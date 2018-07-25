«Даже бабушкам по кайфу»: Макс Корж показал в деревне свои клипы
- Время разложить эту жизнь по местам! – поет из стоящего на лавочке ноутбука Макс Корж.
Пожилая женщина в косынке и малиновом халате, застегнутом булавкой, внимательно слушает.
Фото: скриншот.
- Ой, какая-такая…
- Погляди!
Оператор показывает, как к ним идут еще две бабушки, и комментирует: «Результаты клипа продолжаются!».
Фото: скриншот.
В середине ролика на экран, где идет клип «Малый повзрослел», смотрят уже три женщины!
- Бачно?
- Ну бачно… Нет, у нас лучше песни, - улыбаются они. – А то нешто непоняты.
Фото: скриншот.
Артист выложил ролик в своем инстаграме. Подписал «С закрытой презентации клипа «Горы по колено».
«Даже бабушкам по кайфу», оценили поклонники ролик.
«Лучшее лето - лето у своих», считает самый популярный белорусский рэпер, который проводит каникулы в деревне.
Фото: www.instagram.com/maxkorzhmus
Вообще Макс Корж нечасто показывает поклонникам свою личную жизнь. Но уж если и публикует душевное – например, маму у накрытого стола («Мамина еда») или бабушку («Баба Люба») – то это вызывает десятки тысяч лайков и шквал восторгов в комментариях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посмотрите, чем мама и бабушка кормят Макса Коржа
Мнение эксперта: «Макс Корж - это наш белорусский Эминем» (Читать далее...)
«Кто такой ЛСП?»: почему вы не знаете одного из самых популярных в 2018 году белорусов