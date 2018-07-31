Актриса и телеведущая Арина Ястреб: Отказалась от карьеры на телевидении, когда узнала о болезни мужа

31 Июль 22:23 2018-08-01T16:23:23+03:00

Арина Ястреб стояла у истоков телевидения независимой Беларуси, почти 20 лет была его лицом и вдруг исчезла. Бросила все, чтобы быть рядом с мужем, с которым рассталась после многих лет брака, но вернулась, узнав о страшном диагнозе...

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Арина Ястреб стояла у истоков телевидения независимой Беларуси, почти 20 лет была его лицом и вдруг исчезла. Бросила все, чтобы быть рядом с мужем, с которым рассталась после многих лет брака, но вернулась, узнав о страшном диагнозе. Белорусский художник и галерист 60-летний Федор Ястреб в расцвете сил и таланта ушел из жизни от редкой болезни, атакующей одного из 100 тысяч человек…

- Арина, для меня вы героическая женщина. Вернуться к бывшему мужу, который умирает от неизлечимой болезни, отказаться от карьеры - немногие бы на такое решились.

- Болезнь Федора дала нам понять, до какой степени мы родные люди. Когда он заболел, я уже работала в Москве - мне предложили организовать и возглавить дикторский отдел нового общественного московского телевидения, было много предложений в кино. Едва узнала про болезнь, приехала в Минск, мы с сыном пришли в больницу.

Арина почти 20 лет была лицом телевидения Беларуси. Фото: личный архив.

Это страшная болезнь, лекарств от которой нет. От нее умер знаменитый греческий миллионер Аристотель Онассис, второй муж Жаклин Кеннеди. Ее мишени - знаменитый физик Стивен Хокинг и великий бейсболист Америки середины прошлого века Лу Гериг. БАС - боковой амиотрофический склероз - это отказ всех двигательных функций и постепенная парализация. В итоге при полном сознании у человека двигаются только глаза. Осознание всего, что происходит до последней секунды, при невозможности пошевелить даже кончиком пальца.

Когда я узнала, что ему предстоит вынести, я приняла решение. Поскольку мы какое-то время уже не жили вместе, был только один вопрос: есть ли рядом та, кто постоянно - и днем и ночью - готова быть с ним до конца? Федор на мой вопрос ничего не ответил, опустив голову. Я взяла Федора за руку и сказала: «Мы с сыном тебя не оставим».

В фильме «Сын за отца» с Николаем Еременко младшим (1995 год).

«Та наша одна комната будто выдавила из нас что-то главное»

- Даже расставшись, мы оставались добрыми друзьями. Он приходил к нам с сыном, мы бывали на его юбилеях, выставках. Федор был очень хорошим отцом. И даже когда мы расстались, ни разу не сказал, что мы не муж и жена, всегда говорил: у меня жена одна... Художники, особенно талантливые, - сложные люди, с очень мощной энергетикой. В какой-то момент мне стало с ним невыносимо тяжело. Возможно, я совершила ошибку.

Арина с сыном и мужем. Фото: личный архив.

Мы все наши долгие годы прожили в однокомнатной квартире: я, Федор, сын и наш кот. Когда построили квартиру побольше - нужно было переехать всем вместе и пожить в новом пространстве. Потому что та наша одна комната будто уничтожила, выдавила из нас что-то главное. Хотелось воздуха, спокойствия - у Федора был очень громкий голос, сильная энергетика, плюс моя активная работа на телевидении, постоянное общение, забирающее энергию. Я не выдержала и предложила расстаться. У него начинались новые отношения. А потом он заболел…

Когда Федор уже плохо разговаривал, не мог держать ложку, я его кормила, он накрыл мою руку своей и сказал: «Спасибо. Спасибо, что ты вернулась. Спасибо, что ты есть». Я ответила: «Ты же хотел, чтобы я вернулась? Но я никогда не думала, что ты придумаешь такую страшную причину, чтобы это произошло»...

- Федор уходил в муках. Как находиться рядом в постоянном ужасе от ожидания худшего?

- Самым страшным было видеть его страдания и то мужество, с каким он их переносил. Но он не жаловался - был очень сильный, такого мужественного человека я в своей жизни не встречала. И еще раз убедилась, что правильно сделала, что вернулась. Он был очень заботливым мужем и отцом, настоящим мужчиной и человеком, а уже потом для меня проступали его талант, его величие и значимость.

