас белорусы выходят на пенсию в 56 и 61 год соответственно.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

2014

40% от средней зарплаты по стране (а к настоящему моменту это соотношение снизилось до 36%)

С этого года в нашей пенсионной системе начали происходить серьезные изменения. Все началось с увеличения минимального страхового стажа. Начиная с 1 января 2014-го, этот минимальный стаж увеличился с 5 лет до 10. С 1 января 2015-го – до 15 лет. А с 1 января 2016-го – до 15,5 лет и с этого момента будет прибавлять по полгода каждый год до тех пор, пока не достигнет 20 лет. Это произойдет в 2025 году. Из-за этих нововведений многие белорусы оказались в так называемой пенсионной ловушке: те, кто не успел наработать стаж на полную пенсию, будут получать только социальную.

А с 2017 года в стране начал повышаться пенсионный возраст: до 58 лет – для женщин, до 63 – для мужчин. Он тоже будет расти плавно, по полгода каждый год. Сейчас белорусы выходят на пенсию в 56 и 61 год соответственно.

Расчет по пятилетке

В советское время сумма пенсии привязывалась к зарплате на основном месте работы в последний год. Теоретически всю жизнь можно было проработать дворником, в последний момент стать большим начальником - и обеспечить себе приличную пенсию. Другой вариант: по желанию будущего пенсионера выбиралась одна из пятилеток, входящая в десятку лет непрерывной профессиональной деятельности, высчитывалась средняя зарплата в ней. То есть можно было получать пенсию за то, что ты работал большим начальником когда-то раньше. К 1980 году из-за увеличения продолжительности жизни количество пенсионеров заметно увеличилось. Но государство продолжало платить пособия - средняя пенсия на момент проведения Московской Олимпиады составляла 67 рублей - половину зарплаты молодого инженера в НИИ.

В 1985 году средняя пенсия в СССР достигла 72 рублей у городских жителей и 47 рублей у сельских: пиковый уровень за всю историю.

ВАЖНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

1. О пенсиях при «развитом социализме»

В реальности 50% от последней зарплаты получали далеко не все пенсионеры, а лишь самые малооплачиваемые. Если твоя зарплата была, например, 250 рублей (как у высококвалифицированного рабочего), ты мог рассчитывать на пенсию максимум 80 - 90 рублей. Северяне, зарабатывавшие 800 - 900 и даже 1200 рублей в месяц, получали пенсию максимум в 120 рублей. Одновременно появилась система так называемых персональных пенсий - местного (областного и республиканского) и союзного значения - от 110 до 130 рублей.

2. О пенсиях в наше время

Сейчас самому прикинуть, какую пенсию вы будете получать, практически невозможно. Дело в том, что для ее расчета нужно знать свой индивидуальный коэффициент. Это, по сути, то, как ваша зарплата соотносится со средней зарплатой по стране. Но рассчитать ее нужно за каждый месяц из последних 24 лет стажа работы, потом – найти общий коэффициент. А для окончательного расчета пенсий существует еще и множество ограничений. В итоге человек, зарабатывавший гораздо больше средней зарплаты по стране, на пенсии будет получать ненамного больше человека со средней зарплатой.