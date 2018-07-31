Невролог Юлия Рушкевич: Онкология - одна из причин боли в позвоночнике

31 Июль 22:22 2018-08-02T16:21:15+03:00

Какая страшная болезнь убивает за считанные месяцы, о чем могут говорить боли в спине и как пациенты случайно сами себя травмируют - в интервью «Комсомолке» рассказала невролог Юлия Рушкевич

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- Юлия Николаевна, вы много лет занимаетесь редкой, но страшной болезнью, от которой ушел из жизни белорусский художник Федор Ястреб. Почему БАС (боковой амиотрофический склероз. - Ред.) считают самой страшной болезнью в неврологии?

- Эта болезнь меняет все в привычном укладе жизни человека: человек зашел в кабинет врача инженером, отцом двоих детей, у него планы на ближайшую десятилетку, но в ближайшее время его жизнь изменится кардинально.

БАС - это ясный мозг, замкнутый в парализованном теле. В головном мозге гибнут нейроны, отвечающие за функции движения. Причины возникновения болезни до конца не изучены. Вначале могут стать непослушными пальцы, становится неловкой рука или шлепает стопа, появляется неустойчивость при ходьбе, развивается слабость конечностей, изменяется речь. В Беларуси пик заболеваемости приходится на 60 - 65 лет, но рост начинается уже после 35 лет. Как правило, наши пациенты - это образованные люди, среди них были академики, генералы, профессиональные спортсмены, имеющие спортивные награды…

Невролог Юлия Рушкевич: Позвоночник не любит резких движений. Например, мужчина хотел произвести впечатление на даму и пытался подхватить ее на руки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самой молодой нашей пациентке было 17 лет, она защищала права животных, была вегетарианкой и очень светлым человеком. При поступлении в РНПЦ неврологии и нейрохирургии ее фамилия показалась мне знакомой, и я вспомнила, что несколько лет назад с этой болезнью наблюдался ее отец…

К сожалению, у девочки болезнь протекала стремительно - она погибла, не дожив до 20 лет. Ежегодно во всем мире выявляют один-два случая БАС на 100 тысяч человек, в Беларуси как минимум 200 человек живет с этой болезнью, но список постоянно меняется. Очень важно поддержать этих людей и их семьи, поскольку пациент теряет возможность работать, родственники должны быть рядом. Необходима постоянная связь с врачом.

Был вопиющий случай гибели пациента - обездвиженный, в ясном сознании, из-за паралича глотательных мышц он не мог принимать пищу в течение нескольких недель. Если бы вовремя сообщили врачам, этого бы не случилось. В Беларуси работает благотворительный проект «Служба помощи людям с БАС», с помощью которого можно получить консультативную помощь.

«Радикулит - болезнь молодых»

- Бывает, молодой, стройный, внешне здоровый человек, а от боли в спине не может ходить и сидеть…

- Боль в спине - одна из самых частых жалоб, с которыми обращаются к неврологу. Условно их можно разделить на три группы. Самая большая - до 80 - 90% - это неспецифические боли, они развиваются в ответ на мышечное перенапряжение, длительную статическую нагрузку (долгое пребывание в неудобной позе, работа за компьютером, работа парикмахера, продавца и т.д.), неловкое движение, неадекватную физическую нагрузку, переохлаждение, сквозняки и кондиционеры.

Мы используем себя ежедневно, не давая ничего в ответ - забываем про зарядки, прогулки, свежий воздух. А потом жалуемся, что «шею зажало», «нож между лопатками», «спина болит». В 90% случаев такие боли проходят в течение трех месяцев, но иногда приобретают и хронический характер.

Вторая группа болей вызвана натяжением или сдавливанием нервного корешка - в народе это называют «радикулит» (10 - 15%). Самая частая причина - межпозвоночные грыжи, реже остеофиты (костные разрастания на поверхности межпозвоночных позвонков). Если это мешает жить, необходимо обратиться к неврологу, он назначит консервативное лечение, если оно неэффективно - ставится вопрос о хирургическом лечении.

Третья группа болей в спине возникает при серьезных заболеваниях позвоночника, в том числе онкологических, заболеваниях внутренних органов. На эту группу приходится до 2% случаев.

- И молодая девушка, и пожилой мужчина рассказывали мне, что им предложили удалить грыжи в позвоночнике, но предупредили, что могут остаться инвалидами. Если грыжа - без операции не обойтись?

- Это все из разряда медицинских страшилок. Сама по себе грыжа не является поводом для лечения. Может быть большая грыжа, но человек даже не знает о ее существовании. И трогать ее не надо. А иногда маленькая, но жить невозможно. Радикулит - это болезнь молодого возраста. Важно помнить, что привести к нему могут значительные физические перегрузки, чаще прыжковые нагрузки, например, бег, игра в футбол, занятия танцами и так далее - они могут провоцировать развитие изменений позвоночника, способствовать его скорому изнашиванию.

После 55 лет боль в спине - это уже не радикулиты, а скорее, дегенеративные изменения позвоночника - артрозы (хроническое заболевание суставов, связанное с их деформацией и ограничением подвижности. - Ред.).

«Остеохондроз начинает развиваться в 25 лет»

- Многие считают, что бич наших позвонков - остеохондроз. Он так опасен?

- Остеохондроз - это не болезнь, а нормальные возрастные изменения позвоночника, которые начинаются после 25 лет. Лишний вес провоцирует проблемы с позвоночником. Потому что это дополнительная нагрузка на спину и полные люди, как правило, менее активные. Получается патологически замкнутый круг: не можешь похудеть, потому что тяжело двигаться, а тяжело двигаться, потому что не худеешь. Все хотят чудес, но здоровье - это ежедневная и скучная работа над собой: следить, что мы едим, сколько двигаемся...

