Пробы к фильму «Знак беды»: Светлана Крючкова могла стать Степанидой, а Дмитрий Назаров из «Кухни» - полицаем

25 Июль 09:25 2018-07-26T14:29:28+03:00

«Комсомолка» продолжает листать альбомы фотопроб к знаковым лентам «Беларусьфильма». Сегодня мы заглянем в тот, который посвящен «Знаку беды» режиссера Михаила Пташука по знаменитой повести Василя Быкова

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Не секрет, что к съемкам в Беларуси всегда проявляли интерес актеры из других советских республик. Правда, о «Знаке беды», который вышел на экраны в 1986 году, часто говорят, что он планировался, как сказали бы сейчас, национальным проектом, и на студии (а значит, и в чиновничьих кабинетах) делали ставку на белорусских звезд. Ведь даже в советские годы наши актеры в кулуарах с сожалением говорили, что на «Беларусьфильме» своим достаются не самые главные роли. Так как же получилось со «Знаком беды»?

Петрок и Степанида

Исполнителей главных ролей Пташук с командой подбирали особенно тщательно. Буквально всем членам съемочной группы запомнилось, что Геннадия Гарбука на ставшую для него знаковой роль Петрока утвердили едва ли не сразу. Да, снимков этого актера в альбоме больше всего, тем не менее в поисках точного образа кинематографисты провели пробы, к примеру, Михаила Петрова из минского ТЮЗа и Петра Солдатова - актера из Караганды.

Нина Русланова сыграла Степаниду как резкую в поступках казачку, а Геннадий Гарбук исполнил роль, которая до сих пор ассоциируется с образом белоруса. Фото: Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства

С главной женской ролью до какого-то момента все казалось решенным. В альбоме есть несколько фото, что называется, в образе, где Гарбук снят с Татьяной Мархель. Сейчас она примадонна Театра белорусской драматургии, народная артистка, а тридцать с лишним лет назад - актриса Коласовского театра. Казалось бы, более органичной Степаниды не сыскать во всей Беларуси - идеальный архетип…

- Ко мне приехал второй режиссер, сказал, что другой актрисы не ищут - точно буду играть, - вспоминает Татьяна Мархель. - И все-таки решалось все долго. Пташук требовал, чтобы я похудела. Тогда я приезжала к маме в Вилейку и отказывалась от ее блинов. Мама сразу: «Што за работа дурная, каб бліноў нельга было з’есці?» Похудела килограммов на десять. Но Пташук искал типаж, похожий на его маму. На стенде, где вывешивали фото актеров, был ее портрет. На последней фотопробе он мне так и сказал: «Степанида должна быть такой». Я приехала во всей маминой одежде, но Михаил Николаевич сказал, что у меня неславянский тип лица.

На роль Степаниды почти утвердили Татьяну Мархель, но Пташук отказал ей. Однако пробы с Геннадием Гарбуков в роли Петрока у нее все же были. Фото: Белорусский государственный архив-музей литературы и искусстваФото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Когда роль отдали другой актрисе, вспоминает Татьяна Мархель, было очень больно, будто потеряла близкого человека. Наверное, это единственная роль, которую она оплакивала несколько месяцев.

- Я тогда много читала про Степаниду. У меня была тетрадь с заметками о ней. Особенно нравилось, как Быков описал, что она ходила босиком. У меня в детстве точно так же было: идешь по дороге, а пыль сквозь пальцы. Еще мне кажется, что Степанида очень сдержанная, твердая, неброская казачка. Ее самая большая эмоция: «А скулля!» Но этим все и сказано.

Светлана Крючкова преобразилась на пробах на роль Степаниды до неузнаваемости, а Петрока мог сыграть актер минского ТЮЗа Михаил Петров. Фото: Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства

Но как раз резкую в поступках казачку сыграла Нина Русланова, которую и утвердили на роль. Однако и в органичности ей не откажешь. Своим впечатлением от первого появления Руслановой на площадке с «Комсомолкой» делилась оператор-постановщик «Знака беды» Татьяна Логинова:

- Нину в какой-то момент предложил ассистент режиссера по актерам. Ее с первого взгляда увидел в роли Степаниды Василь Быков, с первой же пробы ее утвердили. А когда она только зашла в павильон, я заметила, что она себе перевязала руки какими-то грязными бинтами, сама себе делала грим. Русланова глубоко вживалась в образ: она и грязь под ногти загоняла, спала и ела прямо в одежде Степаниды, обживала ее, у нее и голос менялся, и походка.

