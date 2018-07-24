2018-07-24T18:35:07+03:00
Общество

Белорусы о пожаре в Греции: «Афины затянуло оранжевыми клубами дыма»

Огонь бушует в окрестностях греческой столицы
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В Греции пожар обернулся настоящей трагедией. Фото: REUTERSВ Греции пожар обернулся настоящей трагедией. Фото: REUTERS
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Ужасная новость пришла из Греции, где в лесах вспыхнули пожары. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 60 человек, еще 150 человек пострадало. Огнем были охвачены окрестности Афин – в районе портового города Рафина в 35 км к востоку от столицы и в курортном городе Кинете, это в 55 км.

– Вчера, в понедельник, было очень жарко – 40 градусов. Мы отдыхали на пляже, купались, как внезапно небо заволокло серыми тучами, которые стали оранжевыми. На пляже летал пепел. Местные стали выкладывать в соцсети фото оранжевых клубов дыма над домами, – рассказывает белоруска Илона Хомич, которая живет в Афинах. – Для греков это трагедия… Погибли и пострадали люди, многие остались без жилья. О том, что пострадали туристы, мы не слышали. Но знаю, что пожар был и возле известного пляжа в курортном городе Кинета. Мы собирались туда поехать, но выбрали для отдыха другое место.

Туристы из Беларуси видели дым, когда ехали из аэропорта в Афины. Фото: Alexander Yarmolovich

Туристы из Беларуси видели дым, когда ехали из аэропорта в Афины. Фото: Alexander Yarmolovich

Минчанин Александр со своей девушкой сейчас отдыхают в Афинах. Путешествуют молодые люди по Греции самостоятельно. В планах – посещение местных достопримечательностей.

– В минувший понедельник мы ехали из аэропорта и видели на улице большой столб дыма, – вспоминает Александр. – Про пожары здесь пишут во всех газетах. Будем еще общаться с местными, чтобы узнать последние новости.

По словам Александра, они не испугались пожаров, так как они далеко от Афин.

ОФИЦИАЛЬНО

«Информация о пострадавших белорусах не поступала»

– Посольство Республики Беларусь отслеживает развитие ситуации с лесными пожарами в Греции, постоянно находясь в контакте с местными властями. По состоянию на данный момент информация о пострадавших гражданах Беларуси в посольство не поступала, – сообщил МИД Беларуси в Твиттере.

Ведомство напоминает, что белорусы, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации в Греции, могут обратиться в посольство Беларуси в Болгарии по следующим телефонам: + 359 29719528, +359 9717131 (с 9.00 до 18.00).

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