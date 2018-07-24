Минский триатлон: «Железные люди» плыли, ехали, бежали в помощь детям

24 Июль 17:50 2018-07-25T17:22:53+03:00

Корреспондент KP.BY поучаствовал в эстафете на соревнованиях по триатлону и в очередной раз впечатлился силой духа Людмилы Волчёк [фото]

Изменить размер текста: A A

На прошлых выходных на базе Белорусской федерации парусного спорта, что на Минском море, прошли соревнования про триатлону, где выступали как профессионалы, так и любители.

Что такое триатлон? Вид спорта (мультиспортивная гонка), где участники последовательно проходят три этапа: плавание, велогонка и бег.

Олимпийская дистанция такова: плавание - 1,5 км, велосипед - 40 км, бег – 10 км. Еще есть гонка Ironman, которая превратилась в самостоятельный бренд. Полная дистанция Ironman: 3,8 км, 180 км, 42 км.

Триатлон называют как одним из самых сложный видов спорта, так и спортом для богатеев: среди успешных бизнесменов такие мультиспортивные гонки становятся популярными на уровне гольфа и парусного спорта.

Велоэтап. Фото: facebook.com/alfabankby/

Плавательный этап. Фото: facebook.com/alfabankby/

22 июля на Минском море желающие преодолевали дистанцию 1/8 полного Ironman: плавание – 475 м, велосипед – 22 км, бег – 5,25 км. На старт вышли как профессионалы (лучший триатлонист Беларуси Александр Василевич показал первый результат, но выступал вне зачета), так и любители. Недавно завершивший карьеру лыжник Сергей Долидович, участник семи Олимпиад, вошел в топ-10.

Сергей Долидович: «Во сне имитировал лыжный ход и кричал «Обгоню!»

Сергей Долидович в финишном створе. Фото: Олег Малышев

Отлично справилась и Ольга Хижинкова.

Ольга Хижинкова. Фото: Олег Малышев

«Мисс Беларусь» Ольга Хижинкова: Бегаю марафоны, тренируюсь с 7 утра и не ем мяса

Кроме погони за результатом и преодоления себя, на соревнованиях было место и добрым делам. Среди эстафетных команд были трио из спортивных журналистов и известных спортсменов, которые выступили в поддержку проекта «СПОРТ-ИНКЛЮЗИЯ». Его совместно реализуют МБОО «Дети. Аутизм. Родители.» и МОО «Клуб плавания Александры Герасимени». Его цель – создать для детей с особенностями развития простор для развития: зарубежный опыт развития инклюзивного спорта показывает, что именно в условиях взаимного уважения и равенства люди с аутизмом доказывают безграничность возможностей человека и ставят недостижимые спортивные рекорды!

Так на старт в эстафетах вышли Олимпийская чемпионка Надежда Скардино, двукратных призер Игр фристайлист Дмитрий Дащинский, многократный призер Паралимпийский игр Василий Шаптебой и многие другие.

Фристайлистка Александра Романовская. Фото: Олег Малышев

Корреспондент KP.BY был в тройке с 10-кратной призеркой Паралимпийский игр Людмилой Волчёк и коллегой Максимом.

О Людмиле мы писали не раз.

Женская судьба Людмилы Волчёк: «Так и прыгала до самых родов на третий этаж в инвалидной коляске…»

С детства она была непоседой. В юности была в сборной Белаурси по легкой атлетике. После нелепой случайности оказалась прикованной в инвалидной коляске. Впрочем, слово «прикована» тут вряд ли уместно. Людмила своим примером показывала и показывает, что предел возможностей только в нашей голове. И дело не только в 10 медалях (в том числе 3 золотые) летних и зимних Паралимпиад. На триатлоне она стартовала на плавательном этапе, которого остерегались и профессиональные спортсмены мужчины.

- Меня спрашивали: есть ли мандраж. Ничего такого не было. Просто было интересно поучаствовать в таких соревнованиях, - говорит Людмила. - Хотелось бы полностью преодолеть все этапы: на хэндбайке и на гоночной коляске. Но такое снаряжение очень дорогостоящее… Поэтому пришлось ограничиться плаванием в эстафете. Это было здорово. Приплыла даже не последней (смеется). Много новых впечатлений. Сражалась вместе со всеми одинаково. Я никому ничего не хотела этим доказать. Просто я всю жизнь человек спорта, хочется пробовать что-то новое, чтобы были новые впечатления и в каком-то смысле экстрим. Мне нравится открывать новое.

- Кажется, вы все уже попробовали. И с парашютом прыгали.

- Как раз на днях улетаем в Москву прыгать с парашютом. Это будет международный парашютно-танцевальный фестиваль. В Минске он проводился в прошлом году. Сейчас нас пригласили в качестве парашютистов. Еще будем пробовать вейкборд (экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки, имеет сходство со сноубордом и серфингом – Ред.).

После передачи эстафеты в спортсменку трогательно обнимает 6-летняя дочка Анастасия: «Мамочка, у тебя получилось!»

- Для нее это тоже что-то новое. Она людей любит, как и я, - улыбается Людмила.

