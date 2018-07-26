2018-07-26T16:15:09+03:00
Дом. Семья

Почти килограммовый помидор вырастила жительница Лиозно

Из одного томата настрогали салат на всю семью
Наталья ПАРТОЛИНА
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Вес этого помидора - 920 граммов! Фото предоставлено редакцией газеты "Сцяг Перамогі".Вес этого помидора - 920 граммов! Фото предоставлено редакцией газеты "Сцяг Перамогі".
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Томат-великан весом в 912 граммов и диаметром 16 сантиметров вырос в Лиозно на приусадебном участке местной жительницы Оксаны Ивановой. Из почти килограммового помидора получился салат на всю семью! Хватило на троих - самой Оксане, ее мужу и дочери.

Как томат получился таким огромным, женщина не представляет. Ничего особенного для этого не делала - подкармливала, поливала, ухаживала, как обычно. Правда, сорт «Ожаровский» в этом году решила опробовать впервые. В среднем вес этих помидорок - 100 - 120 граммов. А тут почти кило!

Индивидуальный предприниматель Оксана Иванова - огородница со стажем. Все овощи к семейному столу - со своего огорода: капуста, и морковь, и помидоры, и перцы… С экзотическими растениями Оксана не экспериментирует, а вот цветы любит. У нее на участке 60 кустов роз, 25 сортов ирисов, множество лилий.

920-граммовый помидор - личный рекорд Оксаны, такими большими томаты раньше не вырастали. А вот баклажаны полуторакилограммовые в прошлом году были.

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