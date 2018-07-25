2018-07-25T22:30:31+03:00
Происшествия

Знакомые об убитой в Бобруйске девушке: «Была очень доверчивая и открытая»

Друзья строят догадки, почему Кристина уехала с незнакомым мужчиной к нему домой
Алеся ДОБЫШ
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Кристину и ее знакомую убили 20 июля. Фото: соцсети.Кристину и ее знакомую убили 20 июля. Фото: соцсети.
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Жестокое убийство, которое произошло в Бобруйске 20 июля, обсуждают уже несколько дней. Напомним, трагедия произошла на улице Лынькова: в квартире 36-летнего Александра нашли трупы двух молодых девушек – 26-летней Кристины и 27-летней Алеси.

С мужчиной девушки познакомились в местном кафе, а оттуда поехали к нему домой на такси. Утром одна из девушек еще успела позвонить в милицию, но ошиблась с адресом. Когда милиция приехала к нужному дому, девушки уже были мертвы.

«Была не тихоней, могла за себя постоять»

Близкие убитой 26-летней Кристины вспоминают, что девушка пошла в кафе одна. Там, возможно, и познакомилась с Алесей, которая оказалась второй жертвой – никто из друзей Кристины с этой девушкой не знаком. Нам удалось поговорить с друзьями и знакомыми Кристины – с близкими Алеси связаться не получилось.

В родной деревне Заволочицы Глусского района, где Кристина выросла, о трагедии знают все.

- У меня несколько дней она не идет из головы, - вздыхает Надежда Васильевна, классная руководительница девушки. - Все думаю, вспоминаю. Красивая девочка, довольно неплохо училась. Могла за себя постоять – уж точно не тихоня. Отец у нее рано погиб. Мы как-то переписывались с ней в интернете – Кристина говорила, что у нее все хорошо. И тут такая трагедия! Очень жалко девочку, такой поступок этого мужчины нельзя ничем оправдать.

Друзья называют девушку общительной и открытой. Фото: соцсети

Друзья называют девушку общительной и открытой. Фото: соцсети

В Бобруйске девушка снимала квартиру и работала продавцом-кассиром. Коллеги вспоминают ее как позитивного и отзывчивого человека.

- Шустрая, работала без конфликтов, с шутками. И очень доверчивая, открытая. Для нее все были хорошими.

Друзья девушки говорят, что Кристина тесно общалась не только со своей старшей сестрой – у нее было много хороших знакомых.

- Кристина была замечательным человеком. Она была лучшей из всех кого я знаю. Добрая, отзывчивая, жизнерадостная. Она никогда никого не могла оставить в беде, помогала всем. Любила жизнь, всегда смотрела в будущее с оптимизмом, - рассказывает Юлианна, подруга Кристины.

При этом друзья недоумевают, почему Кристина поехала домой к мужчине сразу же после знакомства.

- Он мог представиться не тем, кем на самом деле является. А Кристинка была очень добрым и открытым для всех человеком. Возможно, он понял это, может, рассказал, что он в затруднительном положении. А она была очень доверчивая – может, захотела ему помочь, - предполагает подруга.

У других знакомых убитой своя версия того, что случилось.

- Мы учились вместе в колледже, жили в общежитии в соседних блоках. Мне неловко это говорить, но ситуация, которая сейчас произошла, могла случиться и раньше. Она всегда любила мужчин постарше и с каким-то сомнительным прошлым. И иногда такие знакомства заканчивались конфликтами, - рассказала «Комсомолке» знакомая убитой.

«Когда выпьет - становился агрессивным»

Рассказывая об Александре, его соседи первым делом упоминают: это человек с криминальным прошлым. В юности он убил соседа, а позже порезал своего знакомого.

Беседуем с Артемом, который когда-то работал вместе с Александром: парень говорит, что при обычном общении никаких странностей за мужчиной нельзя было заметить.

- Трезвый он абсолютно нормальный, можно сказать, даже трусливый - никогда не подумаешь, что на такое способен. А вот когда выпьет - агрессивным становился, как будто другой человек. Встретил его две недели назад - он говорил, что устроился на работу, занимается изготовлением окон.

На улице Лынькова Александр жил с мамой – в тот день, когда он привел в квартиру двух девушек, женщина была на даче.

Мужчина задержан, сейчас он дает показания. Ему предстоит пройти экспертизу, которая определит, был ли он вменяемым в момент убийства. В мотивах преступления сейчас разбирается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Возможное наказание – вплоть до исключительной меры.

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