Художник и галерист Федор Ястреб ушел из жизни осенью 2014 года. Фото: личный архив.

«Благодаря коллегам-художникам Федор прожил целый год»

- Как врачи сказали о диагнозе?

- Прямо. Сказали, что нужно срочно уладить дела, в запасе несколько месяцев. Мы обратились в клиники Израиля, Германии - везде отказ. Куда мы только ни стучались, прошли все - и шаманов, и ясновидящих. И одна женщина - она смотрела по воде - сказала, что ни она, ни кто-то другой ему не поможет: «Не тратьте энергию, деньги, не таскайте его - мы бессильны. Это самая страшная болезнь в мире».

Врачи сказали, что за границей есть дорогое лекарство, оно не излечит, но может продлить жизнь. С деньгами было туго, накопления Федор вложил в ремонт мастерской. Художники Алла Наровская и Сергей Криштапович предложили провести аукцион картин белорусских художников, чтобы собрать средства на лечение Федора. Отозвались многие, низкий поклон нашим художникам - благодаря им Федор прожил не несколько месяцев, а целый год.

- Болезнь распознали быстро?

- Федор умер в октябре 2014 года, диагноз поставили в начале 2013-го. А первый маячок был в 2011 году, когда Федор привез выставку на государственном уровне в Арабские Эмираты. Жуткая ответственность, перенервничал, был истощен - и внезапно ему стало плохо. Потом, казалось, все нормализовалось, и вдруг он начал писать сонеты на белорусском языке. Позже нам объяснили, что это началось разрушение нейронов мозга, которое организм пытался своеобразно компенсировать.

За год он написал почти тысячу сонетов, к нынешнему юбилею Федора нам удалось издать все пять томов. Спасибо издателю Дмитрию Вишнёву, банкирам Константину Церетели, Виталию Казбанову, предпринимателю Сергею Уроничу и всем людям, которые помогли.

Сонеты - сложнейшая стихотворная форма, они получили высокую оценку критиков. Илья Львович Курган сравнил сонеты Федора с поэзией Максима Богдановича и Янки Купалы. Для меня очень ценно его мнение: это старейший диктор, заслуженный артист Беларуси. Мы издали их, но, к сожалению, Федор ни одной книги так и не увидел. Я была сиделкой, была прикована к нему и не могла параллельно заниматься чем-то еще.

Очень многие стихи прочла впервые лишь после его ухода. Федор успел, зная, что уходит, собрать вместе с сыном эти книги - все названия книг, все он. И самое главное - успел узнать, что на его малой родине в Глубоком откроют музей-галерею Федора Ястреба. К сожалению, пока открытие музея откладывается. Выделено очень красивое историческое здание в центре города, идет реконструкция, нам обещают… Мы готовы передать в дар музею десятки картин Федора Ястреба.

«Становясь сиделкой, я думала и о сыне»

- Федор понимал, что вы сделали для него?

- Он не думал, что я так поступлю. После постановки диагноза он оформил завещание на сына - самого родного человека. Виктор был рядом, но что такое парень в 27 лет? Конечно, становясь сиделкой, я думала о сыне: как он может ухаживать за умирающим? Для него бы это стало травмой на всю жизнь.

С сыном Виктором и невесткой Настей. Фото: личный архив.

- Получается, спасали обоих…

- Да, и сына тоже. Как бы я могла спокойно заниматься карьерой в Москве, зная, что творится с родными людьми? Здесь нет героизма, думаю, любая нормальная женщина поступила бы так же. Хотя последние недели жизни мужа я изматывалась сильно. Нельзя было отходить от его постели ни на минуту. Встал вопрос о сиделке, чтобы мне хоть иногда отдыхать, но он не хотел чужих.

Помогали замечательные женщины - Радмила Букач - начальник социокультурного центра Национальной библиотеки и Татьяна Бируля - бывшая ученица Федора, они вместе инициировали проект в Беларуси «Искусство аутсайдеров» - для людей с ограниченными возможностями. Огромное им за все спасибо. Помогали Национальная библиотека, родные, друзья.

