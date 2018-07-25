Как делается струнный транспорт: от идеи до воплощения

25 Июль 22:30 2018-07-27T09:24:17+03:00

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Современные технологии - это когда для того, чтобы полностью понять, как это работает, нужно иметь научную степень. Это касается и ЗАО «Струнные технологии» - компании, которая занимается разработкой новой, более экологичной и безопасной транспортной системы. Сотрудники компании с нуля разрабатывают и воплощают в металле и цементе все - от моделей подвижного состава до сложнейших элементов инфраструктуры. Для того чтобы все элементы системы работали согласованно и соответствовали высоким запросам, которые предъявляются сегодня инновационному транспорту, компания использует самое современное оборудование и программное обеспечение, которое на просторах СНГ мало где есть.

Компания занимается разработкой новой, более экологичной и безопасной транспортной системы.

Проектирование инфраструктуры

Основа струнной транспортной системы - это легкая и в то же время прочная струнная эстакада. Она представляет собой специальный рельс, расположенный на опорах, поднимающих движение струнного транспорта на достаточную высоту, чтобы не пересекаться с автотранспортом и пешеходами. Сам рельс - это полая стальная конструкция, внутри которой натянуты металлические тросы и залит специальный звукопоглощающий бетон. За счет натяжения тросов внутри рельса вся конструкция приобретает дополнительную прочность, позволяющую не только выдерживать нагрузку от транспортных модулей, но и экономить на стройматериалах: прочной эстакаде не нужно большое количество опор.

Помимо самой струнной дороги, в инфраструктуру, которую проектируют в ЗАО «Струнные технологии», входят анкерные опоры, обеспечивающие натяжение тросов, транспортно-логистические узлы и разгрузочно-погрузочные станции. Струнный транспорт - это не просто рельсы и подвижной состав, это экосистема, состоящая из большого числа связанных элементов.

Среда разработки 3D Experience позволяет инженеру создавать цифровой макет всего комплекса.

Серьезный акцент при разработке инфраструктуры ставится на развитие «зеленых» технологий - все, что разрабатывается компанией, должно быть экологически чистым и дружелюбным по отношению к природе. Строительство опор струнного транспорта предполагает минимальный землеотвод, а их конструкция дает возможность встраивать ветрогенераторы и солнечные панели. Все рабочие процессы в компании организованы так, чтобы наносить минимально возможный вред природе.

Конструирование подвижного состава

Юнибусы, юнибайки, юникары - эти слова сегодня мало что говорят обычному горожанину. Но инженеры-разработчики подвижного состава из ЗАО «Струнные технологии» убеждены, что модели струнного транспорта обязательно понравятся публике и смогут удовлетворить даже тех, кто привык к комфорту личного авто. В создании образцов транспортных модулей компания делает упор на безопасность и технологичность. В линейке пассажирского подвижного состава есть как индивидуальные транспортные средства, так и более привычные нам многоместные. Все они оборудованы автоматической системой управления, бесшумными электрическими двигателями и модулями машинного зрения. По комфорту струнные транспортные модули не уступают хорошим автомобилям, не говоря уже о рейсовых автобусах или электричках.

При создании проектов подвижного состава инженеры со всей тщательностью прорабатывают каждый аспект - от плавности хода до уровня шума, издаваемого при качении стального колеса по головке рельса. Разработкой отдельных элементов занимаются специализированные конструкторские бюро, в которых работают мастера именно в своей области.

Проверкам подвергается каждая деталь, каждый узел.

Транспорт должен быть выгодным, а значит, экономным. Например, расход топлива юникара SkyWay при движении со скоростью 100 км/ч составляет около 2,8 литров на 100 километров в бензиновом эквиваленте. Для сравнения: обычная маршрутка при таких же условиях будет потреблять в районе 11 литров топлива. При этом скоростные показатели городского струнного транспорта, уже зафиксированные на полигоне, дают фору всем аналогичным по стоимости видам общественного транспорта: 14-местный юнибус разгоняется до 90 километров в час при максимальной возможной скорости на городской трассе до 150 километров в час.

Дополнительная графа экономии у струнного транспорта - это персонал. Автоматическая система управления заменит водителей и машинистов, а система мониторинга состояния рабочих узлов передаст работу по диагностике транспорта компьютеру.

