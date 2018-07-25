2018-07-27T11:30:06+03:00
Минск

Первый контейнер для сбора просроченных лекарств установили в Минске

Собранные медикаменты переработают на спецпредприятии
Диана ВОЛЫНЕЦ
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Фото: Центр экологических решений / Татьяна КузнецоваФото: Центр экологических решений / Татьяна Кузнецова
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В фойе поликлиники №40 в столичном микрорайоне Каменная Горка появился первый в стране контейнер для сбора ненужных лекарств.

- Если выкидывать препараты, в особенности гормональные или антибиотики, в обычный мусоропровод, они могут попасть в окружающую среду. Некоторые смывают лекарства в канализацию, что категорически делать запрещено, - рассказала Наталья Блыщик, сотрудник Центра экологических решений, который с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и установил контейнер.

Исследования за два года показали: в сточных водах крупных городов Беларуси встречаются гормональные препараты, антибиотики, противовоспалительные и другие лекарства. Очистные сооружения не улавливают маленькие молекулы лекарств, и они могут оказаться в питьевой воде.

- Это может негативно сказаться на здоровье населения. Например, гормональные препараты могут вызвать проблемы репродуктивного характера, антибиотики - привести к резистентности микроорганизмов, - цитирует БелТА завкафедрой фармацевтической химии Белгосмедуниверситета Наталью Яранцеву.

Собранные лекарства будут вывозиться на комплекс утилизации медицинских отходов, который находится под Минском. А если реакция на подобное нововведение у населения будет положительной, контейнеры могут появиться и в других столичных поликлиниках или больницах.

ВАЖНО!

Как правильно избавляться от медотходов?

Перед тем как выкинуть ненужные лекарства в мусоропровод, лучше их хорошенько упаковать.

Использованные шприцы, бинты, вату выбрасывайте в упаковке.

Ни в коем случае нельзя выкидывать ртутные градусники! Отнесите их в пункты сбора МЧС.

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