- Читала, что во время болезни Федора появились и невероятные картины - «новый Федор Ястреб». Работал даже в больнице?

- Да, пока мог держать кисть, показывал, как близко подкатить к картине его компьютерное кресло. Когда Федор уже не выходил из дома, по телевизору рассказывали о программе, инициированной звездами мирового шоу-бизнеса в поддержку больных с его болезнью. Помните, они выливали ведра воды на себя, чтобы привлечь внимание к редкому заболеванию и собрать средства для лечения?

Фёдар Ястраб. Фантазія аднаго вечара. Аўтапартрэт.

Волна прокатилась по всему миру. В Беларуси, правда, этого не было, и я не стала обращаться - мы справлялись сами. Благодаря помощи наших художников, близких, друзей, знакомых и просто хороших людей, которые помогали, Федор прожил максимум возможного и ушел достойно.

- После похорон мужа вы смогли вернуться к работе?

- Сразу после его ухода меня спасла программа «Дети Чернобыля» - я владею итальянским языком, ездила сопровождающей в Италию. На телевидение не вернулась - сейчас век молоденьких девочек, к тому же первый год у меня совсем не было энергии.

Раньше съемкам в кино придавала меньше значения. На это не было времени: была семья, любимая работа на телевидении в три смены - много интервью, знаю, что меня любил зритель, я ведь 20 лет в кадре, еще с начала 90-х. Поэтому после смерти Федора приходила в себя, подрабатывала - где-то озвучивание, разовые съемки в кино, дистанционно продолжала сотрудничать с московским телевидением, вела и веду концерты.

С удовольствием бы вела программу на телевидении о культуре, озвучивала бы программы, фильмы, была бы более востребованной в кино. Параллельно занимаюсь делами Федора, он тоже знал, что мне будет непросто, говорил: «Я знаю, ты выдержишь, ты сильная. Если бы я был жив, все бы сделал быстрее, тебе будет очень тяжело, но ты справишься». Я ответила: «Я обещаю». С 1 по 12 августа в Минске во Дворце искусств пройдет выставка работ Федора Ястреба «Маленне агню і ветру» (ул. Козлова, 3, с 11.00 до 19.00, кроме понедельника, открытие выставки - 1 августа в 17.00. - Ред.).

- Арина, что бы сегодня с высоты пережитого вы посоветовали себе 20-летней?

- Я бы посоветовала не торопиться принимать решения. Как то ошибочное о разрыве, которое я приняла с Федором. Пожелала бы себе той больше терпения и прощения. Да, ошибки женщин часто происходят не без вины мужчин. Но с годами и опытом, например, моим, приходит понимание чего-то более глубокого, чем мимолетные обиды и претензии. Когда случилась эта трагедия - простилось, обнулилось очень многое. За две недели до ухода Федора сын успел познакомить с ним свою будущую жену.

Привел ее в больницу, сказал: «Пап, это Настя. Она твоя землячка, с Витебщины, из Браслава. Она училась там же, где учился ты - на художественно-графическом факультете Витебского университета. Твои друзья - ее преподаватели, и она тоже художник». И у Федора такой радостью засветились глаза… Ушел художник из семьи - художник пришел.

Арина Ястреб. Фото: личный архив.

ДОСЬЕ «КП»

Федор ЯСТРЕБ (1953 - 2014) родился на Витебщине, в деревне Станиславцы, там и похоронен. Художник, искусствовед, член Белорусского союза художников. С 1999 года - председатель Международной гильдии живописцев. С 2006 по 2014 годы - заведующий отделом галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси. Доцент факультета культурологии и социокультурной деятельности Белорусского государственного университета культуры и искусств. Организатор и участник международных выставок. Написал десятки картин, около тысячи сонетов, которые изданы в пяти томах.

Арина ЯСТРЕБ - диктор, телеведущая, актриса. В середине 90-х в национальном костюме открывала эфир, посвященный подключению телевидения Беларуси к европейской сетке вещания. Работа в кино началась в 1995 году со съемок в легендарной картине Николая Еременко-младшего «Сын за отца». Также снималась в фильмах «Я его слепила», «Любовь, как несчастный случай», «Псевдоним «Албанец-3», «Каменская-3» и многих других. Сын Виктор и невестка Настя.

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