Есть у ЗАО «Струнные технологии» и решения для грузовых перевозок: уже проходит испытания модуль под названием «юнитрак», перемещающийся по тем же самым путям, что и пассажирские транспортные средства и позволяющий перемещать самые разнообразные грузы на скорости до 150 километров в час с прогнозируемой производительностью комплекса до 200 миллионов тонн в год.

Ходовые испытания юнибуса U4-220-Т2.

Индустрия 4.0

Создание такой многогранной системы и управление ею было бы невозможно без специального координирующего инструмента. И такой инструмент у ЗАО «Струнные технологии» есть - это набор программ 3D Experience от французской компании Dassault Systemes. В наших краях подобное программное обеспечение встретить практически невозможно, но его преимуществами уже давно и активно пользуются многие зарубежные компании: автогиганты BMW, Mercedes и Honda, производитель самолетов Boeing и многие другие.

Единая среда разработки 3D Experience позволяет инженерам струнного транспорта создавать единые цифровые макеты инфраструктуры и подвижного состава и работать над ними одновременно, сразу же отмечая все несогласованности и ошибки. Вместе с другими инструментами, переводящими в цифровой вид документооборот, бухгалтерию, разработку дизайна и остальные проходящие в компании процессы, программное обеспечение от Dassault Systemes образует комплексную информационную систему, которая объединяет всех работников, обеспечивает максимальную эффективность взаимодействия и согласованность действий.

Общая идея высокотехнологичных проектов последнего времени - нужно передать на выполнение компьютеру все, что можно передать без потери качества. Такая же логика и у ЗАО «Струнные технологии».

Основа струнной транспортной системы - это легкая и в то же время прочная струнная эстакада.

Опытное производство

Разработки конструкторов в металле, пластике и других материалах воплощаются на опытном производстве струнного транспорта. Там создаются образцы подвижного состава, которые позже отправятся проходить испытания на тестовый полигон. А до этого им предстоит долгий путь по многочисленным испытательным стендам на самом опытном производстве: индивидуальным проверкам подвергается каждая деталь и каждый узел нового транспортного средства - ведь все они разработаны «с чертежа» и не имеют уже протестированных аналогов. Из-за этого даже сами стенды для испытаний разрабатываются и изготавливаются на предприятии.

Благодаря внедрению программного обеспечения Индустрии 4.0 задумки инженеров передаются прямиком на автоматизированные станки, которые по заранее разработанным программам выполняют большую часть работы: печатают из пластика или вырезают из металла необходимые детали и подготавливают их для сборки. Людям остается собрать все вместе и проверить, как это работает. А те детали, которые у компании пока что нет возможности произвести у себя, информационная система помогает заказать у подрядчиков: она самостоятельно генерирует заказ со всеми требованиями, предусмотренными разработчиками.

Тестирование технологии в ЭкоТехноПарке

Все те новшества, которые струнные технологии привнесут в общественный транспорт, нужно тщательно проверить - ведь на кону жизни людей. Для тестирования инфраструктуры - струнных дорог различных видов, и подвижного состава - юнибусов, юнибайков, юникаров, юнитраков, как и всех последующих моделей, компания-разработчик создала в Марьиной Горке испытательный полигон «ЭкоТехноПарк». Там, под внимательными взглядами специалистов, подробнейшим образом изучаются все характеристики нового транспорта, выявляются несоответствия и определяются направления доработки.

Всего в «ЭкоТехноПарке» и на опытном производстве проводится шесть основных видов испытаний. В процессе проверок определяются реальные параметры образцов продукции, оценивается соответствие изготовленных образцов техническим заданиям и степень их готовности к серийному производству. Во время испытаний инженеры ЗАО «Струнные технологии» собирают по заранее определенным методикам все необходимые данные, анализируют их и делают вывод, быть ли детали или целому транспортному средству таким, каким оно передано на проверку, или нужны какие-нибудь изменения и улучшения.

Один из самых важных и ответственных этапов работы испытателей струнного транспорта - это сертификационные испытания. Они проводятся по специальной программе под контролем государственных сертификационных органов. Итог такой проверки - вердикт о том, соответствует ли техника установленным нормам. ЗАО «Струнные технологии» на сегодняшний день получило сертификаты на два транспортных средства - юнибус и юнибайк. На подходе и другие образцы: работа на полигоне идет постоянно.

Обзор производства SkyWay.

Партнерский материал

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