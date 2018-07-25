«Даже бабушкам по кайфу»: Макс Корж показал в деревне свои клипы

25 Июль 11:25 2018-07-26T14:29:28+03:00

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- Время разложить эту жизнь по местам! – поет из стоящего на лавочке ноутбука Макс Корж.

Пожилая женщина в косынке и малиновом халате, застегнутом булавкой, внимательно слушает.

Фото: скриншот.

- Ой, какая-такая…

- Погляди!

Оператор показывает, как к ним идут еще две бабушки, и комментирует: «Результаты клипа продолжаются!».

Фото: скриншот.

В середине ролика на экран, где идет клип «Малый повзрослел», смотрят уже три женщины!

- Бачно?

- Ну бачно… Нет, у нас лучше песни, - улыбаются они. – А то нешто непоняты.

Фото: скриншот.

Артист выложил ролик в своем инстаграме. Подписал «С закрытой презентации клипа «Горы по колено».

«Даже бабушкам по кайфу», оценили поклонники ролик.

«Лучшее лето - лето у своих», считает самый популярный белорусский рэпер, который проводит каникулы в деревне.

Фото: www.instagram.com/maxkorzhmus

Вообще Макс Корж нечасто показывает поклонникам свою личную жизнь. Но уж если и публикует душевное – например, маму у накрытого стола («Мамина еда») или бабушку («Баба Люба») – то это вызывает десятки тысяч лайков и шквал восторгов в комментариях.

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