2018-07-24T17:44:52+03:00
Экономика

Россия недовольна поставками кукурузы, салата и шампиньонов из Беларуси

А Беларусь запретила ввоз свинины и курицы из России из-за АЧС и птичьего гриппа
Ольга ЕРОХИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Между Беларусью и Россией - новый виток взаимных обвинений в поставке «не такой» продукции. Так, Россельхознадзор отправил белорусской стороне письмо о том, что при ввозе в Россию кукурузы надо обеспечить безопасность самой продукции, ее упаковки и транспорта, который ее перевозит. Мол, в кукурузе завелся жук, который представляет угрозу для посевов в Краснодарском, Ставропольском краях, в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях и в Кабардино-Балкарской республике. Если жука завезут, то ущерб составит более 15 млн. долларов! И если нужные меры в Беларуси не примут, то Россия введет ограничения на поставки кукурузы из нашей страны. К слову, в январе - мае, по данным Белстата, мы отправили соседям 1764 тонны «кукурузы сахарной, сырой или вареной в воде или на пару, замороженной». Также за пять месяцев на экспорт в Россию ушло обработанное зерно кукурузы в размере 3719 кг.

А 20 июля специалисты Россельхознадзора выявили в салате «Спинатти», который шел из Беларуси, западного калифорнийского (цветочного) трипса. Российские эксперты уверяют, что салат при производстве не прошел соответствующую обработку, вот вредитель и был обнаружен.

- Это обстоятельство указывает на попытки недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, меняя коды ТН ВЭД, ввозить в Российскую Федерацию подкарантинную продукцию, минуя фитосанитарный контроль, - сказано на сайте Россельхознадзора. Также российские специалисты говорят, что факт обнаружения вредителя косвенно говорит о том, что продукция поставлялась санкционная (то есть из стран ЕС, которая к ввозу в Россию запрещена. - Ред.) При этом неоднократные инспекции Россельхознадзора белорусских предприятий, производящих растительную продукцию, доказывали отсутствие заявляемых белорусской стороной объемов производств продукции.

В статистике Белстата, из салатов на экспорт фигурирует только салат-латук - в январе - мае мы отправили в Россию 4638 тонн.

Также с 24 июля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси. В январе - мае, по данным Белстата, мы завезли этих грибов в Россию 13 972 тонн. Поводом послужило то, что в одной из партий обнаружили несколько коробок, промаркированных как «производство Польша».

Вполне возможно, что белорусские запреты на некоторую российскую продукцию не связаны с тем, что в России недовольны кукурузой, салатом и шампиньонами. Тем не менее, Беларусь ввела ограничения на поставку свинины из Московской области из-за классической чумы свиней. Также введены ограничения на поставку птицы из Смоленской области из-за птичьего гриппа. Информация по обоим вирусам была распространена Международным эпизоотическим бюро. В январе - мае из России мы завезли мясо и пищевые субпродукты домашней птицы в размере 1407 тонн и свинины - 3158 тонн.

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