- Но кто это выполняет? Разве когда уже совсем прижало…

- Да, тогда и начинается скандинавская ходьба, правильное питание, зарядка - пациент еще и доктора проконсультирует (улыбается). Когда человек понимает ценность жизни, он меняет образ жизни. Недавний пример - 40-летняя офисная дама, которая страдала сильными болями в спине. День за компьютером, домой - поздно, после ужина - спать. У нее были проблемы с элементарным - завязать шнурки, нагнуться. Прошла много курсов лечения, в итоге записалась в физкультурную секцию, которая занималась растяжками и гибкостью позвоночника с элементами йоги и пилатеса. И сейчас легко выполняет любые упражнения, но главное - прошли боли в спине.

- Правда, что эмоционально нестабильные люди чаще страдают от проблем с позвоночником?

- Да, такие люди страдают чаще, и они к этому более предрасположены. Организм дает маячки, и у нас должно быть время для себя - увидеть их и верно считать. А когда сумасшедший ритм - какие маячки? Нет ничего лучше для эмоциональной разгрузки, чем физические упражнения, ходьба на свежем воздухе. Если мы говорим об относительно здоровом человеке - это хотя бы четыре-пять километров в день независимо от погоды. Можно чередовать разное: ходьбу, плавание, танцы, например, зумба.

Важно дозировать нагрузки, не переусердствовать, особенно если есть нестабильность в отделах позвоночника, как это часто бывает у худеньких девочек. У них меньше мышечный каркас, слабые суставы и связки, которые удерживают позвоночный столб. При нагрузках у таких девушек может развиваться боль в спине.

- Бывает, что люди сами себя травмируют?

- Позвоночник не любит резких движений. Например, мужчина хотел произвести впечатление на даму и пытался подхватить ее на руки. Или когда переносят тяжесть с места на место, вдруг резко повернувшись. Нагрузки с подъемом тяжестей - только с прямой спиной и на согнутых в коленях ногах. А первые занятия в тренажерном зале - только с инструктором. Признаками изменений в позвоночнике у женщин могут быть ночные онемения в руках, мурашки по кистям, отечность. Когда утром не может надеть кольца - пальцы отекли. Особенно у женщин, работающих руками, например, у офисных работников, экономистов, закройщиков, стоматологов. Работа за компьютером может провоцировать раздражение или сдавление срединного нерва руки в области запястья, от твердых подлокотников офисных кресел могут страдать локтевые нервы.

- Помните самый необычный случай из практики?

- К нам поступила пациентка средних лет с сильной болью - ее позвоночник был насильственно изогнут в сторону, туловище наклонено вперед и перекошено. Нигде не могли справиться с выраженными болями и деформацией туловища. Мы долго ее обследовали и в итоге пришли к выводу, что проблема не в центральной нервной системе, а в позвоночнике и не очень большой, но «злой» грыже. Пациентке успешно удалили грыжу в РНПЦ травматологии и ортопедии, и после этого мы увидели счастливую женщину с хорошей осанкой.

«У спортсменов прекрасные мышечные корсеты, но это не спасает от проблем со спиной»

- Боли в спине могут быть признаком других болезни?

- Важно исключить болезни сердца, болезни женских и мужских половых органов. Боли в спине могут быть симптомом специфического процесса - туберкулеза. Если есть сильная боль в спине, нарастающая в ночное время, нужно обязательно показаться неврологу, а не пить обезболивающие самостоятельно. Болями в грудной клетке, спине могут проявлять себя заболевания легких (пневмоторакс, плеврит, тромбоэмболия легочной артерии), патология ЖКТ (язвенная болезнь, эзофагит), воспалительные процессы в почках, печени, поджелудочной железе, желчном пузыре.

- Может ли быть причиной болей рак позвоночника?

- Да. Онкология - одна из причин выраженных болей в позвоночнике. Рак позвоночника может быть первичный, когда раковые клетки изначально начали свое развитие именно в позвоночнике, и вторичный. Гораздо более распространенным является вторичная форма рака. Ей характерно метастатическое распространение рака в позвоночник из другого органа, например, из легких, молочной железы или мозга.

Если у человека в анамнезе была успешно пролеченная онкология, нужно очень внимательно относиться к болям в спине, впоследствии не исключая образование метастазов в позвоночнике.

- Правда, что два раза в год профилактически нужно делать массаж спины? Иначе нет мышечного каркаса, и позвоночник нечем «держать»?

- У спортсменов прекрасные мышечные корсеты, но это не спасает от проблем со спиной. У пожилых людей много артрозов, и мышечный корсет тоже не поможет. Важно помнить, что суставы не любят повышенного веса, холода, зато любят движение.

Остеохондроз - это не болезнь, а нормальные возрастные изменения позвоночника, которые начинаются после 25 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для пожилых людей еще один важный момент - определение плотности костной ткани. Анализ крови на кальций ее не покажет, стоит сделать денситометрию. Если плотность низкая, у человека может болеть спина, в итоге это может привести к компрессионному перелому позвоночника.

Поэтому, вместо того чтобы глотать противовоспалительные таблетки, стоит сделать обследование и при необходимости пройти курс лечения, нормализовать уровень кальция в организме.

ДОСЬЕ «КП»

Юлия Николаевна Рушкевич - невролог, кандидат медицинских наук, доцент, ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Окончила МГМУ, работала клиническим ординатором, научным сотрудником, старшим научным сотрудником, ученым секретарем РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Прошла стажировки в ведущих клиниках Словении и Италии. Автор 110 печатных работ, семи патентов, соавтор учебного пособия по предмету «Основы анатомии и физиологии человека» для немедицинских высших учреждений образования.

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