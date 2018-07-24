После ввода АЭС электричество не подешевеет, а тарифы для населения даже поднимут

24 Июль 15:37 2018-07-25T16:54:08+03:00

В правительстве хотят уйти от перекрестного субсидирования. Это значит, что для предприятий тарифы на электричество станут ниже, а для населения - выше. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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После того как Белорусская атомная электростанция начнет работать, у нас появится очень много электроэнергии, которую надо будет использовать внутри страны или отправлять на экспорт. И пока умные люди думают, как это сделать, население надеется, что за свет мы начнем платить меньше.

Но чиновники говорят, зря надеемся: льгот на электричество не будет. Ни у жителей Островецкого района, ни у остальных белорусов.

- Преференции планируются для реального сектора экономики, который сильно перегружен. К примеру, два автомобильных гиганта - белорусский МАЗ и российский КамАЗ, которые работают на одних и тех же евразийских рынках, покупают электроэнергию по разной цене: МАЗ платит 11 центов за киловатт-час, а КамАЗ - 4,5 цента. Думаю, не стоит объяснять, чья продукция будет более конкурентоспособная на рынке? И это касается не только этих предприятий, - рассказал в интервью газете «Астравецкая праўда» заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Также чиновник объяснил, что Беларуси надо постепенно уходить от перекрестного субсидирования. И сделать, как на Западе, где население платит за электричество в 2-3 раза больше, чем промышленные предприятия.

- Например, в Германии около 8,5 цента за киловатт-час платит промышленный производитель, а население - около 27 центов. А у нас наоборот: 11,5 цента платит тот же МАЗ, а частные потребители - около 5 центов. Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься - конечно, не с бухты-барахты, а по мере роста реальной заработной платы. Люди должны оплачивать реальную стоимость этого киловатт-часа - сегодня же население оплачивает около 80% от себестоимости электроэнергии, газа - и того меньше: около 43%.

Правда, подешевеют ли после восстановления справедливости с тарифами белорусские товары, Владимир Семашко не сказал. Ведь если предприятия станут меньше тратить денег на электричество, теоретически снизится и себестоимость продукции! Но заместитель премьер-министра заверил, что, когда предприятия начнут платить меньше, а люди - больше, выиграют в конечном итоге люди.

- Ведь если предприятие будет работать эффективно, внедрять новые технологии, продавать продукцию на экспорт - тогда и у людей будет достойная зарплата. А рост благосостояния человека всегда был в приоритете нашей государственной политики, - сказал Владимир Семашко.