Александра Герасименя, Людмила Волчек и ее дочка Анастасия. Фото: Олег Малышев

Команда Надежды Скардино стала лучшей среди чисто женских эстафетных трио.

- Прекрасные эмоции, когда выступаю на соревнованиях, особенно, когда что-то получается, - улыбается Надежда. - Надеюсь, никогда не прекращу выступать на соревнованиях, это моя жизнь, адреналин. Довольна этим днем. Рада, как с девочками выступили.

- Было волнение?

- Да! Вроде бы его не должность быть, но, значит, мне не все равно как выступлю, это добавляет адреналина.

- Вы были на велоэтапе. Велосипед в подготовке биатлонистов много используется.

- Девочкам говорила, что пойду на этап, на который они не захотят. Оксана Винограда выбрала плавание. Настя Дашкевич, мастер спорта по легкой атлетике, марафонка, приглашала на Минском полумарафоне пробежать в поддержку детей без родителей. В ответ я пригласила ее сюда. Так и получилась наша команда. Оксане, наверное, было тяжелее всего. Она мама троих детей, причем, младшему полгода.

- Вы тоже бежали в поддержку проекта «Спорт-инклюзия»...

- Стареемся поддерживать такие проекты, чтобы обратили внимание на таких людей. Потому что окружающие недопонимают специфику. Если в обществе будут знать больше об аутизме, то не будет дисбаланса, и люди с такими особенностями будут больше вовлечены в социум: их не будут бояться, и они не будут бояться. Это самое главное.

Надежда Скардино завершила карьеру, но никогда не бросит спорт. Фото: facebook.com/alfabankby/

- Как прошли первые месяцы после завершения карьеры?

- Отдохнула, больше провожу времени с родными. Понимаю, что сделала правильное решение. Сейчас я счастливый свободный человек, который может посвящать себе все время. Конечно, когда начнутся соревнования, буду скучать по биатлону. Даже сейчас есть такое, когда вижу фотографии, общаюсь с девочками. Но иначе и быть не может, ведь это любимый вид спорта.

- Снится, что опаздываете на тренировку или стреляете по мишеням?

- (смеется) Сейчас нет, но во время выступлений часто снилось, что опаздываю на тренировку или где-то на гонке.

Команда Надежды Скардино. Фото: facebook.com/alfabankby/

- Футболистам после завершения можно играть с друзьями, нужны только мяч, поле. Биатлонистам, наверное, сложнее: нужна трасса, винтовка, стрельбище.

- Самая большая проблема в том, что я хочу пострелять. Очень сильно скучаю по стрельбе. Найти винтовку и все остальное, конечно, сложно. Надеюсь, скоро будет возможность пострелять.

Самбист Степан Попов, обладатель приза Fair Play выступил в составе семейного триумвирата:

- Прекрасные впечатления. К такому надо готовиться. Девчонки отлично справились. Мне было сложновато начинать плыть, потому что много людей на маленьком пространстве. Но вообще все здорово. Еще бы раз поучаствовал в таком старте, только сделаю поправки в подготовке, здесь каждая секунда важна. Девчонки устали, но довольны. Супруга Анастасия ехала на велосипеде, дочь Варвара, ей 13 лет, занимается легкой атлетикой (прыжки в длину), бежать 5 км ей было нелегко, пришлось потренироваться: вместо того, чтобы отдыхать у бабушки, занималась бегом.

Степан Попов и дочка Варвара. Фото: Олег Малышев

- Наверное, постоянно всей семьей занимаетесь спортом?

- У меня свои сборы, поэтому сложно. Они больше сами занимаются.

- Какие у вас ближайшие старты?

- Турнир в августе, потом в ноябре чемпионат мира. И в следующем году Европейские игры.

Дмитрий Дащинский и организатор, тренер клуба TriStyle Дмитрий Толкачев. Фото: Олег Малышев

Проникся триатлоном и Дмитрий Дащинский:

- Участвовал во многом, чтобы поддержать проект «Спорт-Инклюзия». Не планировал сильно выкладываться, бороться, но потом, когда поехал, вошел в азарт спортивной борьбы, в конце выжимал максимум. Хотя сначала было тяжеловато. В целом все здорово: и потренировался, и с людьми пообщался. Классное место и мероприятие. Интересно вживую понаблюдать, как работают люди, которые гонятся за результатом. Это сумасшедший вид спорта - как они выкладываются! Еще были участники, которые проходили этапы с детьми-инвалидами. Невероятные чувства от этого. К сожалению, у нас таким людям сложнее интегрироваться в общество. Есть знакомый физиотерапевт-реабилитолог в США, с ним было интересно поговорить на эту тему. Там людям с особенностями развития дают работу, они часто собираются вместе, общаются. Думаю, участие в таком старте станет хорошим импульсом, толчком, чтобы у нас больше уделяли внимание таким вопросам.

Велоэтап. Фото: facebook.com/alfabankby/

***

Первое место в турнире занял Максим Гребенчук (1 час 6 минут);

Лучшей среди девушек стала Наталья Баркун (1 час 15 минут);

В эстафете выиграла команда Masters Grodno (1 час 5 минут);

Белорусский Ironman Александр Василевич, который участвовал вне зачета, справился с маршрутом за 1 час.