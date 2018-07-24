Актриса Эвелина Сакуро: «Ради мечты продала квартиру и перевезла семью в съемную на Каменной Горке…»

24 Июль 23:25 2018-08-06T11:12:44+03:00

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«Женская логика» - новая рубрика «Комсомолки». В ней будем говорить про чувства и рациональность, женские желания и мечты, что не всегда стыкуются с реальностью, но порой помогают горы свернуть... Первой героиней рубрики стала актриса Эвелина Сакуро - мудрая, талантливая, с тонким чувством юмора. И конечно же, с истинной женской логикой.

Мы встречаемся с Эвелиной на отреставрированной улице Комсомольской, она заказывает в летнем кафе горячий шоколад и признается в сокровенном:

- Представляешь, решилась на авантюру - продала квартиру, чтобы построить дом на две семьи. С весны, пока идет строительство, арендуем трехкомнатную квартиру в Каменной Горке… Я с осени не снимаюсь, вот и занялась жилищным вопросом. Нас же шестеро: я с мужем и кошкой, и сын с невесткой и собакой.

С мужем Александром, сыном Ильей и невесткой Алесей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Эвелина, только ваша неуемная натура могла на такое решиться!

- Я просто психанула. Рискую ужасно! Представляешь, какое отчаяние накрыло, если меня не остановило даже то, что могу остаться бомжом – вдруг не хватит денег?

- Я просто психанула. Рискую ужасно! Представляешь, какое отчаяние накрыло, если меня не остановила даже то, что могу остаться бомжом – вдруг не хватит денег?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но я всегда хотела жить за городом, хотела, чтобы у нас было свое родовое гнездо, чтобы жили все вместе. Во главу угла ставлю семью, этому меня научила мама. Вроде все просчитала, но денег, как известно, всегда не хватает. Временами начинается паника: жила себе спокойно, нет - затеяла переворот. С другой стороны, у нас прекрасный участок, замечательный проект, дом на Птичи - всего пять километров от Минска.

- Вам эта авантюра ничего не напоминает? Когда-то ваша мама, заботясь о семье, не имея образования и опыта, пошла ва-банк: взяла ссуду и открыла в центре Минска ресторан «Узбекистон». Ее шурпу и лагман до сих пор вспоминают с восхищением!

- Точно - ситуации похожи. Только мама приумножала капитал, а я все продала, чтобы создать родовое гнездо. Дом еще не достроен, а я уже знаю, где, что и как будет. Вижу все: какие где цветы стоят, где огород, где вишневый сад…

«В свои 57 думаю: какая же я была дура в 45!»

- А что с работой, почему не снимаетесь?

- Сниматься стала меньше: героини в основном молодые девочки, их мамам лет по 40. А мне в октябре исполнится 57 - я уже мадам в возрасте (улыбается). Так что ролей все меньше, паузы длиннее. А еще идут предложения-повторы, менее интересны становятся роли - кажется, я все это играла уже сто раз.

- Я всегда хотела жить за городом, хотела, чтобы у нас было свое родовое гнездо, чтобы жили все вместе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Не ловили себя на мысли, что это ощущение и раньше возникало? Что все в этой жизни уже было…

- Как говорила моя бабушка: «Когда мне было 20, я думала, какая я была дура в 10, а когда стукнуло 30 - какой дурой была в 20». Так вот в свои 57 я думаю: какая же я была дура в 45 (смеется)! Все чего-то боялась, переживала… Возраст чувствую в том, что если раньше прыгала, когда зовут на какую-то роль, то сейчас просто мягко улыбаюсь.

- Возраст чувствую в том, что если раньше прыгала, когда зовут на какую-то роль, то сейчас просто мягко улыбаюсь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Я с 7-го класса хотела быть артисткой - как только попала в театральную студию к Риду Талипову. Кумиров не было, но фильм с Барбарой Стрейзанд «Смешная девчонка» стал для меня ориентиром... А знаешь, что возбудило бы мой интерес по новому кругу? Я бы хотела попробовать снять хорошую комедию как режиссер. Это как строительство дома - новый виток и так же страшно! А еще я бы очень хотела сыграть мисс Марпл. Представляешь, белорусский детектив по роману Агаты Кристи: с интригой, закрученным сюжетом и обязательной ноткой юмора - с удовольствием сыграю!

- А знаешь, что возбудило бы мой интерес по новому кругу? Я бы хотела попробовать снять хорошую комедию как режиссер.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Почему к вам прилипло амплуа комедийной актрисы? Недавно вы выложили в Фейсбук свое фото - и многие писали, что вы белорусская Джина Лоллобриджида…

- Я просто хорошо получаюсь на фото. Фотогеничность и киногеничность - разные вещи. Я маленькая - 160 сантиметров, а на экране смотрюсь гигантом: высокая, здоровая, мощная. Кино меня любит. А есть настоящие красавицы, но ни в кино, ни на фото снять невозможно. Так что та фотография в Фейсбуке - из этой серии, это обман (смеется).

Ну чем не секс-символ? Фото: личный архив.