На роль Степаниды претендовало еще несколько актрис белорусских театров. Также на пробах была и уже хорошо известная советским зрителям московская актриса Светлана Крючкова. И даже по паре снимков видно, насколько невероятное превращение совершила актриса: пару лет назад она сыграла изящную Элизу Бэрримор в саге о Шерлоке Холмсе, а тут - острый взгляд загнанной в угол белоруски.

Гуж и Колонденок

Вторая ключевая пара персонажей - это полицаи. Единственное местное правосудие, чей авторитет диктуют обстоятельства военного времени. С обиженным на советскую власть Гужом пытается миром ужиться Петрок, но Степанида язык за зубами не держит. Тем более в острой манере Нины Руслановой.

Но и Гужа сыграть - еще та задача для актера. Пожалуй, Михаил Пташук не ошибся в выборе Владимира Ильина. У полного тезки знаменитого актера не такой большой список киноработ, однако его наверняка помнят по короткой, но изумительной роли лекаря в «Дубровском». Его Гуж действительно сделал свой выбор и не просто так надел повязку полицая.

Владимир Ильин сыграл главного полицая Гужа (справа), а вот Дмитрию Назарову в роли отказали – возможно, из-за отсутствия опыта. Фото: Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства

Однако на роль претендовали и другие актеры. Например, киевлянин Анатолий Хостикоев, хорошо известный телезрителям по роли султана Сулеймана в «Роксолане». А еще - совсем молодой Дмитрий Назаров. Наверняка в картину он не попал и из-за отсутствия опыта киносъемок: в 1984-м у него была всего одна роль. Тем не менее кинокарьера шефа Баринова из популярного сериала «Кухня» и ведущего «Кулинарного поединка» сложилась по-настоящему звездно, правда, в постсоветские годы.

На роль Гужа Дмитрия Назарова (слева) пробовали вместе с претендентом на роль Колонденка, а конкурентом будущего шефа из "Кухни" был украинский актер Анатолий Хостикоев. Фото: Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства

Колонеденок - неразговорчив и жесток. У бывшего селькора тоже накопилось немало претензий к выдвинувшимся вперед в советские годы активистам. На эту роль претендовали разнохарактерные актеры - вероятно, этот типаж в съемочной группе не представляли точно. Пробовался, например, Александр Лыков - Казанова из «Улиц разбитых фонарей». Возможно, он не прошел потому, что, как и в случае с Назаровым, сыграло свою роль отсутствие киноопыта. К тому же слишком ярок Лыков на этих фотопробах - мог затмить своего начальника Гужа! Кстати, не попав в фильм, Лыков на два года отправился служить в армию - в стройбат на Крайнем Севере.

У Александра Лыкова (слева) Колонденок получался уж слишком ярким, а у Евгения Крыжановского (в центре) комичным. А Евгений Платохин сыграл недалекого, но мстительного полицая. Фото: Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства

Второй претендент на роль - тогда купаловец Евгений Крыжановский. Но его фотопроба навевает ощущение некоторой комичности образа. В итоге остановились на Евгении Платохине - его внешность запоминается и даже отталкивает. Персонаж до поры до времени остается тем самым необходимым фоном, а потом оказывается яркой иллюстрацией жестокости военного времени. Кроме этой роли Платохин запомнился зрителям персонажами в «Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне» и «Узнике замка Иф».

КСТАТИ

Богдан Ступка снимался для проб с повязкой на глазу

На роль Лявона Богатько претендовали украинец Богдан Ступка (в центре) и белорусский актер-купаловец Фома Воронецкий (справа), а сыграл ее в итоге Владимир Емельянов. Фото: Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства

На роль председателя сельсовета Лявона Богатько претендовало сразу несколько актеров. Самые известные - блестящий купаловец Фома Воронецкий и великолепный украинский актер Богдан Ступка, знаменитый ролями Тараса Бульбы и Брежнева. Однако сыграл в ленте Владимир Емельянов из Вологодского театра. Примечательно, что все актеры пробовались для съемок с повязкой - ведь Лявон потерял глаз на польской войне.