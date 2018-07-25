Верховный суд о деле 11-летнего школьника: "Суд не был показательным"

25 Июль 18:30 2018-07-27T09:24:17+03:00

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На прошлой неделе на суде Первомайского района Минска решался вопрос: направлять 11-летнего школьника в специальное учебно-воспитательное учреждение или нет? Гражданское дело было рассмотрено судом по заявлению комиссии по делам несовершеннолетних администрации района. Суд был выездной и проходил в здании Первомайского РУВД. Как сообщала минская милиция, на суде присутствовала несовершеннолетние зрители. Мол, на наглядном примере присутствующим показали, что может произойти, если не начать исправляться. Однако пресс-служба Верховного суда опровергла эту информацию.

- В суде в качестве "зрителей" не участвовали несовершеннолетние, - сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Известно, что школьник не раз совершал мелкие хищения. Он также из хулиганских побуждений повредил камеру видеонаблюдения на территории ТЭЦ в Минске. А еще подросток похитил велосипед у другого несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба Верховного суда. Такое поведение ребенка, конечно, не могло остаться незамеченным. Так, мать мальчика привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП (невыполнение обязанности по воспитанию детей). А самого же школьника предупреждали о том, что его могут направить в специальное учебно-воспитательное или специальное лечебно-воспитательное учреждение, если он не исправится. Но, увы, достучаться до ребенка взрослые не смогли…

- По мнению представителя комиссии по делам несовершеннолетних, родительское воспитание мальчика носит несистематический характер, контроль за проведением свободного времени, соблюдением режима дня ребенком отсутствует, занятость подростка в свободное от учебы время не обеспечена, - уточняется на сайте Верховного суда. - Попытки представителей ИДН (инспекция по делам несовершеннолетних) и КДН (комиссия по делам несовершеннолетних) Первомайского района, а также школы организовать досуг ребенка несовершеннолетним проигнорированы.

В школьной характеристике мальчика говорится, что уровень знаний у него удовлетворительный. При этом ученик недисциплинированный, импульсивный, конфликтный, прогуливал уроки без уважительных причин. Он включен в списки учащихся, которые требуют повышенного педагогического внимания.

Суд принял решение направить трудного подростка в учебно-воспитательное учреждение сроком на два года. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в течение 10 дней.