«Хочу внуков, но дети против - пока без работы»

- Так хочу внуков! Но и сын, и невестка (она, как и сын, тоже режиссер кино, пишет сценарии) сейчас без работы. Как рожать детей? Они живут с нами, их семья только начинается, мы их поддерживаем.

С невесткой Алесей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когды мы оканчивали институт, на курсе было человек 20 - всех распределяли в театры. А сейчас раз в несколько лет набирают режиссеров кино - всего-то 6 - 7 человек! - и как их можно не трудоустроить? Сын работает в фирме, но если кино не снимают, работы нет. Режиссер - это не артист, ему надо дать пробный шар. Я бы вообще это узаконила: оканчиваешь государственный вуз - тебе в обязательном порядке должны выделить деньги на первую работу на киностудии.

Невестка и свекровь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К сожалению, сейчас, кого ни послушаешь, никто никому не нужен - безо всех можно обойтись.

- Эвелина, каждая мама хвалит своего ребенка…

- Я видела его работы, я в них участвовала, была на площадке, играла. Я как Мария Миронова: мама Андрея Миронова всегда говорила, что у нее гениальный ребенок. И она была права!

Сын Илья и невестка Алеся - молодые режиссеры кино и телевидения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А если Никите Михалкову, который снял вас в «Утомленных солнцем - 2», позвонить: сказать, что талант пропадает?

- В нашей области блат ничего не решает. Я сама всегда была против блата. Помню, когда поступала в Щукинское училище, мама мне говорила: «Есть люди - тебе помогут…» Я не выдержала: «Убью, если ты это сделаешь!» Точно так же и мой Илья - только сам.

В роли тещи комдива Котова в "Утомленных солнцем-2" (с режиссером и исполнителем роли комдива Никитой Михалковым).

Это очень тяжелый путь, хоть я его прошла. Билась долго, верила страстно, что все будет хорошо - и с полной уверенностью могу сказать, что все мои желания сбылись. Осталось два: достроить дом и - внуки.

С детьми.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Когда готовилась к интервью, задала вопрос в Гугле: чего хотят женщины? Оказалось, все просто: они хотят внимания, чтобы их любили и спасали.

- Согласна на все 100%. С другой стороны, я всегда хотела ребенка, а вот замуж - никогда. Влюблялась, переживала страстные романы... Никогда не делала аборт - так хотела малыша. Но Бог не давал: были беременности, за ними выкидыши, родила сына в 32. «Палата старородящих» - так у меня было написано. Жалею, что не родила дочку, дочурка все равно ближе к маме. Сыновей уводят, и ты опять одна - так странно…

- А муж?

- 14 июля, на День взятия Бастилии, у нас было 28 лет совместной жизни. Жизнь прилично трясла нас в отношениях. Но когда уже все определено и когда живешь общими мыслями, общими надеждами, присутствие мужа воспринимается как… данность.

- То есть любые отношения со временем заканчиваются?

- Отношения с мужчиной заканчиваются в силу возраста, в силу болезней, которые появляются в семьях.

С мужем Александром.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мой Саша очень тяжело болел. Да, вначале была страсть, любовь, жуткие волнения и отчаяние, связанные со здоровьем. А потом все устаканивается - человек привыкает ко всему. И ценность того, что ты рядом, пусть даже с самым замечательным человеком, нивелируется.

«После сорока забудьте про алкоголь!»

- Эвелина, вы с осени не снимаетесь в кино. Сейчас у многих проблемы с работой. Как не впасть в депрессию, думая, что ты за бортом и никому не нужен?

- Только переключаться - находить обалденную страсть в чем угодно. И никакого спиртного, это тупик и прямой путь в депрессию. Алкоголь хорош только в молодости - смешно и весело. После 40 - забудьте! Я с 2000 года не пью, хоть и любила. Но ты же человек, а не свинья. Это мое усилие, я руковожу своей жизнью - и я руковожу моими пристрастиями. Если оно плохое - я его выкину на помойку. Это сила человеческого духа. Мы можем победить свои нежности, радости и пристрастия, и это относится ко всем областям.

- И вам так легко удалось себя в этом убедить?

- Нелегко. И мама помогла, и я сама страдала тоже - у нас же всю молодость компании собирались, постоянные застолья. Но вот уже 18 лет без алкоголя - и не жалею ни грамма. Помогла многим людям сделать то же самое. Я всегда интуитивно понимала, что добро должно побеждать зло, нужно быть порядочным человеком, помогать. И знаете, когда началось строительство дома, возникли денежные вопросы, рядом оказалось море друзей. Значит, правильно жила. Я даже всплакнула, осознав, что мое богатство - в первую очередь в моих близких и моих друзьях.

У нее всё обязательно получится!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДОСЬЕ «КП»

Эвелина Сакуро родилась 19 октября 1961 года в Ташкенте. Снялась в более чем 50 картинах, среди них нашумевший фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем: Цитадель». С 1985 по 2000 годы - актриса Белорусского молодежного театра. Сыграла в сериалах «Ускоренная помощь», «Кремлевские курсанты», в фильмах «Золотая теща», «Дунечка» и многих других. Замужем за актером Александром Финевичем, есть сын Илья и невестка Алеся.